Faire installer votre borne de recharge à Lyon

Si on dresse un état des lieux des bornes de recharge sur la « capitale des Gaules », on constate que 500 d’entre elles ont déjà été implantées, sur les 750 programmées pour le courant de l’année 2022. A terme, on trouvera donc un point de recharge tous les 500 m sur l’agglomération regroupant Lyon et Villeurbanne, soit tous les 2 km maximum en zone périphérique. Ce qui reste un coup de pouce apprécié en faveur de l’électromobilité, qui motive de plus en plus de conducteurs pour installer une borne de recharge à leur domicile.

Notre offre de service : Tesla Magazine a décidé de former une alliance de professionnels, pour vous aider dans vos démarches, pour installer votre future borne de recharge à Lyon. Notre volonté est de vous offrir une excellence opérationnelle, avec un accompagnement Premium. Tous les membres de l’Alliance Tesla Mag participent et soutiennent la mission suivante :

Faire la promotion du véhicule électrique, pour apporter confiance et prospérité sur le marché.

Chez Tesla Mag, nous adoptons une approche locale et multi-constructeur pour vous accompagner dans la concrétisation de vos projets. Nous sommes actifs sur des secteurs très concurrentiels, et travaillons sur un modèle algorithmique privé, pour délivrer des attestations aux membres de l’Alliance.

Avoir un échange constructif et être bien accompagné par son installateur de borne de recharge à Lyon est très important : c’est la meilleure garantie d’un passage réussi au monde de l’électrique. Nous souhaitons donc vous faire gagner un temps précieux, et vous offrir la meilleure expérience, grâce à une sélection drastique du partenaire qui prendra en charge votre demande.