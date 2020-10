Le 5ème E-Rallye de Monte-Carlo est annulé !

Mauvaise nouvelle pour les amateurs de rallyes électriques, à commencer par Didier Malga, qui vient de remporter l’Eco Rallye du Portugal et avait prévu d’engager trois Tesla Model 3 aux couleurs de son écurie Red Cow Racing, le E-Rallye Monte-Carlo, qui était prévu du 22 au 25 octobre prochain, est annulé.

L’édition 2020 du E-Rallye de Monte-Carlo est annulée. (Crédit : ACM)

La raison est évidente, les intempéries liées à la Tempête Alex, qui ont ravagé plusieurs vallées et villages de l’arrière-pays niçois, dont la très belle vallée de la Vésubie où les premières spéciales de régularité étaient prévues mais où plusieurs morts et disparus sont à déplorer suite aux orages terrifiants de vendredi dernier, et aux crues qu’ils ont provoquées.

“Cette 5e édition s’annonçait brillante, en raison du chiffre record de 49 engagés qui constituait une première mondiale dans la discipline”, regrette l’Automobile Club de Monaco (ACM) dans un communiqué diffusé mercredi après-midi.

“La détresse des habitants, notamment des vallées de la Vésubie et de la Roya, ne pouvait que nous engager à considérer les drames survenus, plutôt que l’intérêt d’une épreuve sportive. En conséquence, le Comité d’Organisation du 5e E-Rallye Monte-Carlo a pris la décision d’annuler purement et simplement l’épreuve”, résume l’ACM.

“En revanche, les effectifs de commissaires actuellement disponibles s’emploieront à venir en aide aux communes impactées par la catastrophe. D’ores et déjà, en concertation avec les mairies concernées, trois convois sont envoyés en direction de la Bollène-Vésubie, Breil-sur-Roya et Tende, avec des équipements de première nécessité, tenant compte notamment des conditions hivernales précoces qui viennent aggraver la situation”.

“Bouleversés par le drame survenu, l’Automobile Club de Monaco et ses bénévoles sont profondément motivés et mobilisés par cette opération de solidarité et d’entraide…”, conclut l’ACM, qui avait déjà dû annuler cette année, à cause de la pandémie de coronavirus, le Grand Prix Historique et le Grand Prix de Formule 1.