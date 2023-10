Enlit Europe: Quel est le programme et les principaux participants ?

Enlit Europe se tiendra cette année à la Porte de Versailles, à Paris, offrant une occasion inédite de rassembler l’écosystème énergétique européen. L’événement aura lieu pendant trois jours consécutifs, du 28 au 30 novembre.

Participants et exposants

Enlit Europe accueillera à Paris 12 000 professionnels du secteur de l’énergie. Ils auront l’opportunité de visiter 700 exposants et d’écouter 500 intervenants partager les dernières évolutions de l’industrie. L’événement est une plateforme idéale pour découvrir les start-ups, scale-ups et entrepreneurs travaillant sur des solutions pour accélérer la transition énergétique.

Il propose une vaste gamme de sujets, débats et présentations prévus pour le Summit, les sessions Hub, les projets de l’UE et les leaders de la Future Energy. Les délégués et les participants entendront des experts de chaque segment du secteur énergétique, qui définiront les défis et opportunités et mettront en lumière des projets innovants et des solutions technologiques qui façonneront notre manière de produire, consommer et échanger de l’énergie.

Vision et mission d’Enlit

Enlit est un forum en constante évolution, inclusif et complet qui aborde chaque aspect de l’agenda énergétique. Il s’agit d’une communauté qui collabore et innove 365 jours par an pour résoudre les problèmes les plus urgents du secteur énergétique.

Le programme est élaboré et créé en coopération avec l’Impact Circle d’Enlit, garantissant ainsi qu’il aborde les questions difficiles et fournit des résultats concrets que les entreprises peuvent mettre en œuvre dès aujourd’hui. De plus, en tant que dernier grand rassemblement du secteur énergétique européen avant la COP28, Enlit offre une opportunité unique d’influencer les discussions et décisions prévues pour Dubai.

En rejoignant cet événement, les participants auront accès aux dernières actualités, à des histoires inspirantes, à des analyses de marché, ainsi qu’à des événements virtuels et en présentiel.