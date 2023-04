Nissan Ariya : Vu dans les rues de Paris, voici ce que je pense du design intérieur et extérieur

Ici Tesla Mag et aujourd’hui je veux partager avec vous mes impressions sur la Nissan Ariya que j’ai croisé dans le 12ème arrondissement de Paris. C’est toujours amusant de tomber nez-à-nez une nouveau modèle de véhicule électrique et de vous partager de façon spontanée mes impressions.

Revue du design extérieur

Ce que Nissan appelle le « timeless Japanese futurism » est évident dans toute la voiture, avec une fluidité et une symétrie qui se retrouvent tout au long de la carrosserie. Nousa avions eu des infos sur le concept-car puis une sorte de vide autour de ce concept mais j’ai été heureux de le voir dans la rue.

Les courbes sont en effet saisissantes et même si je ne retrouve pas l’impression de futurisme transmise par le concept-car (normal vous me direz), la voiture se distingue des autres par un style épuré.

L’avant de la voiture est un véritable chef-d’œuvre inspiré du style de travail du bois kumiko japonais, avec des lames de lumière distinctives et des feux arrière en trois dimensions qui ajoutent une touche supplémentaire de sophistication.

Revue du design intérieur

Vous l’aurez compris, j’ai croisé le véhicule dans la rue, du coup je n’ai pas pu entrer à l’intérieur car je n’avais pas les clefs mais. Je n’ai pu qu’observer l’intérieur du véhicule à la manière d’un piéton. J’ai d’ailleurs pu prendre quelques clichés que je vous partage dans ce billet.

En bonne voiture électrique, l’espace intérieur est bien conçu avec un plancher plat offrant suffisamment d’espace pour les passagers, les bagages et même les équipements de sport. C’est plutôt un bon point que je remarque immédiatement sur les SUV électriques.

J’ai entendu de source sûre que l’Ariya dispose d’une technologie de pointe pour une expérience de conduite relaxante et excitante. Le système de commande vocale permet de contrôler la température, les fonctions de la maison intelligente et même la musique. De plus, la console centrale coulissante et le plateau de rangement caché sont deux des caractéristiques les plus pratiques de l’Ariya.