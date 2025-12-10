Nouveau : L’interface du mode lavage automatique est revue avec la mise à jour de Noël

Tesla a l’habitude de surprendre ses utilisateurs avec des « Mises à Jour des Fêtes » (Holiday Updates) annuelles, mélangeant fonctionnalités ludiques et améliorations pratiques. La version 2025.44.25.1 ne fait pas exception, apportant une série d’optimisations logicielles. Parmi elles, une attention particulière a été portée au Mode Lavage Auto (Car Wash Mode), qui bénéficie d’une refonte de son interface utilisateur (UI) pour une expérience encore plus intuitive.

Une Fonctionnalité Essentielle Améliorée

Le Mode Lavage Auto de Tesla est déjà une fonction vitale pour les propriétaires souhaitant passer leur véhicule dans une station de lavage automatique, en particulier celles avec tapis roulant. Il s’assure que la voiture est prête pour un nettoyage en toute sécurité en effectuant les actions suivantes :

Verrouillage des portes et du port de charge.

Désactivation des essuie-glaces automatiques.

Désactivation du mode Sentinelle (Sentry Mode) et de l’aide au stationnement.

Fermeture des vitres.

Passage de la climatisation en mode recirculation.

La mise à jour 2025.44.25.1 s’inscrit dans cette logique de simplification et de sécurité, en repensant la manière dont l’utilisateur interagit avec ce mode.

🎨 La Nouvelle Interface Utilisateur

Bien que les notes de version mentionnent une refonte de l’interface, les détails précis se concentrent généralement sur une meilleure clarté visuelle et une ergonomie optimisée.

Accessibilité Simplifiée : Le Mode Lavage Auto est traditionnellement accessible via Contrôles > Entretien > Mode Lave-auto . La refonte vise probablement à rendre le processus d’activation/désactivation plus rapide ou à améliorer la visibilité de l’état du mode sur l’écran tactile.

Le Mode Lavage Auto est traditionnellement accessible via . La refonte vise probablement à rendre le processus d’activation/désactivation plus rapide ou à améliorer la visibilité de l’état du mode sur l’écran tactile. Clarté des Précautions : L’interface révisée pourrait mettre davantage l’accent sur les étapes critiques pour la sécurité du véhicule, comme l’option « Free Roll » (roue libre) pour les lave-autos à tapis, qui requiert de placer la voiture au point mort ( Neutral ). Une visualisation plus claire (par exemple, un voyant bleu activé) aide à confirmer que le véhicule est prêt à avancer sur le tapis sans résistance.

L’interface révisée pourrait mettre davantage l’accent sur les étapes critiques pour la sécurité du véhicule, comme l’option (roue libre) pour les lave-autos à tapis, qui requiert de placer la voiture au point mort ( ). Une visualisation plus claire (par exemple, un voyant bleu activé) aide à confirmer que le véhicule est prêt à avancer sur le tapis sans résistance. Meilleure Visualisation de l’État : Les versions précédentes ont déjà introduit des avertissements en cas de porte, coffre, ou port de charge ouverts. La nouvelle UI devrait intégrer ces vérifications de manière plus graphique et instantanée, par exemple, en affichant l’image du véhicule avec une indication claire de l’élément à ajuster.

Les versions précédentes ont déjà introduit des avertissements en cas de porte, coffre, ou port de charge ouverts. La nouvelle UI devrait intégrer ces vérifications de manière plus graphique et instantanée, par exemple, en affichant l’image du véhicule avec une indication claire de l’élément à ajuster. Bouton de Sortie Amélioré : Le bouton « Quitter le Mode Lavage » est crucial. La refonte pourrait le rendre plus grand, plus coloré, ou mieux positionné pour une désactivation rapide à la fin du lavage, même si le mode se désactive automatiquement au-dessus de 16 km/h.

🎯 Pourquoi cette Refonte est Importante

Pour un véhicule aussi dépendant de son électronique et de ses capteurs que la Tesla, le lavage automatique représente un risque si les systèmes ne sont pas correctement désactivés.

Sécurité des Composants : Elle garantit que les essuie-glaces ne s’activent pas accidentellement (même sans pluie, le savon et l’eau peuvent les déclencher), et que le port de charge ne s’ouvre pas. Expérience Utilisateur : En simplifiant l’interface, Tesla réduit le risque d’erreur humaine (comme oublier la fonction « Free Roll »), rendant l’opération de lavage plus sereine. Continuité de l’Amélioration : Cette mise à jour, bien que mineure en apparence, démontre l’engagement continu de Tesla à peaufiner même les fonctionnalités les plus spécifiques de son logiciel.

La mise à jour 2025.44.25.1, au-delà de ses nouveautés festives comme le « Santa Mode » amélioré ou l’intégration poussée de l’assistant Grok, prouve que Tesla n’oublie pas les aspects pratiques du quotidien de ses propriétaires. La nouvelle interface du Mode Lavage Auto est une petite touche qui contribue grandement à une utilisation plus fluide et plus sûre du véhicule.