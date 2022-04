Le Havre met le paquet sur les bornes de recharge: 500 bornes d’ici 3 ans!

Tesla Mag vous avait déjà informé du niveau de motivation du Havre, la ville dont le maire est Edouard Philippe, l’ancien Premier Ministre, et de sa métropole en matière de développement de la mobilité électrique. Une nouvelle preuve en a été apportée cette semaine, avec l’annonce de la mise en place de plus de 500 bornes de recharge sur tout le territoire, d’ici 3 ans. Un objectif à la hauteur des ambitions d’un maire dont le mouvement politique a été baptisé « Horizon », peut-être pour inciter les gens à regarder plus loin…

Dans un communiqué envoyé jeudi à Tesla Mag par Le Havre Seine Métropole, il est bien précisé que « réunis en Conseil communautaire le 31 mars, les élus de Le Havre Seine Métropole se sont prononcés en faveur de l’offre d’Ubitricity Shell Recharge pour le déploiement de bornes de recharge de véhicules. Ce vote fait suite à l’AMIC (Appel à manifestation d’intérêt concurrentiel) lancé en juillet dernier et destiné à accompagner le recours croissant à ce mode de transport.

« L’une des conditions essentielles de l’essor de la mobilité électrique est de permettre l’utilisation par tous des points de ravitaillement. La Communauté urbaine doit jouer un rôle d’impulsion. Cette décision traduit notre volonté de démultiplier rapidement l’offre de bornes de recharge sur tout le territoire de la Communauté urbaine », souligne Edouard Philippe, Président de la Communauté urbaine et Maire du Havre, dans ce texte.

Crédits photos: ©Ubitricity Shell Recharge

UN MAILLAGE FIN DU TERRITOIRE

La Communauté urbaine s’engage depuis plusieurs années pour développer l’utilisation de véhicules électriques et hybrides rechargeables. Grâce à cet AMIC, le territoire va bénéficier de l’implantation de 534 Infrastructures de recharge pour véhicule électrique (IRVE) dont au moins 2 bornes par commune. L’implantation précise de ces bornes sera décidée avec chaque commune.

UN DEPLOIEMENT RAPIDE ET COMPLET D’ICI FIN 2024

L’opérateur désigné, Ubitricity Shell Recharge s’engage à installer les 534 IRVE d’ici fin 2024. Dès cet été, il procédera au remplacement des 22 bornes existantes appartenant à la Communauté urbaine. A l’été 2023, il en aura installé 370 points de charge, avant d’atteindre les 534 à la fin de l’année suivante.

60 POINTS DE CHARGE DE HAUTE PUISSANCE ACCESSIBLES A TOUS LES UTILISATEURS

Crédits photo ©Ubitricity Shell Recharge

La majorité des bornes auront une puissance de 22 kw et seront destinées à la recharge en stationnement résidentiel ou domicile – travail. En outre, 60 points de charge de haute puissance (150 kw) seront également installés, pour un usage de courte durée, à destination notamment des touristes. Les bornes seront toutes accessibles aux Personnes à mobilité réduite (PMR), adaptées à tous les véhicules et permettront des paiements par carte bancaire ou téléphone portable.

La liste des 60 points de charge de haute puissance:

16 au Havre, 16 à Montivilliers, 12 à Etretat, 2 à Octeville-sur-mer, 6 à Criquetot-L’Esneval, 6 à Harfleur, 2 à SaintRomain-de-Colbosc.

LE STATIONNEMENT RESTE GRATUIT AU HAVRE

Seule la recharge sera payante à hauteur de 39 centimes/kwh pour les bornes à 22kw et de 56 centimes/kwh pour les bornes de charge de haute puissance. Pour fluidifier l’accès à ce nouveau service, après rechargement, les usagers devront payer de 9 à 12 cts par minute de stationnement supplémentaire. La tarification spécifique du stationnement restera du ressort de la commune : ainsi, la gratuité du stationnement sur voirie pour les véhicules électriques au Havre sera toujours en vigueur.

Voilà donc un plan ambitieux qui va montrer l’exemple à suivre à de nombreuses autres villes et métropoles de l’Hexagone qui ne se sont pas encore positionnées. A Tesla Mag, nous continuerons à mettre en valeur et à rendre visibles toutes les initiatives dans ce domaine, quelle que soit la ville, la couleur politique de son maire et le nom de l’opérateur chargé d’installer les bornes puis de les gérer…