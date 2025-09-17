Nextek installe une borne de recharge Tesla dans une villa de luxe

Nextek réalise une installation exclusive de borne Tesla, une nouvelle étape dans l’électrification des résidences haut de gamme.

Tesla

L’installateur d’infrastructures de recharge Nextek signe une première nationale avec l’installation d’une borne de recharge Tesla dans une villa de luxe, démontrant son expertise dans les projets résidentiels haut de gamme. Une opération menée dans le cadre du développement de la mobilité électrique pour les particuliers souhaitant concilier performance et confort.

Une première en France sur un site résidentiel prestigieux

Nextek vient d’achever l’installation de la première borne Tesla dans une villa de luxe, offrant une expérience de recharge ultra-rapide directement à domicile. Ce déploiement marque une nouvelle étape pour le partenariat entre Nextek et Tesla, axé sur la qualité, la sécurité et la performance des installations résidentielles.

Un partenariat engagé avec les propriétaires de véhicules électriques haut de gamme

Depuis plusieurs années, Nextek accompagne les particuliers et investisseurs dans l’installation de bornes de recharge adaptées à leurs véhicules électriques. La borne Tesla, intégrée dans le garage d’une villa prestigieuse, allie design et performance pour offrir une recharge rapide et fiable, tout en s’intégrant parfaitement à l’architecture du lieu.

Nextek : un acteur de référence sur les projets résidentiels IRVE complexes

Présente sur tout le territoire, l’entreprise Nextek s’appuie sur une organisation 100 % internalisée — étude, génie civil, pose, supervision, maintenance — pour garantir la qualité et la fiabilité de ses installations. Ce modèle intégré permet à Nextek de répondre aux exigences techniques élevées des clients exigeants, soucieux d’un service clé en main.

Zoom sur la borne Tesla

Conçue pour les particuliers et les résidences de prestige, la borne Tesla offre un haut niveau de performance : conception élégante, connectivité avancée, système intelligent d’équilibrage des charges et interface intuitive. Elle est parfaitement adaptée à un usage intensif à domicile tout en garantissant sécurité et confort pour les propriétaires de véhicules électriques Tesla.