Marché des Deux-Roues Électriques : L’Explosion de la Demande et Tendances à Suivre !

Le marché des deux-roues électriques connaît une croissance remarquable en France, comme le révèlent les dernières données de l’Observatoire Solly Azar – AAA Data pour le premier trimestre 2023. Alors que le marché automobile est en crise, le marché des deux-roues électriques se porte bien, avec une augmentation de 13,8 % des immatriculations par rapport à la même période en 2022.

Les impacts des réglementations environnementales sur le marché

Ce dynamisme s’explique notamment par les nouvelles réglementations environnementales et l’engouement pour les véhicules électriques. Les deux-roues électriques sont particulièrement prisés dans les grandes agglomérations, où les solutions de mobilité alternatives sont de plus en plus recherchées.

Les différences d’usage entre zones urbaines et rurales

L’Observatoire Solly Azar – AAA Data note que l’usage des deux-roues électriques en milieu urbain diffère de celui des zones rurales. Les transports en commun restent privilégiés en ville, mais la popularité des deux-roues électriques est en augmentation, en particulier chez les 40 ans et plus qui privilégient des modèles comme le BMW EVO.

L’évolution des modèles et des marques disponibles

Malgré les prix plus élevés et la disponibilité des machines, les motos électriques neuves rencontrent un franc succès auprès des acheteurs, grâce aux nouveautés et à l’attrait des scooters électriques. Les deux-roues électriques représentent aujourd’hui plus de 9 333 modèles référencés, dont environ 350 électriques, avec des marques comme Kawasaki, Suzuki et Harley Davidson.

Les offres d’assurance adaptées aux spécificités du marché électrique

Solly Azar accompagne cette évolution du marché en proposant des offres d’assurance adaptées aux spécificités de l’électrique, incluant des contrats en LLD partielle ou totale. Le courtier français mise également sur des services additionnels, tels que le traceur GPS flashbird, pour séduire sa clientèle.

Les services innovants pour séduire la clientèle des deux-roues électriques

En conclusion, le marché des deux-roues électriques en France est en pleine expansion, porté par les nouvelles réglementations, les préoccupations environnementales et l’adoption croissante de solutions de mobilité alternatives. Les tendances actuelles suggèrent que cette croissance devrait se poursuivre, à mesure que de nouveaux modèles et technologies continuent d’émerger sur le marché.