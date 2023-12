La Réticence des Concessionnaires Américains Face à l’Émergence du Véhicule Électrique

Près de 4000 concessionnaires américains ont exprimé leurs inquiétudes sur la transition rapide vers les véhicules électriques à travers un courrier intitulé « A letter to the President », adressé à Joe Biden. Cette démarche met en lumière les défis liés à l’accueil du marché et des consommateurs pour les voitures électriques.

Problématique des Concessionnaires

Se considérant comme la voix de leurs clients, les concessionnaires soulignent plusieurs points clés :

Un manque de demande pour les véhicules électriques malgré une offre suffisante.

La réticence des consommateurs à adopter les véhicules électriques.

L’accumulation des voitures électriques invendues sur les parkings des concessions.

Une demande de ralentissement dans la transition vers les véhicules électriques adressée à l’administration Biden.

Analyse des Marques de Voitures Électriques Impliquées

Les marques les plus représentées parmi les signataires sont Toyota (500), Ford (400), Honda (300), Chevrolet (300) et Nissan (160). Ces marques, soit peu engagées dans le secteur des véhicules électriques, soit avec une offre peu compétitive, dominent la liste.

Focus sur les Offres de Véhicules Électriques

Des marques comme Honda et Toyota rencontrent des difficultés : la Honda e, par exemple, a été un échec commercial, tandis que le lancement de la Toyota bZ4X a été laborieux. Ces cas illustrent les difficultés des concessionnaires à vendre des véhicules électriques face à des offres plus attrayantes sur le marché.

Dominance de Tesla et Impact sur le Marché

Tesla, avec environ 60% de part de marché aux États-Unis, domine le secteur des véhicules électriques, limitant ainsi les opportunités pour les autres marques. Cette situation affecte la rentabilité des investissements des concurrents dans les véhicules électriques.

Perspective de Clayton Christensen

Selon Clayton Christensen dans son livre « Le dilemme de l’innovateur », les nouveaux fabricants de voitures électriques devraient éviter les réseaux de concessionnaires traditionnels, car ces derniers seraient généralement réticents aux véhicules électriques. Les événements actuels semblent confirmer cette théorie.

Vers une Solution Potentielle

Plutôt que de demander un ralentissement dans le virage électrique, les concessionnaires américains devraient encourager les constructeurs à offrir des véhicules électriques plus attractifs, stimulant ainsi la demande et facilitant la transition vers une mobilité plus durable.

