Tesla Model Y : Premières livraisons à Singapour

Aujourd’hui, Tesla a annoncé que les livraisons de son SUV compact 100% électrique Model Y ont commencé à Singapour. La Model Y permet au constructeur californien de s’imposer dans la catégorie des véhicules utilitaires multi-segments compacts (CUV). Sa versatilité et sa polyvalence ont contribué à en faire la voiture la plus populaire de l’entreprise.

Arrivée de la Model Y en zone Pacifique

Tesla a publié un certain nombre de photos de nouveaux acheteurs de Model Y à Singapour recevant leur véhicule après l’avoir acheté. En juin, Tesla a commencé à accepter les réservations pour son SUV, afin de préparer la sortie prochaine du Model Y dans un certain nombre de pays situés sur le continent asiatique et autour de celui-ci.

Tesla a commencé à accepter les commandes de la Model Y dans les pays suivants : Singapour, Japon, Australie et Nouvelle-Zélande en juin. Les livraisons des véhicules n’ont commencé qu’il y a quelques semaines.

Disponibilité et modalités d’achat

Selon les informations fournies par son Design Studio, Tesla propose le Model Y à Singapour en deux niveaux de finition distincts :

Le prix de base d’une Model Y RWD est de 91 990 SGD$ (66 635,52 $, soit 65 744,68 €),

tandis que le prix d’une Model Y Performance est de 110 990 SGD$ (80398,70 $, soit 79323,86 €).

Si une commande pour la voiture est passée maintenant, la projection actuelle est qu’elle ne sera pas livrée avant fin 2022.

En outre, Singapour offre une prime d’adoption précoce des véhicules électriques, qui prévoit un remboursement de 25 000 SGD$ (17 919,75 $, soit 17 680,18 €) si la prime est utilisée avant le 31 décembre 2022. Selon Tesla, un autre remboursement d’un montant de 20 000 SGD$ (14 335,80 $, soit 14144,15 €) peut être envisagé avant le 31 décembre 2023.

Évolution du marché local

Le constructeur automobile Tesla a envoyé des unités construites à la Gigafactory de Shanghai au centre commercial ION Orchard de Singapour, après le lancement des banques de commandes à Singapour pour le Model Y.

Entrée du Ion Orchard, à Singapour (source : Ion Orchard)

ION Orchard est le plus important centre commercial de Singapour. Jusque-là, les propriétaires de Tesla dans ce pays n’exposaient pas systématiquement leurs véhicules, pour que les parties intéressées (d’éventuels consommateurs) puissent jeter un œil à leurs véhicules.

Au début de cette année, alors que les premières ventes de la Model 3 commençaient à arriver à Singapour, Tesla a mis en place une infrastructure de Superchargeurs dans le pays. Depuis, on constate un intérêt croissant pour les véhicules électriques (VE) à travers tout le micro État.

Et cela a incité le gouvernement du pays à envisager une nouvelle législation. Celle-ci rendrait obligatoire l’installation de chargeurs de véhicules électriques dans au moins 1% de toutes les places de stationnement à l’intérieur des bâtiments.

Domination de la Model Y

Selon les informations fournies par CleanTechnica, le Model Y a été le deuxième VE le plus vendu au monde au mois de janvier, juste devant le Wuling HongGuang Mini EV en termes de ventes. La Wuling HongGuang Mini EV est à la fois très bon marché et facilement disponible sur le marché automobile chinois extrêmement compétitif.

Néanmoins, Elon Musk, PDG de Tesla, avait prédit il y a plusieurs années que la Model Y deviendrait l’automobile la plus populaire de l’entreprise. Le mois dernier, 29 829 Model Y ont été livrés dans le monde entier.

L’entreprise s’est engagée à développer de manière significative ses ventes, son service après-vente et son assistance à la recharge ici à Singapour afin d’offrir une expérience de possession d’une Tesla qui soit pratique et sans faille.

La société a déjà mis en place un total de 24 Superchargeurs sur neuf sites de recharge différents à Singapour, dont le plus récent se trouve à Great World. Si une Model Y Performance est connectée à l’un de ces Superchargeurs et autorisée à se charger à la vitesse maximale de 250 kW, elle pourra retrouver jusqu’à 120 kilomètres d’autonomie en seulement cinq minutes.

Source Instagram de l’image de cette livraison