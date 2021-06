Armand Taïeb, notre CEO partage sur la capitalisation boursière et les performances de l’action !

Un cours de bourse toujours incompris?

Dans le cas de Tesla, la cotation explique le futur et c’est globalement le cas depuis 2013. Même s’il y a eu des périodes très difficiles, le cours de bourse à toujours récompensé la vision offerte aux marchés.

La comparaison avec les autres constructeurs n’est pas forcément pertinente dans la mesure où de nombreux business sont intégrés au constructeur et le PDG a indiscutablement un poids considérable dans la confiance portée au titre du fait des performances reconnues pour SpaceX en 2020. Je vous invite à relire notre analyse des 10 points qui distinguent le constructeur californien de la concurrence.

Récemment il y a eu trois événements qui ont provoqués une accélération des performances de l’action:

Tesla a intégré le S&P 500: C’est un indice de référence qui intègre des titres sélectionnés chaque trimestre par un comité qui a reconnu les performances du constructeur californien. C’est au sein de cet indice que les sociétés Apple, Amazon ou Google sont cotées.

L’atteinte de l’objectif de 500 K véhicules produits en 2020: Cet objectif a été fixé par Elon Musk lors d’une interview en 2014 et les médias du monde entier ont pu reconnaître la performance de planification d’Elon Musk.

Le constructeur rencontre un succès sans précédent en Chine, avec le lancement du Model Y et du déploiement régulier d’infrastructures de rechargement, une démonstration de l’impact d’une Gigafactory locale sur l’essor des ventes domestiques.

Tesla c’est plus qu’un constructeur auto

Au cours de cette interview, j’ai pu partager mon sentiment sur un cours qui semble atteindre de nouveaux sommets chaque semaine. Chacun peut avoir son point de vue mais il est clair que Tesla est aujourd’hui beaucoup plus qu’un constructeur automobile et doit donc être comparé à autre chose.

De nombreux analystes rédigent actuellement des correctifs sur leurs analyses précédentes a l’instar de Chris McNally, analyste d’Evercore ISI. Il a admis que sa propre firme se trompait sur Tesla depuis plus d’un an, et a augmenté le prix cible de 225 à 650 dollars.

L’entreprise estime que les investisseurs considèrent Tesla comme a minima deux entreprises technologiques distinctes :

“Nous pensons que les investisseurs technologiques et les investisseurs de détail considèrent TSLA comme deux sociétés technologiques distinctes (et les deux entités ont grandi en taille et en portée en 2019/2020) : 1) une société technologique qui est le leader du marché des véhicules électriques (avec une plus grande confiance des investisseurs dans l’éventuelle NEV TAM ainsi qu’une plus grande expansion des évaluations technologiques générales depuis la pandémie) 2) La fusion de plusieurs options d’achat adjacentes (nous sommes à peu près sûrs. à un montant cumulatif implicite déterminé par le marché de 250 à 450 milliards de dollars, soit environ 300 dollars +/- par action pour tout ce qui va de la DSF au stockage en passant par la technologie des batteries et du groupe motopropulseur).” Chris Mc Nally

L’action Tesla a atteint un nouveau record intrajournalier de 884,49 dollars. Au moment où nous écrivons ces lignes, l’action se négocie à 844 dollars et la capitalisation boursière de la société s’élève à près de 758 milliards de dollars.

L’avis de la rédaction

Nous aimerions citer M. Musk pour étoffer notre analyse:

“Il faut vraiment considérer Tesla comme une douzaine de start-ups technologiques, dont beaucoup n’ont que peu ou pas de corrélation avec les entreprises automobiles traditionnelles”.

D’après Frédéric Simottel, Journaliste de BFM Business, Carlos Tavares est également conscient du fait que Tesla ne peut être perçu comme un concurrent sur tous les métiers du constructeur californien.

Pour y voir plus clair, nous aimerions vous partager le tableau analytique réalisé par un influenceur que nous vous conseillons de suivre car il met régulièrement à jour ses travaux, il s’agit de @vm_one1 sur Twitter, il s’agit notamment du fondateur de Tesla Podcast sur Youtube.

Voici la répartition proposée par cet analyste:

Automobile, logiciel et matériel, panneaux solaires et stockage d’énergie.

Pour chacune de ces industries, l’analyste a intégré la concurrence. Vous pouvez alors estimer une capitalisation réaliste.

Nous développerons chacun des points dans un prochain article mais nous évaluons toujours l’investissement en analysant de multiples sources pour pouvoir comprendre et surtout anticiper au maximum les mouvements.

Un document pour comprendre

Document de synthèse réalisé par le compte twitter @vm_one1

Image Backstage