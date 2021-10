Tesla Model 3 : Délai avant la première mise à jour

- Publicité -

Vous venez de recevoir votre Tesla Model 3? Vous devrez nécessairement attendre un petit moment avant de recevoir votre première mise à jour OTA (“Over The Air”) oui comme sur Iphone.

Témoignage d’un propriétaire impatient: “J’ai reçu ma Tesla Model 3 il y a presque 2 semaines et elle indique toujours que je suis à jour avec le dernier logiciel 2021.11.103. J’ai entendu dire que les nouvelles voitures n’ont pas de mises à jour logicielles pendant un certain temps, mais combien de temps devrez-vous attendre ? Je suis en mode avancé et je vais chercher les mises à jour régulièrement.”

Réponse de la communauté: “Cela peut prendre plusieurs semaines. J’ai vu des cas allant jusqu’à 6-8 semaines pour une première mise à jour. Même ceux d’entre nous qui ont les voitures depuis des années ont vu des semaines de retard quand une nouvelle version sort.”

Il n’est pas nécessaire d’être en Wifi pour recevoir la notification

vous n’avez pas besoin d’être connecté au wi-fi pour être informé d’une mise à jour logicielle. Elle passe par le bon vieux réseau cellulaire ordinaire. Vous devez être connecté au Wi-Fi pour la télécharger.

Vous pouvez également vérifier manuellement en consultant la section des logiciels sur le Dashboard. Cela forcera une vérification, pas une mise à jour. Je ne sais pas quel est l’intervalle de vérification de la voiture.

Il se peut qu’il soit quotidien, mais il m’est arrivé plusieurs fois d’aller vérifier manuellement et de voir qu’une mise à jour était en attente avant que j’en sois informé. La première fois que cela s’est produit, c’était sur le parking d’un restaurant, et tout ce que je voulais faire, c’était rentrer à la maison et obtenir ma mise à jour parce que c’était la grande mise à jour où ils ont ajouté des choses comme Netflix et des jeux.