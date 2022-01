Autonomy lance une flotte de location de Tesla Model 3

Autonomy, une société appartenant à la plateforme d’abonnement de véhicules NextCar, a lancé un nouveau programme d’abonnement de véhicules électriques et à émissions nulles avec la Tesla Model 3.

Un objectif clair et précis pour Autonomy

L’objectif d’Autonomy est le même que celui de sa société mère : fournir un programme d’abonnement qui combine le paiement mensuel de la voiture, l’assurance et les autres frais applicables en un seul paiement mensuel. Les conducteurs peuvent commander leurs véhicules et les récupérer en moins de 10 minutes en fournissant leur permis de conduire et une forme de paiement numérique, a déclaré Autonomy dans un communiqué de presse.

La Tesla Model 3 : une première pour la marque

La différence entre Autonomy et NextCar réside simplement dans les groupes motopropulseurs. Autonomy combinera la plateforme d’abonnement NextCar avec le groupe motopropulseur entièrement électrique et durable des VE. Le Model 3 est le premier véhicule à être lancé sous la marque Autonomy, marquant le début de la nouvelle flotte de véhicules de l’entreprise avec sans doute le plus populaire dans le segment électrique.

Un contrat renouvelable tous les mois

« Les véhicules électriques ont atteint un point de basculement, et il est clair que la Tesla Model 3 est la Prius de cette génération », a déclaré Scott Painter, fondateur et PDG d’Autonomy. « La responsabilité financière et l’évitement de la dette sont également à un point d’inflexion et les abonnements sont devenus un modèle économique omniprésent et durable et une pierre angulaire de la vie numérique moderne. »

Le programme d’abonnement à la Tesla Model 3 par le biais d’Autonomy présentera une structure de contrat au mois après une durée minimale de trois mois. L’ensemble de l’abonnement pourra être géré via l’application pour smartphone d’Autonomy.

Une offre personnalisable avec la Tesla Model 3

Autonomy équipera officiellement certaines versions à faible kilométrage de la Model 3 lorsque le programme débutera dans les prochains mois. Le coût de l’abonnement comprend « l’entretien courant et l’assistance routière ». Les consommateurs ont la possibilité de personnaliser leurs paiements mensuels à partir de 550 dollars par mois (avec des frais de départ de 5 500 dollars) jusqu’à 1 000 dollars par mois (avec des frais de départ aussi bas que 1 000 dollars). Un dépôt de garantie de 500 $ est requis lors de l’activation de l’abonnement. «

De nouveaux marchés à venir pour Autonomy

Autonomy a levé 83 millions de dollars en financement par emprunt et par actions pour soutenir le lancement de la nouvelle flotte de véhicules.

« L’avenir du transport passe par des véhicules à émissions nulles. Chez Autonomy, nous accélérons le passage à la mobilité durable en donnant aux consommateurs un accès flexible aux véhicules électriques avec des paiements mensuels abordables », a déclaré Georg Bauer, cofondateur et président d’Autonomy. « Les abonnements de véhicules réduisent les obstacles à l’adoption des véhicules électriques, en offrant une option à faible engagement avec des coûts initiaux plus faibles. C’est parfait pour les personnes qui sont intéressées par les VE mais qui ne sont pas prêtes à s’engager à long terme en raison de préoccupations liées au coût ou à l’anxiété liée à l’autonomie. »

Actuellement, Autonomy ne loue des véhicules qu’en Californie, mais elle a déclaré qu’elle ouvrirait bientôt sur de nouveaux marchés. L’entreprise prévoit de se développer rapidement, et la Californie a été son premier choix en raison de la concentration de VE sur le marché.