« Nous ne vendons pas seulement des kilowatts, nous faisons pivoter l’expérience d’achat » : Rencontre exclusive avec Le Plein

Créée fin 2024 et portée par l’expertise de Yusco (filiale de Voltalia) et des grandes enseignes de distribution, la jeune pousse Le Plein s’impose rapidement dans le paysage de la recharge électrique. Avec un maillage ciblé et une vision « charge-to-store », le réseau réinvente la pause recharge sur le parking des magasins. Entretien.

18 mois seulement après votre lancement, quel bilan tirez-vous de votre déploiement ?

Nous avançons très vite. Même si notre couverture n’est pas encore ultra-étendue, notre maillage national est déjà très fort. En un an et demi, nous comptons 60 stations en service sur les parkings d’enseignes partenaires majeures comme Auchan, Decathlon et Leroy Merlin. Peu d’opérateurs de points de recharge (CPO) ont déployé leurs infrastructures à un tel rythme.

Notre capacité d’exécution n’est plus à démontrer : nous ouvrons plusieurs sites par mois, avec une feuille de route claire visant 500 stations d’ici 2028, sur un foncier déjà sécurisé et identifié.

Quelle est la véritable valeur ajoutée du réseau Le Plein face aux géants du secteur ?

Notre modèle est unique. Le Plein et Yusco sont les deux facettes d’une même pièce : Yusco apporte la puissance et l’expertise d’énergéticien issues du groupe Voltalia, tandis que Le Plein est la cheville ouvrière qui façonne la relation avec les grandes enseignes.

Là où la concurrence s’est souvent concentrée sur la recharge de transit sur autoroute, nous sommes spécialistes de la recharge à destination. En plus d’Auchan, Decathlon et Leroy Merlin, nous travaillons avec d’autres grands noms comme Boulanger, Électro Dépôt ou Cultura.

Contrairement au modèle de nos concurrents directeurs ou aux initiatives en régie propre type Lidl ou Leclerc, nous avons inventé un modèle collaboratif : les enseignes sont nos actionnaires, gardent la maîtrise de l’expérience client et de leur politique tarifaire, pendant que nous gérons le conseil fonctionnel, la gestion des données et l’exploitation.

Concrètement, qu’est-ce que ce concept « charge-to-store » apporte à l’automobiliste ?

Une simplicité d’usage totale : vous rechargez votre voiture pendant que vous faites autre chose (vos courses, un achat d’outillage ou d’équipements sportifs). Le deuxième atout majeur, c’est l’accessibilité en prix et l’intégration directe des avantages fidélité des magasins.

Nous proposons un éventail de puissances — du 22 kW AC au 50 kW DC et jusqu’à l’ultra-rapide — ajusté à la durée de passage des clients. Chaque session génère des avantages : sur les sites Auchan par exemple, nous offrons 2 heures de recharge gratuite via le programme de fidélité. Tout est pensé pour que le badge RFID ou l’application crédite automatiquement la cagnotte en magasin lors de la mise en charge.

La sécurité des infrastructures et le vol de câbles sont devenus des sujets critiques. Comment y faites-vous face ?

Le vol de câbles est un véritable fléau pour la profession depuis fin 2023. Nous avons pris le problème à bras-le-corps : dès janvier 2026, nous avons déployé des câbles renforcés en kevlar. Même si un découpage mécanique prend encore 3 à 5 minutes au lieu de 10 secondes, nous avons couplé ces protections physiques à de la vidéosurveillance, des alertes instantanées et des équipes d’astreinte sur place.

Nous participons activement aux démarches collectives au travers de Charge France avec les préfectures, Electra et Powerdot pour simplifier le dépôt de plainte et partager les alertes. Nos partenariats avec les enseignes nous permettent aussi de récupérer très rapidement les vidéos pour la police et d’activer notre stock tampon de câbles pour remettre les stations en service immédiatement après un sinistre.

Quels choix technologiques orientent le futur du réseau Le Plein ?

Nous restons maîtres de l’ensemble de notre chaîne technique avec un environnement logiciel sur-mesure (Front et eMSP) développé à partir d’une feuille blanche, plutôt que de dépendre de solutions tierces soumises à la tokenisation des coûts. Nous utilisons également l’IA pour automatiser la recette de nos applications et accélérer le déploiement.

Sur l’expérience utilisateur, l’un des plus grands enjeux actuels est le Plug & Charge. Tout en restant vigilants sur la cybersécurité, nous déployons une expérience sans couture — déjà compatible avec des constructeurs comme BMW via Gireve — et nous appuyons sur l’AutoCharge.

Au-delà des tuyaux et des kilowatts, notre priorité reste l’expérience : nous rationnalisons notre concept de station, standardisons les totems de prix visibles dès le parking, et offrons au conducteur un service transparent, abordable et ancré dans son quotidien.