Neuralink, l’entreprise d’implants cérébraux cofondée par Elon Musk, a implanté son premier patient en janvier 2024. Fin janvier 2026, elle comptait 21 participants dans le monde, et ses essais sont ouverts dans quatre pays. Son premier produit s’appelle Telepathy : il permet à des personnes paralysées de piloter un ordinateur, un téléphone ou un bras robotisé par la pensée, et l’entreprise travaille désormais à rendre la parole à ceux qui l’ont perdue. Voici ce que Neuralink a réellement annoncé, essai par essai, à partir de ses seules publications. Ce dossier est mis à jour à chaque annonce.

Mis à jour le 30 octobre 2026.

Le bloc opératoire de Neuralink et son robot chirurgical. Photo : Neuralink

Neuralink en bref

Ce que c’est : une interface cerveau-machine entièrement implantable et sans fil, posée par un robot chirurgical. L’implant enregistre l’activité des neurones et la traduit en commandes numériques.

une interface cerveau-machine entièrement implantable et sans fil, posée par un robot chirurgical. L’implant enregistre l’activité des neurones et la traduit en commandes numériques. Le produit : Telepathy, pour piloter un ordinateur, un téléphone ou un bras robotisé par la pensée.

Telepathy, pour piloter un ordinateur, un téléphone ou un bras robotisé par la pensée. Les participants : 21 dans le monde, selon Neuralink au 28 janvier 2026. Trois avaient été implantés en 2024 ; l’entreprise en implantait plusieurs par mois en 2025.

21 dans le monde, selon Neuralink au 28 janvier 2026. Trois avaient été implantés en 2024 ; l’entreprise en implantait plusieurs par mois en 2025. Les pays des essais : États-Unis, Canada, Émirats arabes unis et Royaume-Uni. Aucun essai n’a été annoncé en France.

États-Unis, Canada, Émirats arabes unis et Royaume-Uni. Aucun essai n’a été annoncé en France. Le statut : expérimental. Aucun dispositif Neuralink n’est approuvé par la FDA ni par une autre autorité sanitaire.

expérimental. Aucun dispositif Neuralink n’est approuvé par la FDA ni par une autre autorité sanitaire. Le financement : 650 millions de dollars levés en série E, annoncés le 2 juin 2025.

Telepathy : piloter un ordinateur par la pensée

Telepathy enregistre l’activité des zones du cerveau qui commandent les muscles des mains et des bras, et la transforme en commandes numériques, en contournant les voies nerveuses endommagées. Au début, le participant déplace un curseur en essayant de bouger la main ; au bout de quelques minutes, il ne pense plus à sa main, le curseur va là où il veut. C’est ce que Neuralink décrit dans son bilan « Two Years of Telepathy » du 28 janvier 2026.

Les chiffres publiés par l’entreprise :

avec une souris, une personne valide transmet en moyenne 8 à 10 bits par seconde ; plusieurs participants de Neuralink ont atteint cette plage, et Nick l’a dépassée (plus de 10 bits par seconde) dès sa première semaine ;

; plusieurs participants de Neuralink ont atteint cette plage, et Nick l’a dépassée (plus de 10 bits par seconde) dès sa première semaine ; en associant dix lettres aux dix doigts imaginés, des participants ont tapé jusqu’à 40 mots par minute ;

; après les correctifs apportés à la suite de la rétraction des fils de l’implant de Noland Arbaugh, le premier patient, le signal s’est amélioré chez 18 des 20 participants suivants ;

; Neuralink affirme n’avoir enregistré aucun effet indésirable grave lié au dispositif.

Les témoignages publiés par Neuralink donnent la mesure. Noland Arbaugh, tétraplégique depuis dix ans, a repris des études de neurosciences. Sebastian, étudiant en médecine, utilise son implant jusqu’à 17 heures par jour. Audrey, paralysée depuis vingt ans, s’est mise à créer des œuvres d’art numériques. Nick a pu piloter un bras robotisé pour se nourrir.

