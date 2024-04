Les bornes de recharge électriques deviennent de plus en plus populaires en France, et il est temps pour vous de passer à l’électrique. Découvrez pourquoi installer une borne de recharge dans votre entreprise peut vous apporter de nombreux avantages, tels que la réduction des frais de carburant, l’attraction de clients supplémentaires et la possibilité de diversifier votre activité. De plus, l’installation de bornes de recharge dans vos locaux facilitera les trajets domicile-travail de vos employés et vous permettra de respecter les obligations légales en matière de bornes électriques.

Points clés à retenir:

L’installation de bornes de recharge offre de nombreux avantages pour les entreprises, notamment la réduction des frais de carburant et l’attraction de nouveaux clients.

offre de nombreux avantages pour les entreprises, notamment la et l’attraction de nouveaux clients. Cela peut également permettre la diversification de votre activité, par exemple en proposant la location de voitures électriques.

Les bornes de recharge facilitent les trajets domicile-travail de vos employés, rendant votre entreprise plus attrayante en tant qu’employeur.

de vos employés, rendant votre plus attrayante en tant qu’employeur. Il est important de respecter les obligations légales en matière d’installation de bornes électriques dans les parkings privés.

en matière d’installation de bornes électriques dans les parkings privés. Le coût d’installation d’une borne de recharge peut varier en fonction de plusieurs facteurs, mais vous pouvez vous équiper dès 1600 €.

Pourquoi installer des bornes de recharge dans son entreprise ?

L’installation de bornes de recharge dans votre entreprise offre de nombreux avantages. Tout d’abord, cela permet une réduction significative voire totale des frais de carburant, car les voitures électriques n’ont pas besoin de carburant traditionnel et peuvent être rechargées via une simple prise électrique. Ensuite, en mettant des bornes de recharge à disposition de votre clientèle, vous attirerez un plus grand nombre de clients et deviendrez un point de passage incontournable. De plus, l’installation de bornes de recharge peut vous permettre de diversifier votre activité, en proposant par exemple la location de voitures électriques. Enfin, cette installation facilite les trajets domicile-travail de vos employés, rendant votre entreprise plus attractive et respectant les obligations légales en matière de bornes électriques.

Avantages Réduction des frais de carburant Attraction de clients supplémentaires Diversification d’activités Facilitation des trajets domicile-travail pour les employés

Les avantages pour les salariés

L’installation de bornes de recharge dans votre entreprise présente de nombreux avantages pour vos salariés. En facilitant la recharge de leurs voitures électriques sur leur lieu de travail, vous rendez leurs trajets domicile-travail plus pratiques et moins stressants. Ils n’auront plus à chercher une borne de recharge en dehors de leur travail, ce qui peut être difficile dans certaines zones géographiques. De plus, la disponibilité de bornes de recharge dans vos locaux peut augmenter l’attrait de votre entreprise en tant qu’employeur, ce qui peut vous aider à attirer et fidéliser les meilleurs talents.

Les obligations légales en matière de bornes électriques

Il est important de noter que lors de l’installation de bornes de recharge dans votre entreprise, vous devez respecter certaines obligations légales. Selon la loi en vigueur en France, les entreprises disposant d’un parking privé doivent consacrer au moins 5% de leurs emplacements pour accueillir des bornes de recharge électriques. Cette exigence s’applique à tous les bâtiments neufs à usage tertiaire, ainsi qu’aux bâtiments industriels.

En respectant ces obligations légales, vous évitez tout problème juridique et démontrez votre engagement envers la protection de l’environnement. De plus, vous contribuez à la transition vers une mobilité plus durable en facilitant la recharge des véhicules électriques.

Le coût de l’installation d’une borne de recharge

L’installation d’une borne de recharge pour véhicules électriques peut varier en termes de coût, en fonction de plusieurs facteurs clés. Il est important de prendre en compte ces éléments afin d’établir un budget précis pour votre projet d’installation de borne de recharge.

Marque et modèle de la borne

La marque et le modèle de la borne de recharge peuvent avoir une influence significative sur le coût de l’installation. Différents prestataires proposent des bornes de recharge avec des tarifs variés. Il est donc essentiel de comparer les offres disponibles et de choisir celle qui correspond le mieux à vos besoins et à votre budget.

