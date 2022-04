Allego inaugure le premier hub ultra rapide en France

Cette formule innovante permet de s’adresser aux différentes formes de mobilité électrique allant du vélo à la voiture électrique en passant par la trottinette et le scooter. Le projet développé en partenariat avec Carrefour repose sur la marque blanche, Carrefour Energie. Y ont contribués Allego et Meridiam, son actionnaire principal et majoritaire.

Orientés sur la décarbonation de l’énergie (cf. démarches COP21), l’objectif est de donner une réponse globale aux défis posés par les déplacements longue distance et la mobilité urbaine de demain.

Différentes offres, adaptées aux besoins

Plusieurs types de recharge sont proposés grâce aux bornes Allego. D’une part, une offre confort est disponible avec quatre points qui proposent une charge à 22 kW en courant alternatif. D’autre part, des bornes ultrarapides de 75 kW à 300 kW en courant continu sont également disponibles afin de ramener le temps de charge entre 20 et 40 minutes. Il y en a pour tous !

C’est une solution clé en main qui est proposée par la société. Il existe 3 gammes de produits : basse puissance (22 A/C, disponible avec une heure de gratuité pour la carte Carrefour ou 30 cts/KWh), moyenne (52 cts/KWh) et ultra rapide puissance (64 cts/KWh). Grâce à notre interview avec Jean Gadrat, Directeur Général de Meridiam, vous connaîtrez tout, y compris les prix.

L’objectif est de répondre à des besoins différents en fonction des usages des consommateurs, qu’ils aillent faire des courses où qu’ils soient en simple déplacement. Selon l’autonomie et la durée de recharge, la puissance ne sera évidemment pas la même. En fonction de la situation des Carrefour concernés, les puissances disponibles ne seront pas similaires. Tout dépend de si le magasin se situe à la périphérie de la ville ou non.

Un service de recharge pour les mobilités douces

Par ailleurs, un service de recharge pour les mobilités douces (VAE, trottinettes et scooters électriques) est également accessible via 17 points de charge. Ces hubs sont ouverts à tous les moyens de paiement : application Carrefour Energie, cartes bancaires et badges de recharge. Cela facilite la vie !

Ce qui est confirmé par Mathieu Bonnet, Directeur Général d’Allego : «L’ambition de ce hub est de faciliter la vie des automobilistes électriques en leur proposant des points de recharge ultra-rapides là où ils se rendent ou bien là où ils passent. Ceci afin de leur apporter un voyage sans contrainte. Dans les prochains mois Allego déploiera 800 sites de charge rapide en Europe.»

Le déploiement de la recharge européenne ultra rapide est en cours

Allego intensifie son déploiement européen d’infrastructures de recharge ultra rapide dans des lieux stratégiques où les automobilistes en ont le plus besoin. L’entreprise est première en Europe.

Les hubs de station de charge Allego sont ainsi déployés sur des grands centres commerciaux, à proximité des axes de communication. La collaboration avec Carrefour prend donc tout son sens. En 18 mois, pas moins de 200 stations de charge rapide seront disponibles soit 2000 points de charges à la fois pour la clientèle de ces espaces commerciaux mais également pour les automobilistes de passage. Un déploiement impressionnant, rarement si ce n’est jamais égalé !

Pour Mathieu Bonnet : «Dans le cadre de ce partenariat avec Carrefour, Allego et son actionnaire principal Meridiam, ont financé le déploiement de cette nouvelle solution. Nous avons pour objectif d’accompagner au mieux l’ensemble des propriétaires fonciers afin de rendre leur espace plus accessible aux nouvelles mobilités.»

Un nombre de bornes de recharge encore insuffisant

En 2021, 4 923 points de recharge ont été décomptés dans la région Provence Alpes Côte d’Azur pour un total de 53 667 sur tout le territoire. Un nombre qui reste donc insuffisant considérant l’objectif du gouvernement des 100 000 bornes. C’est pourquoi, via cette collaboration avec Carrefour, Allego propose une solution fiable et efficace pour déployer des bornes à des endroits stratégiques. L’objectif, avec Meridiam, est d’assurer un maillage dense sur la France, d’où les 200 sites déployés en 18 mois.

Ce que souligne Jean Gadrat, ce sont les conditions réunies pour lancer un projet de ce type. L’obligation pour les grandes surfaces de développer des points de charge, la forte incitation à passer à l’électrique pour les constructeurs automobiles, ainsi que la demande des clients de Carrefour. D’où la logique industrielle d’Allegro et de Meridiam : il faut équiper plus de 200 magasins ! En route pour l’électrique !