Guerlain Chicherit au cœur d’un projet immobilier révolutionnaire

C’est à Tignes que se déroule une étape fondamentale dans l’aménagement des stations de sport d’hiver avec le projet spectaculaire de Guerlain Chicherit, sa structure pionnière Phenomen et le concept WOM.

Ce projet vous intéresse ?

Contactez-nous Prénom *

E-mail *

Numéro de téléphone *

Votre message *

Phone Ce champ n’est utilisé qu’à des fins de validation et devrait rester inchangé. Δ



Qui est Guerlain Chicherit ?

Quadruple Champion du Monde de Freeride, il a illuminé les écrans des Nuits de la Glisse dans les années 2000 avec ses courbes puissantes et ses sauts vertigineux. Passant de deux spatules à quatre roues, il a poursuivi sa trajectoire en tant que pilote professionnel de rally-raid et de rallycross. Il signe même une victoire en Coupe du Monde FIA en 2009 et participe à dix éditions du Dakar.

En parallèle de sa carrière sportive, il devient un entrepreneur aiguisé et à succès dans les secteurs de l’immobilier et de l’hôtellerie de luxe de montagne. Il s’investit parallèlement dans la transition énergétique et la mobilité verte à travers des entreprises installées pour la plupart en Savoie et dans le Puy de Dôme : production d’énergie solaire, production d’unités de stockage d’énergie, pile à combustible (hydrogène)…

Le concept WOM

Guerlain Chicherit a lancé son cri de ralliement, WOM (pour Word of Mouth ou Bouche à oreille), pour annoncer cette aventure inédite au cœur d’un territoire d’exception dédié à la glisse et à l’Art de vivre en Montagne. WOM est un concept s’incarnant dans ses resorts éco-raisonnés, ensembles immobiliers haut de gamme réunissant chalets et appartements pour vivre une expérience-client inédite.



WOM et Tignes : qu’est-ce ça donne ?

Avec le WOM de Tignes, Phenomen redéfinit la Montagne écoresponsable et attractive. Ce premier WOM réunit 17 appartements, 13 chalets personnalisables de façon unique par un de nos designers présélectionnés, un hôtel 5 étoiles, un youth hostel, et un ensemble unique de lieux d’après-glisse : vague de surf artificielle, patinoire, spa, bars et restaurants.

Livraison prévue pour décembre 2023.

Le projet WOM en quelques citations

“On peut (et on doit) imaginer une autre façon de construire et d’exploiter des résidences de tourisme en station de ski. Les enjeux auxquels notre économie montagnarde fait face sont nombreux, dont celui de l’énergie, de la pollution, de la crise climatique, du renouvellement des générations de skieurs et de la préservation d’une vie locale à l’année. Accueillir des vacanciers en pleine montagne et durablement est un défi énergétique et humain.“

“À ma mesure, j’y réponds grâce à ce nouveau projet qui me tient à cœur et concentre le meilleur de mes aventures entrepreneuriales. WOM a été conçu dès les premières esquisses pour minimiser son impact environnemental : conception, construction et même exploitation, chaque étape privilégie des solutions sobres et smart.“

“WOM va être un lieu exceptionnel, vibrant à l’année. Une expérience hors du commun à vivre dans des chalets uniques, véritables œuvres d’art signées par des designers, des appartements d’exception, mais aussi avec l’hôtel, le youth hostel et une multitude de services et de loisirs magnifiant cette montagne magistrale. Voilà la vision de la montagne que je vous propose de partager, de construire et de vivre ensemble. Welcome WOM !“.