Puissance de la borne et distance par rapport au tableau électrique

La puissance de la borne de recharge ainsi que la distance entre la borne et le tableau électrique de votre bâtiment peuvent également avoir un impact sur le coût de l’installation. Des travaux supplémentaires peuvent être nécessaires pour raccorder la borne électrique au réseau électrique existant, ce qui peut entraîner des coûts supplémentaires.

Fonctionnalités supplémentaires

Les fonctionnalités supplémentaires de la borne de recharge, telles qu’un écran LED, un contrôle d’accès ou des services connectés, peuvent également influencer le coût de l’installation. Bien que ces fonctionnalités facultatives puissent rendre l’utilisation de la borne plus pratique et agréable, elles peuvent aussi augmenter le prix global de l’installation.

En général, le coût d’installation d’une borne de recharge pour une entreprise se situe entre 200€ et 1600€, en fonction de ces facteurs. Il est recommandé de demander des devis détaillés à plusieurs prestataires pour obtenir une estimation précise du coût d’installation pour votre cas particulier.

Facteur Impact sur le coût d’installation Marque et modèle de la borne Prix variable selon le prestataire Puissance et distance par rapport au tableau électrique Travaux supplémentaires possibles Fonctionnalités supplémentaires Options facultatives pouvant augmenter le prix

Le coût de la recharge d’une voiture électrique

Le coût de la recharge d’une voiture électrique dépend de plusieurs facteurs, notamment la consommation de la voiture, le prix de l’électricité et les tarifs pratiqués par votre fournisseur d’énergie.

La consommation de la voiture, exprimée en kWh, influence directement le coût de la recharge. Plus la consommation est élevée, plus le coût de la recharge sera important.

Le prix de l’électricité varie d’un fournisseur à l’autre. Il est donc important de comparer les offres disponibles pour trouver le tarif le plus avantageux.

De plus, les tarifs de l’électricité peuvent varier selon les heures pleines et creuses. Il peut être judicieux de programmer la recharge de votre voiture électrique pendant les heures creuses, lorsque les tarifs sont plus bas, pour réduire le coût de la recharge.

En moyenne, le coût de la recharge d’une voiture électrique est d’environ 0,184€ par kWh en heures pleines et 0,147€ par kWh en heures creuses. Cela correspond à environ 1,76€ pour parcourir 100 km.

Consommation de la voiture électrique (kWh) Coût de la recharge en heures pleines Coût de la recharge en heures creuses 10 1,84€ 1,47€ 20 3,68€ 2,94€ 30 5,52€ 4,41€

Il est important de noter que ces chiffres sont indicatifs et qu’ils peuvent varier en fonction de votre situation spécifique. Il est donc recommandé de vérifier auprès de votre fournisseur d’énergie les tarifs pratiqués et d’estimer la consommation de votre voiture électrique en fonction de votre utilisation.

Les aides financières pour l’installation de bornes de recharge

L’installation de bornes de recharge représente un investissement financier, mais il existe des aides disponibles pour réduire le coût. Que vous soyez une entreprise ou un particulier, il est important d’explorer toutes les options d’aide financière disponibles pour faciliter l’installation de bornes de recharge dans votre environnement.

Aides financières pour les entreprises

Pour les entreprises, il est possible de bénéficier d’un remboursement de 40% du prix d’achat et d’installation grâce au programme ADVENIR. Cette aide peut considérablement réduire le coût de l’installation de bornes de recharge dans vos locaux, vous permettant ainsi de développer votre infrastructure de recharge de manière rentable.

Aides financières pour les particuliers

Les particuliers qui souhaitent installer une borne de recharge chez eux peuvent également bénéficier d’un crédit d’impôt de 300€. De plus, le taux de TVA pour l’installation d’une borne de recharge est réduit à 5,5%, ce qui représente une économie significative par rapport au taux normal de 20%. Ces aides financières visent à encourager l’adoption de la mobilité électrique et à faciliter l’installation de bornes de recharge pour les particuliers.

En conclusion, il est important de se renseigner sur les aides financières disponibles pour l’installation de bornes de recharge, que vous soyez une entreprise ou un particulier. Ces aides peuvent considérablement réduire le coût global de l’installation et rendre la mobilité électrique plus accessible. N’hésitez pas à explorer toutes les options d’aide financière disponibles pour profiter des avantages de la recharge électrique.

