Le Plan à 1 Milliard : Tesla va enfin fabriquer ses propres batteries en Allemagne !

Dans une annonce qui pourrait modifier le paysage industriel européen, Tesla a révélé son intention de produire jusqu’à 8 gigawatt-heures de cellules de batterie par an dans sa gigafactory allemande à Gruenheide, près de Berlin, d’ici 2027. Ce développement marque une étape importante pour l’industrie automobile et pourrait renforcer considérablement la position de Tesla sur le marché européen.

Une mesure d’investissement stratégique

Pour atteindre cet objectif ambitieux, Tesla va investir une somme supplémentaire à trois chiffres, portant ainsi les investissements totaux dans l’usine de cellules locales à près d’un milliard d’euros. Cette démarche souligne la volonté de Tesla d’améliorer ses capacités de production européennes et de réduire sa dépendance aux chaînes d’approvisionnement externes.

Un renforcement des chaînes d’approvisionnement

Selon Tesla, l’objectif est d’augmenter l’étendue verticale de la fabrication sur le site, permettant ainsi de produire tout, des cellules de batterie aux véhicules, à un même endroit. Cette stratégie unique en Europe pourrait renforcer la résilience des chaînes d’approvisionnement de Tesla, les rendant moins vulnérables aux perturbations mondiales.

Des défis économiques à surmonter

Malgré cette avancée, Tesla reconnaît que produire des cellules de batterie économiquement en Europe reste un défi, surtout dans le contexte de concurrence internationale acharnée avec la Chine et les États-Unis. Tesla souligne que si les conditions sont réunies, l’intégralité de la chaîne de valeur des batteries pourrait un jour voir le jour à Gruenheide.

Un impact sur l’emploi local

L’usine de Gruenheide, qui emploie actuellement environ 11 500 personnes, pourrait voir son effectif augmenter avec l’expansion de la production de batteries. Cela représente non seulement une opportunité pour l’amélioration économique locale mais aussi un potentiel pour attirer davantage de talent et d’expertise en ingénierie en Europe.

Avec cet investissement important, Tesla ne se contente pas d’accroître sa production mais pose également les bases d’une transformation profonde de l’industrie automobile en Europe. Reste à voir comment réagiront les autres acteurs automobiles sur le marché et si cela incitera à une augmentation générale de la capacité de production de batteries dans la région.

