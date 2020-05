Le 27 mai est déjà une date historique, il s’agit du premier vol habité dans l’espace opéré par une société privée. En effet, Space X, s’apprête à envoyer deux astronautes à bord de sa propre capsule « Crew Dragon » en direction de la station spatiale internationale (SSI).

Qu’est-ce que l’ISS ou la SSI?

Il s’agit d’une station spatiale placée en orbite terrestre où des équipes d’astronautes du monde entier se retrouvent pour réaliser des expériences scientifiques dans les conditions uniques d’impesanteur et propre à cet emplacement particulier.

Cette station a été envoyée dans l’espace depuis 1998 et fut complète en 2018, puisqu’il a fallu 10 ans pour assembler les différentes parties.

Contrairement à son nom, seuls quelques pays sont impliqués dans le programme, il s’agit: des États-Unis, de la Russie, de l’Union européenne, du Canada, du Japon et du Brésil.

La NASA donne le GO à Space X

En ces temps de crise de Coronavirus, Space X a dû faire face à un protocole drastique pour préserver la santé des astronautes et éviter à tout prix la contamination de la station spatiale internationale. Ainsi, les astronautes Robert Behnken et Douglas Hurley, ont été mis en quarantaine stricte depuis le 13 mai et seront très probablement testés au COV-19 juste avant le décollage.

Depuis le 21 mai, les équipes de la NASA et Space X occupent le centre spatial Kennedy, en Floride pour effectuer tous les contrôles d’usage avant un lancement et c’est seulement aujourd’hui que la NASA a donné son feu vert, par les mots de Jim Bridenstine, patron de la NASA, pour ce lancement historique à bord de la capsule flambant neuve développée par Space

« Tous les systèmes et sous-systèmes ont été évalués et, à la fin, nous avons approuvé le feu vert » Jim Bridenstine, patron de la NASA

C’est un lanceur Falcon 9 de Space X qui propulsera l’équipage ce mercredi 27 mai à 16h33.

Pourquoi est-ce une date historique pour Space X?

Tout d’abord il s’agit du premier vol habité dans l’espace opéré par une société privée. Et si le président américain, Donald Trump, sera présent en personne malgré la crise du coronavirus, ce sera pour des raisons de sécurité nationale.

En effet, Space X, offre aux États-Unis les moyens techniques pour opérer à nouveau des vols habités après l’arrêt des navettes spatiales en 2011.

Les navettes Russes, étaient les seuls, depuis cette date à pouvoir transporter des astronautes vers l’ISS à bord de fusée Soyouz au départ de Baïkonour au Kazakhstan.

Une page se tourne également dans l’ère des capsules spatiales puisque la capsule Crew Dragon est de loin la plus moderne au monde, en digne successeur des capsules Apollo des années 60.

Space X met en place un simulateur

Si l’information vous a échappé, nous vous redonnons le lien vers le simulateur de Space X afin de vous mettre dans la peau des astronautes de la mission Crew Dra

Si Space X a été rendu célèbre en partie grâce aux vidéos de lanceur qui reviennent sur leur zone de lancement après un décollage spectaculaire. La NASA a demandé à Space X de fabriquer un tout nouveau lanceur Falcon 9 pour cette opération.

Des images spectaculaires de la capsule Space X sont depuis samedi publié sur Twitter par Space X.

C’est en 2014 que Space X a dévoilé la vision 3D de ce que nous allons vivre mercredi. Une toute nouvelle rampe de lancement, une capsule ultra-moderne, spacieuse et équipée d’écran tactile et de nouveaux uniformes.

Les astronautes, bénéficieront donc d’un équipement entièrement neuf pour réaliser la mission Crew Demo-2.

Note de la rédaction: Nous aimerions grâce à votre soutien, couvrir cette actualité passionnante avec une équipe dédiée. Pour nous permettre de recruter des pigistes experts du sujet, nous réalisons une levée de fonds spécifique, en commercialisant le t-shirt “SPACE” qui vous permettra d’expliquer autour de vous la signification de cette date. Partagez cet article au plus grand nombre.