Les essais cliniques de Neuralink

Essai Objectif Où Annonce PRIME Sécurité de l’implant et du robot, pilotage d’un ordinateur par la pensée États-Unis Recrutement ouvert le 19 septembre 2023 ; première implantation en janvier 2024 CAN-PRIME Même protocole que PRIME Canada (Toronto Western Hospital) 20 novembre 2024, approbation de Santé Canada CONVOY Piloter un bras robotisé expérimental États-Unis 24 novembre 2024 Essai aux Émirats Même famille d’essais Cleveland Clinic Abu Dhabi Cité dans l’annonce de juin 2025 GB-PRIME Même protocole que PRIME Royaume-Uni (UCLH à Londres, Newcastle) 31 juillet 2025, approbation de la MHRA VOICE Rendre la parole, avec une voix générée à partir de l’activité cérébrale États-Unis Présenté comme « récemment lancé » dans le bilan de janvier 2026

Sur sa page des essais, Neuralink présente deux études ouvertes : le pilotage d’appareils pour les personnes tétraplégiques (SLA, accident vasculaire du tronc cérébral, lésion de la moelle épinière) et la communication par la pensée pour les personnes privées de parole. Les frais, le dispositif, l’opération et les déplacements du participant et d’un aidant sont pris en charge.

VOICE : rendre la parole

C’est le chantier qui avance le plus vite. Neuralink a obtenu de la FDA la désignation « Breakthrough Device » pour la parole le 1er mai 2025. Dans son bilan de janvier 2026, l’entreprise vise 140 mots par minute, le rythme d’une conversation, pour des personnes atteintes de SLA ou victimes d’un AVC. En septembre 2026, un participant de VOICE a redit « I love you » à sa femme avec une voix reconstruite ; fin octobre, des ingénieurs ont passé 72 heures chez un participant de l’essai pour lui permettre de téléphoner avec la voix de son implant.

Nos articles : le patient qui redit « I love you » à sa femme et les 72 heures chez un patient de l’essai VOICE.

Blindsight : rendre la vue

Neuralink a obtenu la désignation « Breakthrough Device » de la FDA pour Blindsight, destiné aux personnes malvoyantes, le 17 septembre 2024. L’entreprise n’a pas publié depuis de date d’essai chez l’homme pour ce projet. Cette désignation accélère l’examen par la FDA ; ce n’est pas une autorisation.

Ce qui vient

Dans son bilan de janvier 2026, Neuralink annonce trois chantiers pour améliorer l’implant et l’opération :

passer de 1 000 à 3 000 électrodes pour capter davantage de signal ;

pour capter davantage de signal ; mieux retenir les fils de l’implant dans le temps ;

insérer les fils directement à travers la dure-mère, l’enveloppe du cerveau, pour une opération moins invasive.

Le 30 octobre 2026, Elon Musk a écrit sur X que le débit de Telepathy dépasserait « d’ici quelques années » la parole et la frappe humaines les plus rapides. C’est sa prévision : Neuralink n’a publié ni date ni chiffre sur ce point.

Date Annonce de Neuralink 19 septembre 2023 Ouverture du recrutement pour le premier essai chez l’homme (PRIME) Janvier 2024 Première implantation, Noland Arbaugh 17 septembre 2024 Désignation « Breakthrough Device » de la FDA pour Blindsight 20 novembre 2024 Lancement de CAN-PRIME au Canada 24 novembre 2024 Lancement de CONVOY (bras robotisé) 5 février 2025 Bilan « A Year of Telepathy » : trois participants implantés en un an 1er mai 2025 Désignation « Breakthrough Device » pour la parole 2 juin 2025 Série E de 650 millions de dollars 31 juillet 2025 Lancement de GB-PRIME au Royaume-Uni 28 janvier 2026 Bilan « Two Years of Telepathy » : 21 participants 1er octobre 2026 Pré-entraînement des décodeurs sur 50 000 heures de données cérébrales 29 octobre 2026 Hackathon de 72 heures chez un participant de VOICE

Ce que Neuralink précise

Les dispositifs de Neuralink sont expérimentaux : ils n’ont été approuvés ni par la FDA ni par aucune autre autorité sanitaire. Les témoignages sont ceux de participants volontaires et ne présagent pas des résultats de tous les participants, ni des résultats futurs. Neuralink le rappelle sous chacune de ses publications ; nous le rappelons dans chacun de nos articles.

Toute l’actualité de l’implant est dans notre rubrique Neuralink. Lire aussi : la première opération au Royaume-Uni et le premier essai au Moyen-Orient.

Sources : publications officielles de Neuralink (bilans de février 2025 et de janvier 2026, annonces des essais, de la série E et des désignations de la FDA), page des essais cliniques, consultées le 30 octobre 2026 ; post d’Elon Musk du 30 octobre 2026.