Une borne ultra-puissante arrive sur le marché

En septembre de l’année dernière, ABB a annoncé le lancement de Terra 360. L’entreprise suédoise et suisse affirme que son système de charge est particulièrement adapté à un placement dans des lieux de vente au détail tels que les centres commerciaux, les stations-service et les magasins. Il a également sa place dans les parkings privés des entreprises chargées de la gestion de flottes commerciales, qui peuvent comprendre des camions et des camionnettes de livraison.

Présentation

ABB a terminé avec succès les premières installations de sa toute nouvelle station de recharge Terra 360 en Norvège. Ce chargeur incroyablement rapide a été présenté pour la première fois l’année précédente. Il est capable de fournir une puissance de charge égale à 360 kW en courant continu.

Un véhicule électrique qui la reconnaît peut retrouver jusqu’à 100 kilomètres d’autonomie en trois minutes seulement et terminer la recharge en 15 minutes seulement. En outre, elle permet d’équilibrer la puissance et de recharger simultanément deux véhicules électriques.

Les premières stations de recharge Terra 360 ont été mises en service grâce à la collaboration d’ABB et de la société norvégienne d’énergie renouvelable Eviny. Ces stations se trouvent dans le centre commercial Oasen de Bergen ainsi que dans la station de ski norvégienne de Geilo. Une fois ces premières installations d’essai terminées, un déploiement plus large commencera, non seulement en Norvège mais aussi en Suède.

Capacités de la ABB – Terra 360

En trois minutes seulement après s’être connecté à l’un de ces chargeurs, un véhicule électrique compatible avec les 360 kW de courant continu que ces chargeurs sont capables de fournir pourrait retrouver 100 kilomètres d’autonomie par lui-même. Cela signifie que la batterie type pourrait atteindre sa capacité maximale en quinze minutes environ après le début de la charge.

La fonction de distribution dynamique de l’énergie fournie par le Terra 360 n’est cependant pas compatible avec les voitures électriques qui sont maintenant disponibles sur le marché. Dans ces véhicules, la puissance maximale pouvant être injectée est limitée à 150 kW. De ce fait, il est désormais possible de recharger simultanément deux véhicules, avec des puissances allant jusqu’à 180 kilowatts (kW) pour chacun des véhicules.

Il ne fait aucun doute que les utilisateurs de ces stations choisiront d’utiliser cette option la plupart du temps ; toutefois, dans un avenir pas trop lointain, lorsque des systèmes électriques de 800 volts permettant d’augmenter la quantité de puissance pouvant être rechargée seront mis en œuvre, il sera possible d’utiliser toute la puissance actuellement disponible.

Conception

ABB souligne la conception modulaire de la station de charge et la taille réduite de la colonne, qui permet de l’adapter de manière flexible aux différentes circonstances d’installation. Cela s’ajoute à la puissance de charge élevée offerte par la station de charge.

Terra 360, par ABB Un système d’éclairage fournit aux utilisateurs de la station des informations sur l’état actuel de leurs batteries ainsi que sur le temps restant jusqu’à la fin de la procédure de charge. Un écran intégré de 27 pouces, capable de lire à la fois des vidéos et des images fixes, est l’une des options de conception qui peuvent être sélectionnées.

Un câble de recharge est disponible, mesurant cinq mètres de long ; sa présence facilite la disposition de places de stationnement de telle sorte que tout véhicule électrique déjà sur le marché et dont le connecteur se trouve au même endroit puisse utiliser facilement le service.

Enfin, les utilisateurs de fauteuils roulants ont été pris en considération lors de la conception de ce produit.

Avec l’ABB Terra 360, vous pouvez recharger complètement la batterie d’un véhicule électrique en 15 minutes seulement, à raison de 100 kilomètres toutes les trois minutes. Vous pouvez également charger les batteries de deux véhicules électriques en même temps avec une capacité de 180 kW de puissance pour chaque véhicule.

ABB – Terra 360 : Déploiement

À l’heure actuelle, Eviny exploite plus de 400 stations de recharge rapide en Norvège, réparties sur 150 sites. Jannicke Hilland, directeur général d’Eviny, estime que le Terra 360 d’ABB est la solution optimale pour l’expansion future du réseau de l’entreprise.

Il poursuit : « Le passage au transport électrique se fait à une vitesse rapide en Norvège, et pour que nous puissions continuer à mener la transformation, nous avons besoin des chargeurs les plus rapides. »

En ce qui concerne la transition vers la mobilité électrique, Frank Muehlon, le directeur général d’ABB E-mobility, ajoute que la Norvège sert actuellement de modèle au reste du monde. « Nous sommes impatients de connaître les réactions des conducteurs de véhicules électriques dans la nation qui est aujourd’hui en tête du peloton en termes d’adoption des VE. »

La Norvège est en tête, au niveau mondial, en matière d’intégration des véhicules électriques par sa population. En fait, le pays a le taux d’acceptation par habitant le plus élevé du continent européen. En raison de ce facteur, un nombre important de fabricants de véhicules électriques la choisissent comme point d’entrée sur le marché européen.