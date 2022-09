L’iPhone 14 avec liaison satellite : un partenariat avec Starlink ?

Après la série Mate 50, Apple vient de présenter ses nouveaux modèles d’iPhone 14, qui est la deuxième génération de téléphones à disposer d’une connectivité satellite, pour les services de messagerie d’urgence. Apple a décidé de faire appel à Globalstar comme fournisseur de communication par satellite pour l’iPhone 14, par opposition à Starlink d’Elon Musk, qui avait conclu un accord exclusif avec T-Mobile pour une fonctionnalité assez similaire.

Elon Musk à la manœuvre

Lorsque le patron de Tesla et SpaceX a tweeté que Starlink était également en pourparlers avec Apple au sujet des services par satellite, le cours de l’action de Globalstar a chuté. Et ce, malgré le fait que la société avait déjà conclu un accord avec Apple. Évoquant le sujet, il a déclaré :

« Nous avons eu des conversations encourageantes avec Apple au sujet de la connectivité Starlink. »

Il faut cependant noter qu’il n’a pas expliqué pourquoi Apple a finalement décidé de choisir Globalstar. Il a développé son propos, en livrant une autre information utile :

« Le lien étroit entre l’espace et le téléphone fonctionnera mieux si le logiciel et le matériel du téléphone s’adaptent aux signaux spatiaux, plutôt que si Starlink ne fait que reproduire la tour de téléphonie cellulaire.«

La technologie satellite de l’iPhone 14

Pour ceux qui l’ignoreraient encore, Starlink est le nom du projet de satellite de SpaceX.

Récemment, SpaceX et T-Mobile ont uni leurs forces pour faire l’annonce d’une nouvelle relation, quelques jours seulement avant qu’Apple ne présente l’iPhone 14. T-Mobile a bon espoir de pouvoir intégrer son spectre PCS à bande moyenne dans les satellites Starlink V2, dont le déploiement est prévu dès l’année prochaine.

Les clients de T-Mobile seraient alors en mesure de se connecter directement aux satellites Starlink, grâce à cette fonctionnalité, dans les situations où le service cellulaire ou Wi-Fi est indisponible.

iPhone 14 et réseau Starlink (source : Tesla News France)

Grâce à une version actualisée d’Emergency SOS, Apple introduit la possibilité de se connecter aux satellites sur les smartphones iPhone 14 et iPhone 14 Pro. La fonction sera disponible en novembre de cette année aux États-Unis et au Canada, et les utilisateurs n’auront pas à la payer pendant les deux premières années.

Apple a également déclaré hier qu’elle consacrerait 450 millions de dollars de son fonds de fabrication avancée à l’amélioration de l’infrastructure satellitaire. Cette annonce est intervenue en même temps que la précédente. Il faut toutefois noter que Globalstar ne recevra pas la totalité de cet argent, mais la majeure partie.

Vers un futur partenariat SpaceX-Apple ?

Aujourd’hui, Elon Musk a rejoint la conversation en cours. Le patron de Tesla a déclaré aujourd’hui, dans un message qu’il a publié sur Twitter, que SpaceX a eu des « conversations prometteuses » avec Apple au sujet de la connectivité fournie par Starlink. Il ne s’est pas étendu sur les détails de ces discussions et a simplement déclaré qu’il pense que l’équipe d’Apple est « très brillante« .

En l’absence de connectivité cellulaire, les propriétaires d’un iPhone 14, d’un iPhone 14 Plus, d’un iPhone 14 Pro ou d’un iPhone 14 Pro Max peuvent utiliser l’option SOS d’urgence pour envoyer un message demandant de l’aide aux autres personnes utilisant l’appareil.

Selon les données fournies par Apple, le message peut être envoyé en 15 secondes seulement, lorsqu’il n’y a pas de couverture nuageuse. Mais lorsque celle-ci est trop dense, cela peut prendre jusqu’à plusieurs minutes.

Apple continuera d’offrir la fonction SOS d’urgence sur l’iPhone 14, sans frais supplémentaires, pendant deux ans, ou jusqu’au prochain cycle de mise à niveau importante.