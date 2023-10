Glasgow, 3 octobre 2023 – Munro Vehicles, le seul constructeur automobile de série en Écosse, a récemment dévoilé les détails techniques et les améliorations de design de son tout nouveau 4×4 électrique, le Series-M. En parallèle, l’entreprise a annoncé le lancement d’une campagne de financement participatif en partenariat avec Seedrs, une plateforme d’investissement en ligne de premier plan.

Un financement pour une vision ambitieuse

Du 3 au 31 octobre, Munro invite les investisseurs potentiels à participer à cette initiative de financement. L’objectif est clair : capitaliser sur l’énorme intérêt suscité par le véhicule, livrer les premières unités de production, agrandir l’équipe, développer les infrastructures et étendre les ressources. Russell Peterson, PDG et co-fondateur de Munro, souligne l’opportunité unique offerte aux investisseurs, entrepreneurs et clients d’être partie prenante de cette aventure passionnante.

La promesse du Series-M

Conçu comme une véritable révolution dans le monde des véhicules utilitaires électriques, le Munro Series-M allie la robustesse et la fiabilité d’un 4×4 à un groupe motopropulseur électrique de pointe, garantissant ainsi zéro émission. Disponible en deux configurations, Pick-Up et Truck, et en deux versions de puissance, le véhicule promet performance, durabilité et adaptabilité.

Le design et les caractéristiques techniques du Series-M ont été améliorés suite aux retours des clients sur le modèle préliminaire, le Munro MK_1. Ross Compton, responsable du design chez Munro, met en avant les modifications qui ont été apportées pour optimiser l’aérodynamique, la performance de refroidissement et l’efficacité du véhicule.

Confort, sécurité et durabilité : le triple engagement de Munro

Au-delà de la performance brute, Munro n’a pas négligé le confort et la sécurité. Une attention particulière a été portée à l’ergonomie du véhicule, avec l’introduction d’une colonne de direction ajustable, de contrôles intégrés au volant et d‘une gamme complète d’équipements de sécurité.

Munro a également introduit une batterie LFP (Lithium Iron Phosphate) plus durable, permettant une recharge rapide en seulement 30 minutes. La récupération de la chaleur résiduelle du groupe motopropulseur pour chauffer l’habitacle, associée à une meilleure isolation phonique, garantit une expérience de conduite des plus agréables, que ce soit sur route ou en tout-terrain.

Munro : l’héritage et l’avenir de la production automobile en Écosse

En tant que premier véhicule léger à être produit en Écosse depuis plus de quarante ans, le Munro Series-M est bien plus qu’une simple nouveauté sur le marché. Il représente une résurgence de l’industrie automobile écossaise, avec un engagement fort en matière d’innovation et de conception révolutionnaire.

Munro prévoit une production de 50 véhicules en 2023, avant de passer à une cadence de 250 véhicules par an, avec l’ambition d’atteindre les 2 500 unités annuelles d’ici 2027.

Munro Vehicles se positionne non seulement comme un pionnier dans le monde des véhicules électriques tout-terrain, mais aussi comme un acteur majeur dans la renaissance de l’industrie automobile écossaise. Le Series-M promet d’être un véritable game-changer.