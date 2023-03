Hôtels avec borne de recharge à Avignon

Découvrez notre guide des hôtels équipés de bornes de recharge pour voitures électriques à Avignon, une ville située dans le sud-est de la France, célèbre pour son patrimoine culturel et historique, ainsi que pour son engagement en faveur de la transition écologique et de l’utilisation de l’énergie verte.

Avignon est une ville dynamique avec des sites incontournables tels que le Palais des Papes, le célèbre pont d’Avignon, les jardins du Rocher des Doms, et bien plus encore. Les voyageurs soucieux de l’environnement peuvent explorer la ville en toute sérénité grâce aux bornes de recharge pour véhicules électriques disponibles dans certains hôtels et dans la ville.

Chez Tesla Mag, nous sommes engagés dans la promotion de pratiques durables et écoresponsables, et nous avons compilé une liste des meilleurs hôtels équipés de bornes de recharge pour voitures électriques à Avignon pour vous aider à planifier votre prochain séjour en toute confiance.

La disponibilité des bornes de recharge pour voitures électriques peut varier d’un hôtel à l’autre. Nous vous recommandons donc de contacter directement l’établissement pour connaître les détails tels que le coût et la possibilité de réserver une place pour recharger votre véhicule électrique. Optez pour un hôtel avec borne de recharge pour un séjour responsable et respectueux de l’environnement à Avignon.

Nom de l’hôtel Adresse Type de recharge Hôtel Le Prieure 7 Place Du Chapitre, 30400 Villeneuve-lès-Avignon 1 x Type 2, 11 kW Hôtel La Mirande 4, Place de l’Amirande, 84000 Avignon 2 x Type 2, 7 kW1 x Domestique UE, 3 kW Novotel Avignon Centre 20 boulevard Saint Roch, 84000 Avignon 2 x Type 2, 22 kW Hôtel d’Angleterre 29 boulevard Raspail, 84000 Avignon 1 x Type 2, 14 kW Mercure Avignon Gare TGV 2 Rue Mère Térésa, 84000 Avignon 10 x Type 2, 22 kW

Hôtel Le Prieure

L’Hôtel Le Prieuré se trouve à 2,5 km de Villeneuve-lès-Avignon et est un ancien monastère qui a été transformé en un hôtel 5 étoiles, doté d’un jardin charmant et d’une piscine extérieure.

La rénovation complète de ce couvent du XIVe siècle comprend 38 chambres et suites réparties dans 3 bâtiments. Les chambres et les suites bien équipées du Relais & Chateaux Le Prieuré sont climatisées et comprennent une connexion Wi-Fi gratuite.

Après une journée de visite de sites tels que la tour impressionnante de Philippe Le Bel, vous pourrez apprécier la cuisine gastronomique de style méditerranéen servie au restaurant.

L’équipe amicale et attentionnée de Le Prieuré sera heureuse de vous aider à organiser votre séjour à Villeneuve-lès-Avignon 24h/24.

Adresse : 7 Place Du Chapitre, 30400 Villeneuve-lès-Avignon

Type de recharge : 1 x Type 2, 11 kW

Hôtel La Mirande

L’Hôtel La Mirande est un établissement historique situé en plein cœur d’Avignon. Avec son architecture datant de 1309, l’hôtel offre une atmosphère unique et raffinée. Les chambres sont décorées dans un style du XVIIIe siècle avec des fenêtres anciennes donnant sur le palais des papes. Elles sont climatisées et insonorisées et disposent de tapisseries uniques, de parquets en bois de chêne et de rideaux en soie. Chaque chambre possède une salle de bains privative en marbre avec baignoire ou douche.

L’hôtel propose une connexion Wi-Fi gratuite et un parking privé pour les clients. Le matin, vous pouvez choisir entre un petit-déjeuner continental ou américain servi au restaurant ou dans la chambre. Le soir, vous pourrez déguster une cuisine gastronomique dans le restaurant principal ou vous détendre en prenant un verre au bar de l’hôtel. Il est également possible de participer à des cours de cuisine.

En plus des installations gastronomiques, l’Hôtel La Mirande propose une boutique de souvenirs proposant des produits locaux, du linge de maison, des articles de décoration, de la vaisselle en porcelaine et des sacs à main. Le musée Calvet se trouve à 300 mètres de l’hôtel et un service de voiturier est également disponible. L’aéroport Marseille-Provence est à 65,6 km et un service de navette est proposé pour les clients.

