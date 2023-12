Mercedes-Benz lance son premier Hub de Recharge en Europe à Mannheim

Mercedes-Benz a ouvert son premier hub de recharge en Allemagne, à Mannheim, le 27 novembre 2023. Ce projet ambitieux fait partie du plan de la marque de mettre en place plus de 2 000 stations de recharge à travers le monde, avec plus de 10 000 points de recharge rapide d’ici la fin de la décennie.

Mannheim : Un Point Stratégique

Situé dans la région Rhin-Main-Neckar, un important corridor de transport en Allemagne, le hub de recharge de Mercedes-Benz représente un engagement global de la marque pour l’expansion de l’infrastructure de recharge. Ce hub est un pas de géant pour une recharge rapide, sûre et écologique des véhicules électriques.

Caractéristiques Innovantes du Hub

Borne de recharge Mercedes-Benz (Source : Mercedez-Benz Group)

À Mannheim, les conducteurs de véhicules électriques disposent maintenant de six points de recharge, chacun offrant une puissance de 300 kW. Chaque chargeur possède un seul port pour garantir une transmission maximale de l’énergie.

Grâce à une gestion de recharge intelligente, chaque véhicule peut être chargé à sa capacité maximale, permettant à certains modèles de se charger de 10 % à 80 % en moins de 20 minutes.

Accessibilité et Confort pour Tous

Les hubs de recharge Mercedes-Benz sont ouverts à tous les véhicules, quelle que soit leur taille ou marque. De plus, Mercedes-Benz vise à rendre l’expérience de recharge particulièrement agréable pour les conducteurs. Pour le développement de son réseau de recharge en Europe, Mercedes-Benz collaborera avec E.ON, expert en énergie et mobilité.

Expansion du Réseau de Recharge Mercedes-Benz

Après Atlanta, Chengdu et Foshan, Mannheim est la quatrième station de recharge mise en service par Mercedes-Benz à l’échelle mondiale. D’autres seront lancées d’ici la fin de l’année, notamment aux États-Unis et en Chine.

À partir de 2024, Mercedes-Benz prévoit d’ouvrir des stations de recharge en Italie, en Espagne et en France, entre autres. D’ici fin 2024, le réseau mondial de recharge de Mercedes-Benz s’étendra à plus de 2 000 points de recharge, dont plus de 200 en Europe.

Partenariat Stratégique avec E.ON

Pour garantir une expérience de recharge de premier ordre, Mercedes-Benz s’associe à E.ON en Europe. E.ON apportera son soutien dans la recherche de sites, la planification, la construction, l’exploitation et les services associés des hubs de recharge Mercedes-Benz prévus en Europe.

Une Expérience de Recharge Pratique chez Mercedes-Benz

Le hub de recharge de Mercedes-Benz à Mannheim, facilement accessible, offre une expérience client haut de gamme. Des places de parking spacieuses et une option de passage permettent de recharger facilement de grands véhicules. De plus, les clients peuvent se reposer à proximité immédiate chez la filiale Mercedes-Benz. L’architecture du hub de recharge intègre des éléments de design caractéristiques de la marque Mercedes-Benz, offrant une expérience à la fois pratique et esthétique.

