Nouvelle mise à jour de l’application Tesla : innovations et fonctionnalités avancées

La récente mise à jour 4.51.5 de l’application Tesla pour les utilisateurs d’iOS/iPhone est désormais disponible, apportant de nombreuses améliorations et fonctionnalités qui promettent d’optimiser l’expérience utilisateur. Découvrons ensemble ce que cette nouvelle version a à offrir.

Liste des nouveautés intégrées

Accès aux selfies Tesla Photobooth : consultation des photos enregistrées directement depuis l’app.

: consultation des photos enregistrées directement depuis l’app. Dog Mode Live Activity : affichage en direct des snapshots et informations de l’habitacle sur iPhone.

: affichage en direct des snapshots et informations de l’habitacle sur iPhone. Support des Wraps & Tints personnalisés : compatibilité étendue pour Model 3, Model Y et Cybertruck.

: compatibilité étendue pour Model 3, Model Y et Cybertruck. Clips Dashcam enrichis : ajout de données comme la vitesse, l’angle du volant et l’état de conduite autonome.

: ajout de données comme la vitesse, l’angle du volant et l’état de conduite autonome. Guidage visuel pour retrouver le véhicule : suivre la flèche dans la ligne “Location” pour localiser sa Tesla.

: suivre la flèche dans la ligne “Location” pour localiser sa Tesla. Nouveau raccourci Dashcam Viewer : bouton désormais accessible depuis la vue principale.

Nécessite la version logicielle véhicule : 2025.44.25+

Fonctionnalités améliorées pour une expérience enrichie

La nouvelle mise à jour de l’application introduit plusieurs fonctions intéressantes, comme la possibilité de visualiser les selfies sauvegardés dans le Tesla Photobooth. C’est une addition bienvenue pour les utilisateurs qui aiment capturer des moments inoubliables dans leur véhicule.

Par ailleurs, le fameux mode Chien bénéficie désormais d’une activité en direct qui permet aux propriétaires de suivre en temps réel l’environnement de leur compagnon à quatre pattes à l’intérieur du véhicule. Cette innovation renforce la mission de Tesla d’assurer le confort et la sécurité des animaux lors des déplacements.

Personnalisation et esthétique

Pour les amateurs de personnalisation, la mise à jour inclut désormais un support pour les films et teintes personnalisés pour les modèles Model 3, Model Y et le très attendu Cybertruck. Cette fonctionnalité permet aux propriétaires de personnaliser l’esthétique de leur véhicule tout en exprimant leur créativité.

Améliorations de la capture vidéo

Les clips Dashcam ont également été améliorés. Ils incluent désormais davantage de détails tels que la vitesse, l’angle du volant et l’état de conduite autonome au moment de l’enregistrement. Ces informations précieuses renforcent la transparence et la sécurité, offrant aux utilisateurs une meilleure compréhension des situations enregistrées.

Trouver votre voiture facilement

Une autre nouveauté pratique est l’ajout d’une flèche sur la ligne de localisation pour vous guider directement vers votre voiture. Cette fonctionnalité vise à simplifier la vie des utilisateurs dans les vastes parkings et autres environnements encombrés.

Nouveauté dans l’interface utilisateur

En outre, un bouton Dashcam Viewer a été ajouté à la vue principale de l’application, permettant un accès rapide et facile aux enregistrements vidéo pour une analyse immédiate des incidents potentiels.

Ces fonctionnalités nécessitent la version logicielle du véhicule 2025.44.25+, encourageant les propriétaires à mettre à jour leur système pour profiter pleinement des nouvelles innovations. Avec ces ajouts, Tesla continue de redéfinir l’interaction entre les conducteurs et la technologie, offrant une expérience de conduite plus intuitive et personnalisée.