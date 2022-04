Nos astuces pour recharger votre Tesla Model S

Que vous ayez l’intention de louer ou d’acheter ce véhicule électrique innovant, vous avez probablement des questions. De quelle autonomie électrique dispose la Tesla Model S ? Quels sont les frais et les temps de recharge ? Et quelle borne de recharge choisir ?

Nous nous ferons un plaisir de vous aider à trouver la solution de recharge optimale, en fonction de votre véhicule, ainsi que de votre situation au travail et à la maison. Autrement dit, vous ne paierez jamais plus que nécessaire.

Autonomie de la Tesla Model S

Selon le test NEDC de Tesla, la Model S 75D dispose d’une autonomie électrique de 593 kilomètres. Toutefois, il s’agit de résultats obtenus en laboratoire. Nous avons constaté que l’autonomie de la batterie est en réalité plus faible et dépend de plusieurs facteurs tels que la météo, la qualité de la route et la température.

En réalité, l’autonomie de la Tesla Model S irait jusqu’à 528 kilomètres.

Coûts de recharge de la Tesla Model S

Vous pouvez recharger entièrement la Telsa Model S 75D pour €15. Ce prix est calculé selon la moyenne européenne du prix au kWh (0,20 €) pour la recharge à domicile. Le coût de l’électricité varie en fonction des pays et des fournisseurs.

Temps de recharge de la Tesla Model S

Vous pouvez recharger entièrement la Tesla Model S en 7 heures. L’estimation du temps de recharge est obtenue en divisant la capacité de la batterie par la capacité du site de recharge. Quelle est la borne de recharge la plus adaptée à votre situation ? Demandez conseil à un installateur !

Par exemple, avec une batterie d’une capacité de 90 kWh, charger une Tesla Model S à domicile de 0 à 100 % peut prendre jusqu’à 52 heures avec un chargeur de niveau 1 de 1,9 kW, ou entre 4 et 9 heures avec une borne de recharge de 11 à 22 kW. Avec la charge rapide dans une station publique, le véhicule peut être rechargé en moins de 40 minutes.

Borne recommandée pour votre Tesla Model S 75D

La recharge de la Tesla Model S peut prendre plus de 24 heures avec une prise murale standard. Toutefois, vous pouvez bénéficier d’un temps de recharge considérablement réduit grâce à une borne adaptée.

Source : Schell Recharge Solutions

La Tesla Model S 75D est compatible avec un courant de charge triphasée 32 A. Sur un réseau de 220/240 volts, cela se traduit par une vitesse de recharge de 22 kW.

L’estimation du temps de recharge est obtenue en divisant la capacité de la batterie par la capacité du site de recharge. Les durées effectives de chargement peuvent varier.

Calculer le temps de charge d’une Tesla Model S – Guide étape par étape

Étape 1: Capacité de la batterie – Sélectionnez la capacité de la batterie du véhicule électrique dans la liste déroulante.

– Sélectionnez la capacité de la batterie du véhicule électrique dans la liste déroulante. Étapes 2 et 3: Niveau de charge de départ et charge souhaitée – Sélectionnez le niveau de charge actuel et le niveau de charge ciblé. Pour une charge complète, sélectionnez respectivement 0% et 100%. Veuillez noter que le niveau de charge souhaité ne peut pas être inférieur au niveau de charge de départ.

– Sélectionnez le niveau de charge actuel et le niveau de charge ciblé. Pour une charge complète, sélectionnez respectivement 0% et 100%. Veuillez noter que le niveau de charge souhaité ne peut pas être inférieur au niveau de charge de départ. Étape 4: Puissance de charge en kW – Entrez la puissance de charge.

Félicitations ! Vous avez maintenant calculé le temps de recharge du véhicule en fonction du niveau de charge de départ et du niveau de charge shouhaité.

Pour calculer votre temps de charge quotidien ou le temps de charge pour une certaine distance, veuillez suivre les étapes suivantes.

Étape 5: Unité de distance – Sélectionnez km, ou miles.

– Sélectionnez km, ou miles. Étape 6: Distance parcourue par jour – Sélectionnez la distance.

– Sélectionnez la distance. Étape 7: Consommation d’énergie – Sélectionnez votre modèle ou sélectionnez la consommation d’énergie du véhicule (kWh/100).

Allé, c’est parti ! Et n’hésitez pas à nous partager votre expérience dans l’espace commentaires.