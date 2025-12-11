L’éloge de la technologie FSD de Tesla par le PDG de XPeng : Un tournant dans la conduite autonome

Le secteur des véhicules autonomes a récemment été secoué par une déclaration élogieuse du PDG de XPeng, He Xiaopeng. Cette déclaration qui a fait sensation sur les réseaux sociaux, notamment Twitter, ne concerne rien de moins que le Full Self-Driving (FSD) de Tesla. Le contexte de cette louange est crucial : la compétition acharnée entre XPeng et Tesla en Chine, un marché clé pour les deux géants.

Un saut technologique majeur pour Tesla

Dans son retentissant tweet, He Xiaopeng décrit le FSD 14.2 et le Robotaxi de Tesla comme des « game-changers ». Ayant testé lui-même cette technologie de pointe, il affirme que Tesla est passé d’une conduite assistée avancée de niveau L2 à un niveau proche de L4, générant un sentiment de confiance et de sécurité sans précédent.

Cette transition technologique est d’autant plus significative qu’elle s’est déroulée en un peu plus d’un an, illustrant ainsi la rapidité avec laquelle Tesla affine son offre en matière de conduite autonome. Selon Xiaopeng, cette évolution a été particulièrement notable lors de ses cinq heures de conduite dans les rues de Silicon Valley et San Francisco, où les performances du véhicule standard et de Robotaxi étaient homogènes et rassurantes.

Des améliorations significatives malgré quelques imperfections

He Xiaopeng admet que bien que des défauts subsistent, les progrès réalisés depuis l’année dernière sont impressionnants. Il est intéressant de constater qu’une telle appréciation vient d’un des concurrents les plus féroces de Tesla, ce qui donne encore plus de poids à ces commentaires.

Au-delà du simple fait de reconnaître la prouesse technologique de Tesla, cette déclaration contribue à légitimer les avancées rapides vers la conduite autonome. Le PDG de XPeng souligne que les véhicules ont fonctionné en utilisant exactement le même modèle, offrant une conduite fluide et régulière.

Implications pour l’industrie automobile

Cet éloge à l’encontre de Tesla pourrait également motiver les autres acteurs de l’industrie à intensifier leurs efforts en matière de véhicule autonome. La bataille technologique est plus vive que jamais, et les entreprises doivent s’adapter aux attentes croissantes des consommateurs en quête de plus de sécurité et de commodité.

En conclusion, la déclaration de He Xiaopeng sur le FSD de Tesla met en évidence une avancée qui pourrait redéfinir les standards de l’industrie automobile. Il rappelle à tous que chacun doit rester agile et innovant pour maintenir sa pertinence dans cet environnement hautement concurrentiel.