Adresse : 4, Place de l’Amirande, 84000 Avignon

Type de recharge : 2 x Type 2, 7 kW et 1 x Domestique UE, 3 kW

Novotel Avignon Centre

Le Novotel Avignon Centre est un établissement haut de gamme situé à côté de la gare ferroviaire d’Avignon. Il propose une multitude de services pour assurer le confort et le bien-être de ses clients, tels qu’une piscine extérieure, un salon de beauté, une salle de sport, un spa avec sauna, jacuzzi et hammam, ainsi qu’une connexion Wi-Fi gratuite.

Les chambres climatisées de l’hôtel disposent d’un décor contemporain et sont équipées de tout le nécessaire pour un séjour agréable, notamment une télévision à écran plat, un minibar et une salle de bains privative avec baignoire ou douche.

Le petit-déjeuner est servi tous les matins dans les chambres ou dans la salle dédiée de l’hôtel, qui donne sur une terrasse. Vous pourrez également profiter d’un moment de détente sur la terrasse en commandant un verre ou un repas au bar.

Des massages peuvent être réservés moyennant des frais supplémentaires et l’hôtel propose également une aire de jeux pour les enfants. La réception et le bureau d’excursions sont ouverts 24h/24 et peuvent vous aider à planifier votre séjour à Avignon, accessible en 10 minutes à pied. Le pont d’Avignon est quant à lui à 17 minutes de marche. Un parking public est disponible sur place moyennant des frais supplémentaires.

Adresse : 20 boulevard Saint Roch, 84000 Avignon

Type de recharge : 2 x Type 2, 22 kW

Hôtel d’Angleterre

L’Hôtel d’Angleterre, situé dans le centre-ville d’Avignon, est un établissement moderne et élégant offrant une connexion Wi-Fi gratuite et une réception ouverte 24h/24. Il est à seulement 10 minutes à pied de la gare d’Avignon-Centre, vous permettant de vous déplacer facilement dans la ville et ses environs.

Les chambres de l’hôtel sont climatisées et offrent un confort optimal avec une télévision par satellite à écran plat, une salle de bains privative et une décoration de style contemporain. Chaque matin, vous pourrez déguster un petit-déjeuner continental dans le coin salon de l’hôtel.

Le Pont d’Avignon se trouve à 1,2 km de l’Hôtel d’Angleterre et l’aéroport d’Avignon-Provence le plus proche est à 10 km. L’hôtel offre également des journaux et des rafraîchissements tout au long de la journée pour le confort de ses clients.

L’Hôtel d’Angleterre est un choix populaire auprès des voyageurs visitant Avignon, en raison de sa situation centrale et de ses services de qualité.

Adresse : 29 boulevard Raspail, 84000 Avignon

Type de recharge : 1 x Type 2, 14 kW

Hôtel Mercure Avignon Gare TGV

Le Mercure Avignon Gare TGV est un hôtel moderne situé dans la ville d’Avignon. Il se trouve à 5 minutes en voiture de la gare et du centre-ville, offrant ainsi une localisation pratique pour les voyageurs en déplacement. Le palais des Papes, l’un des sites les plus célèbres d’Avignon, est à seulement 8 minutes en voiture.

Les chambres sont équipées de tout le confort moderne, y compris une télévision par satellite et une salle de bains avec une grande douche. Des chambres accessibles aux personnes à mobilité réduite sont également disponibles pour les voyageurs ayant besoin d’un logement adapté.

Le Mercure Avignon Gare TGV sert un petit-déjeuner buffet tous les matins, vous permettant de démarrer votre journée en toute sérénité. Le bar de l’hôtel est un endroit idéal pour se détendre et prendre un verre après une journée bien remplie.

Le parking privé gratuit de l’hôtel est un avantage supplémentaire pour les voyageurs en voiture. Il est également facile de visiter les sites touristiques célèbres de la ville, tels que le pont d’Avignon, situé à seulement 4 km. La connexion Wi-Fi gratuite est également disponible dans tout l’hôtel.

Adresse : 2 Rue Mère Térésa, 84000 Avignon

Type de recharge : 10 x Type 2, 22 kW