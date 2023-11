Tesla annonce une augmentation salariale significative à Giga Berlin

Dans un geste de reconnaissance envers ses employés, Tesla a annoncé une augmentation salariale pour l’ensemble du personnel de Giga Berlin. Cette initiative suit une hausse de jusqu’à 6 % l’année précédente, affirmant l’engagement de l’entreprise envers ses collaborateurs et écartant les rumeurs d’influence syndicale.

Une reconnaissance méritée

Elon Musk a personnellement communiqué aux employés de Giga Berlin les nouvelles augmentations de salaire prévues par Tesla. Dès le paiement de novembre, les salaires seront augmentés de 4 % pour tous les employés, marquant la deuxième hausse en moins de deux ans.

Un coup de pouce pour la production

À partir de février 2024, les salaires annuels des employés de la production seront augmentés de 2 500 euros. Tesla indique que cela représente une augmentation salariale pouvant atteindre 18 % sur un an et demi.

Des rumeurs infirmées

Tesla a fermement réfuté les allégations liant ces ajustements salariaux à des activités syndicales, affirmant que ces prétentions sont « dénuées de toute vérité ».

Un merci personnel

Elon Musk a exprimé sa gratitude envers l’équipe pour leur engagement durant la phase critique de démarrage et de montée en puissance de l’usine, soulignant l’importance de leur contribution au succès de l’entreprise.

L’avenir à Giga Berlin

La confirmation que le modèle à 25 000 dollars sera construit à Giga Berlin met en lumière l’importance de l’usine dans la stratégie globale de Tesla et annonce de nouvelles opportunités de croissance et d’emploi.

Conclusion

L’engagement de Tesla envers ses employés et son investissement dans l’innovation et la production européenne sont inébranlables. Pour ceux intéressés par une carrière chez Tesla ou qui suivent l’évolution de l’industrie automobile, restez à l’écoute pour plus de mises à jour et d’opportunités passionnantes chez Tesla.