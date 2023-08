Notre essai de l’enceinte Muse M-670 BT radio portable

L’enceinte Bluetooth est le must-have de tout amateur de musique à la maison. Mais est-ce que toutes les enceintes sont créées de manière égale ? Aujourd’hui, j’ai mis la main sur une merveille technologique : l’enceinte Bluetooth M-1018MRW/M-670 BT. Voici ce que j’ai découvert.

Design et Forme

Le poids net de 2,8 kg et les dimensions de 180 mm x 150 mm x 300 mm la rendent compacte et portable. La poignée de transport est un excellent ajout pour ceux qui aiment emmener la musique partout avec eux. Et que dire de ce vu-mètre analogique ? Rétro mais stylé !

Connexions et Fonctions

Grâce au Bluetooth V5.0, la connexion avec l’ordinateur portable, la tablette ou le smartphone n’a jamais été aussi fluide. Et avec le couplage stéréo, l’expérience audio prend vie.

Aigus et Graves réglables ? Cela m’a permis de personnaliser le son comme jamais auparavant. La qualité sonore avec une puissance de sortie de 2 x 20W a dépassé mes attentes.

La fonction NFC de couplage automatique est une fonctionnalité que je ne savais pas que je voulais, mais qui m’a surpris. Un simple toucher et vous êtes connecté !

Accessoires et Alimentation

L’enceinte est livrée avec un adaptateur secteur et un câble auxiliaire (3.5mm). L’adaptateur secteur avec une alimentation AC 100-240V 50/60 Hz garantit que vous pouvez profiter de la musique sans vous soucier de la batterie.

Verdict

Cette enceinte Bluetooth de la collection d’inspiration NEW-ONE S.A.S est plus qu’un simple gadget. Elle est un partenaire musical pour ceux qui recherchent la qualité et la fonctionnalité dans un ensemble compact et élégant.

Pour les inconditionnels de la musique qui veulent plus que le simple streaming, c’est un investissement intelligent.

Note: ★★★★☆

Étant un peu exigeant sur la qualité du son, j’aurais aimé un peu plus de basses. Mais ce n’est qu’un petit inconvénient dans un produit par ailleurs excellent.

J’espère que cet article vous permettra de prendre une décision éclairée sur cette enceinte. La technologie évolue, et c’est un plaisir de voir des produits comme celui-ci qui élèvent l’expérience audio à un tout autre niveau.