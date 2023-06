Une propriété d’exception à SAINT-BRIAC-SUR-MER pour investisseur ou pour vivre

Une demeure historique au charme intemporel

Nicheée dans le charme incontestable de Saint-Briac-sur-Mer, BARNES Côte d’Emeraude présente une propriété époustouflante, mêlant raffinement et histoire. À deux pas du bourg, des commerces et des plages, cette demeure ancienne colonie de vacances bien ancrée dans la mémoire des Briacins, se réinvente en une propriété d’exception à 2 690 000 €, tout en préservant le charme de son illustre passé.

Une architecture séduisante entre tradition et modernité

L’architecture de cette somptueuse propriété, qui s’étend sur 450 m², est à la fois intemporelle et contemporaine, due à une rénovation intégrale. Les amoureux du patrimoine architectural sauront apprécier les détails historiques et le cachet authentique de cette demeure, tandis que ceux attirés par le confort moderne adoreront son équipement haut de gamme.

Un espace intérieur généreux et flexible

Au sein de cette demeure, l’espace est généreusement distribué entre 22 pièces, dont 14 chambres, toutes équipées d’un point d’eau privatif. Un hall spacieux s’ouvre sur de grandes pièces de réception, propices à l’accueil de convives ou à la célébration d’événements familiaux.

Des installations complémentaires pour un confort optimal

En complément de cette offre, la propriété comprend un appartement indépendant de plain-pied, situé en rez-de-jardin. Idéal pour recevoir des invités ou comme résidence secondaire, cet espace offre la flexibilité et l’intimité nécessaire à toute maison d’hôte de haut standing. Une dépendance, potentiellement aménageable en habitation, ajoute un atout supplémentaire à l’ensemble.

Potentiel d’exploitation et opportunité d’investissement

Les possibilités offertes par cette propriété sont nombreuses: exploitation hôtelière, maison d’hôtes, grande maison familiale, ou découpage par niveau, à la convenance de l’investisseur averti. Le terrain de 1600 m² entourant la propriété est un véritable écrin de verdure, offrant un cadre de vie privilégié et une opportunité rare à la vente.

Un engagement envers un habitat durable

Avec son DPE en catégorie C (126) et ses GES en catégorie C (29), cette propriété témoigne d’une préoccupation environnementale, soulignant l’engagement du propriétaire pour un habitat durable.

Pour toute information complémentaire, les agents Emilie DELANOE et Yann ROCHARD se tiennent à votre disposition. Le prix indiqué comprend les honoraires d'agence à hauteur de 3,7%, à la charge de l'acquéreur. Pour plus d'information sur les risques auxquels ce bien est exposé, vous pouvez consulter le site Géorisques.

Investir dans une propriété telle que celle-ci, c’est choisir d’allier l’histoire et le luxe moderne, tout en profitant du cadre exceptionnel offert par Saint-Briac-sur-Mer. Une occasion à ne pas manquer pour les amateurs de patrimoine, d’investissement sûr et d’un style de vie haut de gamme.