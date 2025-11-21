Un allègement spectaculaire pour le Tesla Model X en 2026

Dans un monde où de nombreux véhicules prennent du poids, Tesla démontre son engagement pour l’efficacité avec le dernier modèle de son SUV électrique, le Model X 2026. Malgré son apparence à peine modifiée depuis son lancement en 2015, le dernier Model X a subi d’importants changements internes qui permettent une réduction de poids impressionnante de 181 kg, le rendant ainsi plus léger que ses prédécesseurs.

Des améliorations techniques significatives

Lars Moravy, vice-président de l’ingénierie de Tesla, a récemment partagé avec Car and Driver les détails des allégements gainés dans ce modèle. Parmi les modifications notables, Tesla a remplacé les moteurs à induction lourds par des moteurs à aimants permanents plus légers qui, associés à des demi-arbres revisités, ont permis de sauver environ 45 kg. Cette décision souligne la volonté de Tesla d’intégrer des technologies allégées tout en maintenant des performances élevées.

Optimisation de l’espace intérieur

La réduction de poids ne s’est pas limitée au moteur. L’intérieur du vehicule a profité de nouveaux processus de fabrication et de matériaux plus fins, notamment une absorption intégrée des airbags dans le tissu du plafond, permettant de diminuer le poids de 36 kg. De plus, la version cinq places a vu une suppression de la structure du plancher du coffre, pour un gain supplémentaire de 22 kg.

Allègement et économies matérielles

Les innovations ne s’arrêtent pas là. Tesla optimise également le système de câblage haute tension en passant du cuivre à l’aluminium et en révisant les itinéraires, économisant ainsi près de 20 kg. En parallèle, la refonte du système de refroidissement, intégrant des éléments de performance Nürburgring, a contribué à une réduction de presque 14 kg grâce à un nombre réduit de radiateurs.

L’art du détail

Des ajustements de suspension contribuent également à l’allègement global avec une économie de 10 kg. De plus, l’adoption de la technologie de fabrication Megacastings pour le corps du véhicule a permis de perdre plus de 20 kg, tout en augmentant la rigidité de la structure. Chaque gramme économisé témoigne de l’approche minutieuse de Tesla envers le design automobile.

Le défi de l’innovation sans compromis

Malgré quelques caractéristiques ajoutant du poids comme les roues plus larges ou une isolation sonore améliorée, le Model X version 2026 maintient son avance parmi les SUV électriques de grande taille par sa légèreté exceptionnelle. Ce modèle incarne un défi relevé avec brio : offrir davantage d’autonomie, de performance et de caractéristiques tout en réduisant son empreinte pondérale.

En somme, le Tesla Model X 2026 représente une prouesse technique où le poids est minutieusement étudié sans compromettre ses performances. Il reflète la vision de Tesla pour un avenir où performance et durabilité vont de pair, rendant chaque modèle non seulement innovant, mais véritablement avant-gardiste dans l’industrie automobile.