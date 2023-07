L’OID dévoile la mise à jour du Guide des 20 enjeux pour un immobilier responsable

Un essor marqué des initiatives ESG dans le secteur immobilier

Depuis la publication de la Loi relative à la Transition Énergétique pour la Croissance Verte (LTECV) en 2015, le secteur immobilier connaît une forte accélération en matière d’initiatives environnementales, sociales et de gouvernance (ESG). Dans ce contexte, l’Observatoire de l’Immobilier Durable (OID) s’efforce de mettre en lumière les enjeux et les pratiques ESG du secteur immobilier à travers son Baromètre de l’Immobilier Responsable (BIR).

Fort de cette expertise métier, normative et réglementaire, l’OID publie son guide 2023 pour soutenir les acteurs immobiliers dans la compréhension des enjeux ESG spécifiques à leur domaine et l’implémentation d’actions concrètes.

Le contexte législatif français : un levier pour l’immobilier responsable

La LTECV et ses plans d’actions ont pour objectif de positionner la France en tant qu’acteur majeur dans la lutte contre le dérèglement climatique tout en garantissant l’indépendance énergétique du pays et un accès à l’énergie à un coût compétitif pour ses entreprises et ses citoyens. Au cœur de la crise énergétique actuelle, ces dispositions revêtent une importance toute particulière.

Cette loi, les obligations et recommandations qui en découlent, couplées à une réglementation européenne et française dense, ont favorisé l’émergence de nombreuses initiatives ESG dans le secteur immobilier. Cependant, il est important de noter que le rôle de l’OID ne se limite pas à une simple réponse aux obligations légales. L’Observatoire va au-delà en proposant des orientations pour un immobilier durable plus ambitieux, s’appuyant sur les meilleures pratiques observées à l’échelle mondiale.

Guide 2023 de l’OID : un outil pour un immobilier plus responsable

Dans le but d’accompagner ces initiatives, l’OID a lancé son édition 2023 du Guide des enjeux de l’immobilier responsable, devenu aujourd’hui le Guide des 20 enjeux pour un immobilier responsable. Ce guide, qui compile des fiches enjeux régulièrement publiées par l’OID depuis début 2023, vise à répondre à des questions essentielles concernant l’adoption des enjeux ESG par les acteurs du secteur, les pratiques de marché associées, ainsi que les indicateurs clés pour évaluer l’efficacité des actions mises en place.

Parmi les nouveautés de cette édition, l’on note l’ajout de l’enjeu de la pollution, conformément aux objectifs environnementaux de la Taxinomie européenne, et la distinction entre les phases de développement et d’exploitation des bâtiments pour les enjeux environnementaux. Le guide fait également référence aux pratiques de marché collectées via les contributions au BIR 2022.

OID : Un acteur engagé pour un immobilier durable

L’OID est un espace d’échange indépendant du secteur immobilier centré sur le développement durable et l’innovation. Son but est de promouvoir un immobilier responsable. Il compte plus d’une centaine de membres et partenaires, incluant les leaders de l’immobilier en France sur toute sa chaîne de valeur.

En tant qu’acteur indépendant, l’OID participe activement à l’essor des thématiques ESG en France et à l’international. Son action s’étend sur le terrain, avec des initiatives concrètes, mais également auprès des pouvoirs publics, à qui il fournit des recommandations basées sur son expertise.

Vers un immobilier plus responsable

Alors que le secteur immobilier est de plus en plus confronté aux défis liés au dérèglement climatique et à la nécessité d’une transition vers des modèles plus durables, le Guide des 20 enjeux pour un immobilier responsable de l’OID offre un outil précieux pour les acteurs du secteur. En mettant en avant les bonnes pratiques et en identifiant les défis et opportunités, l’OID contribue à façonner un futur où l’immobilier se construit en harmonie avec les enjeux environnementaux, sociaux et de gouvernance.

Le défi est de taille, mais la transition vers un immobilier responsable n’est pas seulement une nécessité face aux défis environnementaux actuels. Elle représente aussi une opportunité pour le secteur immobilier de se réinventer, de devenir un acteur majeur de la transition énergétique et de contribuer activement à la construction d’un avenir plus durable.