Pour bénéficier de la recharge de votre véhicule électrique à domicile, vous pouvez installer une borne de recharge chez vous. Voici les étapes à suivre :

Contactez votre fournisseur d’énergie pour connaître la puissance disponible au compteur. Cela vous aidera à déterminer la compatibilité avec la borne de recharge que vous souhaitez installer. Équipez-vous d’un disjoncteur et d’un interrupteur différentiel si vous ne les avez pas déjà. Ces éléments sont essentiels pour assurer la sécurité électrique de votre installation. Coupez le courant avant de manipuler le compteur électrique. Cela garantit votre sécurité lors de l’installation. Installez le disjoncteur et l’interrupteur différentiel en suivant les instructions fournies par le fabricant. Assurez-vous de respecter les normes de sécurité électrique en vigueur. Réalisez les raccordements électriques en vous référant aux schémas fournis avec la borne de recharge. Veillez à bien suivre les instructions et à respecter les normes de sécurité. Fixez la borne de recharge sur le mur de votre choix, à proximité de votre véhicule électrique. Assurez-vous qu’elle soit solidement fixée et accessible. Procurez-vous un câble de recharge compatible avec votre borne et votre véhicule. Vérifiez les spécifications techniques nécessaires et assurez-vous de la compatibilité.

Il est important de noter que ces instructions sont un résumé et qu’une recherche approfondie est nécessaire avant de procéder à l’installation d’une borne de recharge chez soi. Si vous ne vous sentez pas à l’aise avec les manipulations électriques, il est recommandé de faire appel à un professionnel agréé pour réaliser l’installation.

Peut-on installer une borne de recharge soi-même ?

En faisant appel à un professionnel certifié, vous vous assurez de bénéficier d’une installation conforme aux normes, qui garantira la sécurité de votre installation électrique et de votre borne de recharge. De plus, en tant que propriétaire d’une borne de recharge installée par un professionnel, vous pourrez également bénéficier d’un crédit d’impôt pour l’installation de cette borne.

Il est donc essentiel de se renseigner sur les normes en place et de faire preuve de prudence avant de décider d’installer une borne de recharge soi-même. Dans le doute, il est toujours préférable de faire appel à un professionnel qui saura vous conseiller et réaliser une installation conforme aux différentes réglementations en vigueur.

Installer une borne de recharge soi-même Faire appel à un professionnel Sécurité électrique Peut être compromis si les normes ne sont pas respectées Garantie par un professionnel agréé Conformité aux normes Doit être vérifiée par le particulier Assurée par le professionnel Crédit d’impôt Disponible pour les installations réalisées par un professionnel uniquement Disponible pour les installations réalisées par un professionnel

En conclusion, bien qu’il soit possible d’installer une borne de recharge soi-même, il est essentiel de prendre en compte les normes en vigueur et la puissance requise pour l’infrastructure de recharge. Faire appel à un professionnel certifié représente un choix plus sûr et garantit une installation conforme aux normes électriques. Cela permet également de bénéficier du crédit d’impôt pour l’installation de la borne. Il est donc recommandé de se renseigner sur les professionnels disponibles dans votre région et de demander des conseils auprès d’eux avant de prendre une décision finale.

Conclusion

L’installation de bornes de recharge dans votre entreprise ou chez vous présente de nombreux avantages. Elle vous offre un avantage concurrentiel en réduisant vos frais d’essence et en attirant de nouveaux clients. De plus, cela vous permet de diversifier vos activités en proposant des services liés à la mobilité électrique.

Il est essentiel de respecter les obligations légales en matière de bornes de recharge, comme consacrer au moins 5% des emplacements de parking privé pour les bornes électriques. De plus, vous devez prendre en compte le coût d’installation, qui peut varier en fonction de la marque, de la puissance et des fonctionnalités de la borne.

Heureusement, il existe des aides financières disponibles, telles que le crédit d’impôt et le taux de TVA réduit, pour faciliter l’installation de bornes de recharge. Que vous choisissiez de faire appel à un professionnel agréé ou de réaliser une installation plus simple vous-même, il est important de suivre les normes de sécurité électrique pour garantir une utilisation sûre et efficace de votre borne de recharge. Alors n’attendez plus, installez votre borne de recharge dès maintenant et profitez de tous les avantages qu’elle offre.

