« Ma facture EDF a augmenté de 38 € par mois depuis que j’ai une Tesla. Et je n’ai plus mis les pieds dans une station-service. »

ParEvy Lison
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Voilà la question que tout le monde se pose avant de passer à l’électrique, mais que peu de gens posent directement : « De combien ma facture EDF va-t-elle augmenter ? »

Pas l’autonomie. Pas le réseau. Pas les mises à jour. La facture de courant.

Parce que c’est concret, c’est mensuel, et c’est ce qui fait vraiment hésiter les gens qui font leurs courses au prix du kWh depuis que l’énergie a flambé.

Je roule en Tesla Model 3 Grande Autonomie depuis 14 mois. Ma facture EDF a effectivement augmenté. De 38 € par mois exactement. Et voici pourquoi c’est la meilleure nouvelle de mon budget mensuel depuis longtemps.

Ce que j’avais avant : le coût caché du thermique

Mon ancienne voiture : une Citroën C5 Aircross Hybrid — un hybride simple, pas rechargeable. 180 ch, très agréable, consommation réelle de 6,2 L/100 km en usage mixte.

Je faisais environ 1 400 km par mois. Budget mensuel de carburant en mars 2026, avec le SP95 à 1,91 € :

1 400 km × 6,2 L/100 × 1,91 € = 165,59 €/mois à la pompe

À ça s’ajoutait : vidange annuelle (220 €), filtre à air (45 €), filtre à carburant (80 €), plaquettes à 70 000 km (380 €). Soit environ 61 €/mois de maintenance lissée sur l’année.

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Total coût d’usage mensuel C5 Aircross : 226 €/mois.

Je n’avais jamais additionné ces chiffres de cette façon. Je payais à la pompe, je payais chez le garagiste, séparément, sans jamais voir le total. C’est l’un des avantages cachés du passage à l’électrique : vous avez, pour la première fois, un coût total d’énergie visible sur une seule ligne de facture.

Ce que j’ai maintenant : la facture EDF

J’ai une wallbox Hager de 11 kW dans mon garage, installée en août 2024 — 1 100 € tout compris, partiellement compensée par une aide ADVENIR de 300 €. Coût net : 800 €.

Ma Tesla Model 3 Grande Autonomie consomme en réalité 17,2 kWh aux 100 km en usage mixte sur ces 14 mois — autoroute, ville, hiver compris. C’est dans la norme pour ce modèle.

Pour mes 1 400 km mensuels : 1 400 × 17,2 / 100 = 240,8 kWh à charger.

Je recharge en heures creuses, sur un contrat EDF Tempo. Mon tarif heures creuses : 0,1579 €/kWh en mars 2026.

Coût mensuel de l’énergie Tesla : 240,8 × 0,1579 € = 38,02 €

C’est l’augmentation exacte de ma facture EDF. 38 €.

La comparaison qui change tout

PosteC5 Aircross (mensuel)Tesla Model 3 (mensuel)
Énergie165 € (SP95)38 € (EDF heures creuses)
Maintenance lissée61 €16 €
Total226 €54 €

Économie mensuelle : 172 €. Soit 2 064 € par an.

Pour 1 400 km par mois. Avec une conduite normale, pas d’efforts particuliers, pas d’abonnements spéciaux.

Ce que « heures creuses » signifie concrètement

C’est le point le plus important pour quiconque envisage de recharger chez soi. La facture d’électricité en France a deux tarifs : heures pleines (généralement 7h-23h) et heures creuses (généralement 23h-7h), selon votre contrat et votre zone géographique.

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En heures creuses EDF en mars 2026 : 0,1579 €/kWh. En heures pleines : 0,2065 €/kWh. Sur 240 kWh/mois, la différence entre recharger en heures pleines ou creuses représente 11 € par mois. Soit 132 € par an de différence — juste en programmant le démarrage de la charge pour minuit.

