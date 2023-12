Montpellier Méditerranée Métropole s’engage dans une collaboration ambitieuse avec E-Totem pour révolutionner la mobilité durable. Cette initiative comprend le déploiement de 600 bornes de recharge électriques, dont 125 de recharge rapide et 127 à la demande, réparties dans 31 communes, et l’installation de 100 points de recharge pour vélos électriques.

Une démarche innovante dans un contexte européen

Montpellier rejoint ainsi d’autres villes européennes dans la promotion de la mobilité durable. Dunkerque, en France, a introduit la gratuité des bus en 2018, entraînant une hausse significative de leur fréquentation. Niort a également rendu ses bus gratuits depuis 2017, avec des résultats positifs en termes d’usage des transports en commun. À l’échelle internationale, Tallinn en Estonie et le Luxembourg se sont distingués en offrant des transports publics gratuits, visant à réduire l’utilisation de la voiture et à soutenir l’économie locale.

Gratuité et accessibilité : une première en Europe

Montpellier Méditerranée Métropole devient la première grande métropole européenne à offrir la gratuité des transports en commun à tous ses résidents. E-Totem complète cette offre en proposant un service de recharge lente entièrement gratuit, renforçant l’accessibilité à la mobilité électrique et soutenant le pouvoir d’achat des habitants.

Engagement RSE et développement local

E-Totem s’engage dans une démarche RSE, avec la création d’une agence de proximité à Montpellier pour minimiser l’impact carbone et le développement de partenariats avec des fournisseurs d’énergie verte locaux. Chaque recharge contribuera au financement d’initiatives RSE au sein de la métropole.

Réseau de recharge à Montpellier

Montpellier va disposer d’un réseau étendu de bornes de recharge électrique. Voici un aperçu des infrastructures prévues :

Type de Borne Nombre Localisation Bornes de recharge rapide 125 Réparties dans 31 communes Bornes à la demande 127 Disponibles sur demande Points de recharge vélo 100 Stratégiquement localisés

Conclusion

Cette collaboration entre Montpellier Méditerranée Métropole et E-Totem s’inscrit dans un mouvement plus large de villes européennes œuvrant pour une mobilité plus propre, plus accessible et durable. Montpellier s’affirme comme un leader dans la promotion d’une mobilité durable et abordable, en phase avec les besoins écologiques et sociaux actuels.