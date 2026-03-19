Voilà la question que tout le monde se pose avant de passer à l’électrique, mais que peu de gens posent directement : « De combien ma facture EDF va-t-elle augmenter ? »

Pas l’autonomie. Pas le réseau. Pas les mises à jour. La facture de courant.

Parce que c’est concret, c’est mensuel, et c’est ce qui fait vraiment hésiter les gens qui font leurs courses au prix du kWh depuis que l’énergie a flambé.

Je roule en Tesla Model 3 Grande Autonomie depuis 14 mois. Ma facture EDF a effectivement augmenté. De 38 € par mois exactement. Et voici pourquoi c’est la meilleure nouvelle de mon budget mensuel depuis longtemps.

Ce que j’avais avant : le coût caché du thermique

Mon ancienne voiture : une Citroën C5 Aircross Hybrid — un hybride simple, pas rechargeable. 180 ch, très agréable, consommation réelle de 6,2 L/100 km en usage mixte.

Je faisais environ 1 400 km par mois. Budget mensuel de carburant en mars 2026, avec le SP95 à 1,91 € :

1 400 km × 6,2 L/100 × 1,91 € = 165,59 €/mois à la pompe

À ça s’ajoutait : vidange annuelle (220 €), filtre à air (45 €), filtre à carburant (80 €), plaquettes à 70 000 km (380 €). Soit environ 61 €/mois de maintenance lissée sur l’année.

Total coût d’usage mensuel C5 Aircross : 226 €/mois.

Je n’avais jamais additionné ces chiffres de cette façon. Je payais à la pompe, je payais chez le garagiste, séparément, sans jamais voir le total. C’est l’un des avantages cachés du passage à l’électrique : vous avez, pour la première fois, un coût total d’énergie visible sur une seule ligne de facture.

Ce que j’ai maintenant : la facture EDF

J’ai une wallbox Hager de 11 kW dans mon garage, installée en août 2024 — 1 100 € tout compris, partiellement compensée par une aide ADVENIR de 300 €. Coût net : 800 €.

Ma Tesla Model 3 Grande Autonomie consomme en réalité 17,2 kWh aux 100 km en usage mixte sur ces 14 mois — autoroute, ville, hiver compris. C’est dans la norme pour ce modèle.

Pour mes 1 400 km mensuels : 1 400 × 17,2 / 100 = 240,8 kWh à charger.

Je recharge en heures creuses, sur un contrat EDF Tempo. Mon tarif heures creuses : 0,1579 €/kWh en mars 2026.

Coût mensuel de l’énergie Tesla : 240,8 × 0,1579 € = 38,02 €

C’est l’augmentation exacte de ma facture EDF. 38 €.

La comparaison qui change tout

Poste C5 Aircross (mensuel) Tesla Model 3 (mensuel) Énergie 165 € (SP95) 38 € (EDF heures creuses) Maintenance lissée 61 € 16 € Total 226 € 54 €

Économie mensuelle : 172 €. Soit 2 064 € par an.

Pour 1 400 km par mois. Avec une conduite normale, pas d’efforts particuliers, pas d’abonnements spéciaux.

Ce que « heures creuses » signifie concrètement

C’est le point le plus important pour quiconque envisage de recharger chez soi. La facture d’électricité en France a deux tarifs : heures pleines (généralement 7h-23h) et heures creuses (généralement 23h-7h), selon votre contrat et votre zone géographique.

En heures creuses EDF en mars 2026 : 0,1579 €/kWh. En heures pleines : 0,2065 €/kWh. Sur 240 kWh/mois, la différence entre recharger en heures pleines ou creuses représente 11 € par mois. Soit 132 € par an de différence — juste en programmant le démarrage de la charge pour minuit.

Avec une Tesla, c’est trivial : dans l’application, vous définissez une heure de départ souhaitée (par exemple 7h du matin), et la voiture calcule automatiquement quand démarrer la charge pour être prête à cette heure — en utilisant les heures creuses. Zéro effort.

Pour quelqu’un qui n’a pas de contrat heures creuses : c’est le premier changement à faire avant même d’acheter un véhicule électrique. Le passage en tarif heures pleines/creuses est gratuit chez EDF et la plupart des fournisseurs, et rentable dès que vous rechargez régulièrement la nuit.

Est-ce que ça change si on n’a pas de garage ?

C’est la vraie limite de ce scénario, et il faut le dire clairement.

Si vous n’avez pas accès à une prise ou une borne à domicile, vous ne pouvez pas recharger aux tarifs domestiques. Vous dépendez des bornes publiques — supermarchés, voirie, Superchargeurs — avec des tarifs de 0,29 à 0,59 €/kWh selon les opérateurs.

Dans ce cas, le coût d’énergie monte à environ 60-100 €/mois pour le même usage. C’est entre 2 et 3 fois plus cher que la recharge à domicile — mais toujours moins cher que l’essence dans la plupart des cas.

Si vous êtes en appartement sans borne : vérifiez si votre copropriété ou votre parking a des prises disponibles. La loi française oblige les copropriétés à autoriser l’installation d’une borne à charge du demandeur depuis 2012 — c’est ce qu’on appelle le « droit à la prise ». Le syndic ne peut pas refuser une borne pour une place privative.

Ce que j’ai appris sur ma consommation

Un effet inattendu du passage à l’électrique : j’ai commencé à faire attention à ma consommation électrique générale. Depuis que je vois la recharge sur ma facture, je surveille les autres postes. J’ai changé mon contrat EDF, ajusté la programmation de mon chauffe-eau, décalé le démarrage du lave-linge.

Résultat : ma facture EDF totale a augmenté de 38 € pour la voiture, mais n’a augmenté que de 24 € net sur la facture globale — parce que j’ai optimisé le reste.

Ce n’est pas le propos de cet article d’aller plus loin. Mais c’est un effet secondaire inattendu du passage à l’électrique : on devient, presque malgré soi, un consommateur d’énergie plus conscient.

Le vrai coût aux 100 km — pour que vous puissiez comparer avec votre situation

Scénario de recharge Coût au kWh Coût aux 100 km (17 kWh) Domicile heures creuses 0,16 €/kWh 2,72 € Domicile heures pleines 0,21 €/kWh 3,57 € Supermarché (AC, app directe) 0,29 €/kWh 4,93 € Supermarché (DC rapide) 0,49 €/kWh 8,33 € Superchargeur Tesla 0,41 €/kWh 6,97 € Ionity sans abonnement 0,59 €/kWh 10,03 € Essence SP95 (6,5 L/100) 1,91 €/L 12,42 €

La recharge publique la plus chère de France reste moins chère que l’essence. La recharge à domicile coûte 4 à 5 fois moins cher que l’essence. Ce tableau est à garder.

Ce qu’il faut faire avant de passer à l’électrique

Vérifiez si vous avez accès à une recharge à domicile — c’est la condition la plus importante. Passez en contrat heures pleines/creuses chez votre fournisseur d’électricité. Installez une wallbox (750 à 1 200 € selon l’installation) — l’aide ADVENIR couvre jusqu’à 50 % pour une résidence principale. Programmez la recharge nocturne dans l’application de la voiture.

Ces quatre étapes transforment le coût de recharge de 0,59 €/kWh (borne autoroute) en 0,16 €/kWh (domicile). C’est un facteur 3,7 sur le coût au kilomètre.