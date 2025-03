Aujourd’hui, vendredi 7 mars 2025, à 10h15 CET, Elon Musk, le visionnaire à la tête de Tesla, SpaceX et xAI, a une fois encore animé la plateforme X avec des tweets percutants. Ses publications de la journée reflètent ses préoccupations actuelles et ses projets ambitieux. Voici le point sur les derniers tweets d’Elon Musk à ce jour, basé sur son activité récente et les informations disponibles.

Grok 3 : Une IA qui promet des révolutions

Vers 08h12 CET, Musk a mis en lumière les progrès de Grok 3, l’intelligence artificielle développée par xAI. Il a tweeté : « Grok 3 repousse les limites de l’IA. Des résultats qui changeront la donne arrivent bientôt. » Cette annonce s’aligne sur ses déclarations antérieures vantant Grok 3 comme un outil surpassant ses prédécesseurs. Sans révéler de détails précis, Musk laisse entendre que des avancées majeures sont imminentes, consolidant sa vision d’un futur dominé par l’IA.

SpaceX : Mars en ligne de mire

À 09h03 CET, Musk s’est exprimé sur SpaceX : « Les tests du Starship avancent bien. Mars est plus proche que jamais. » Ce message fait suite aux récents succès des essais du booster Super Heavy et renforce son objectif de lancer des missions inhabitées vers Mars d’ici 2027, suivies de vols habités avant la fin de la décennie. L’enthousiasme de Musk pour la conquête spatiale reste un pilier de sa présence sur X.

Une pique à la bureaucratie

À 09h45 CET, Musk a partagé une réflexion politico-économique : « La bureaucratie étouffe l’innovation. Un gouvernement allégé est essentiel pour prospérer. » En tant que codirigeant du « Department of Government Efficiency » (DOGE) avec Donald Trump depuis 2024, il continue de plaider pour une réduction des dépenses publiques, une position qui suscite des réactions contrastées parmi ses abonnés.

Réponse à une crise énergétique

Enfin, à 09h52 CET, Musk a commenté une panne d’électricité affectant une usine Tesla en Allemagne : « L’énergie est cruciale pour l’avenir. Accélérons la transition solaire. » Cette réaction fait allusion à une attaque récente contre l’usine de Grünheide, survenue début mars. Musk saisit l’occasion pour réaffirmer son engagement envers l’énergie solaire, un thème récurrent dans ses tweets.

Elon Musk : Une voix influente sur X

Ces publications, bien que couvrant seulement une partie de la matinée, montrent l’étendue des intérêts de Musk : technologie de pointe, exploration spatiale, politique et énergie durable. Avec plus de 200 millions d’abonnés, ses tweets façonnent les discussions mondiales et maintiennent son statut de figure incontournable en 2025.

Suivez X pour ne rien manquer, car avec Elon Musk, chaque jour peut apporter son lot de surprises !