Avec une Tesla, c’est trivial : dans l’application, vous définissez une heure de départ souhaitée (par exemple 7h du matin), et la voiture calcule automatiquement quand démarrer la charge pour être prête à cette heure — en utilisant les heures creuses. Zéro effort.

Pour quelqu’un qui n’a pas de contrat heures creuses : c’est le premier changement à faire avant même d’acheter un véhicule électrique. Le passage en tarif heures pleines/creuses est gratuit chez EDF et la plupart des fournisseurs, et rentable dès que vous rechargez régulièrement la nuit.

Est-ce que ça change si on n’a pas de garage ?

C’est la vraie limite de ce scénario, et il faut le dire clairement.

Si vous n’avez pas accès à une prise ou une borne à domicile, vous ne pouvez pas recharger aux tarifs domestiques. Vous dépendez des bornes publiques — supermarchés, voirie, Superchargeurs — avec des tarifs de 0,29 à 0,59 €/kWh selon les opérateurs.

Dans ce cas, le coût d’énergie monte à environ 60-100 €/mois pour le même usage. C’est entre 2 et 3 fois plus cher que la recharge à domicile — mais toujours moins cher que l’essence dans la plupart des cas.

Si vous êtes en appartement sans borne : vérifiez si votre copropriété ou votre parking a des prises disponibles. La loi française oblige les copropriétés à autoriser l’installation d’une borne à charge du demandeur depuis 2012 — c’est ce qu’on appelle le « droit à la prise ». Le syndic ne peut pas refuser une borne pour une place privative.

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Ce que j’ai appris sur ma consommation

Un effet inattendu du passage à l’électrique : j’ai commencé à faire attention à ma consommation électrique générale. Depuis que je vois la recharge sur ma facture, je surveille les autres postes. J’ai changé mon contrat EDF, ajusté la programmation de mon chauffe-eau, décalé le démarrage du lave-linge.

Résultat : ma facture EDF totale a augmenté de 38 € pour la voiture, mais n’a augmenté que de 24 € net sur la facture globale — parce que j’ai optimisé le reste.

Ce n’est pas le propos de cet article d’aller plus loin. Mais c’est un effet secondaire inattendu du passage à l’électrique : on devient, presque malgré soi, un consommateur d’énergie plus conscient.

Le vrai coût aux 100 km — pour que vous puissiez comparer avec votre situation

Scénario de rechargeCoût au kWhCoût aux 100 km (17 kWh)
Domicile heures creuses0,16 €/kWh2,72 €
Domicile heures pleines0,21 €/kWh3,57 €
Supermarché (AC, app directe)0,29 €/kWh4,93 €
Supermarché (DC rapide)0,49 €/kWh8,33 €
Superchargeur Tesla0,41 €/kWh6,97 €
Ionity sans abonnement0,59 €/kWh10,03 €
Essence SP95 (6,5 L/100)1,91 €/L12,42 €

La recharge publique la plus chère de France reste moins chère que l’essence. La recharge à domicile coûte 4 à 5 fois moins cher que l’essence. Ce tableau est à garder.

Ce qu’il faut faire avant de passer à l’électrique

  1. Vérifiez si vous avez accès à une recharge à domicile — c’est la condition la plus importante.
  2. Passez en contrat heures pleines/creuses chez votre fournisseur d’électricité.
  3. Installez une wallbox (750 à 1 200 € selon l’installation) — l’aide ADVENIR couvre jusqu’à 50 % pour une résidence principale.
  4. Programmez la recharge nocturne dans l’application de la voiture.

Ces quatre étapes transforment le coût de recharge de 0,59 €/kWh (borne autoroute) en 0,16 €/kWh (domicile). C’est un facteur 3,7 sur le coût au kilomètre.

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Evy Lison

Evy Lison est une journaliste chevronnée chez Tesla Mag, spécialisée dans l'actualité du marché des véhicules électriques. Avec une passion indéfectible pour les technologies vertes et un engagement profond pour la révolution électrique, Evy apporte une perspective unique et éclairée sur les tendances et les développements du secteur.

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