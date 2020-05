Le CEO de Tesla, Elon Musk, ne laisse pas planer le doute sur le fait que le prochain Cybertruck (le pick-up rétro-futuriste de Tesla) sera produit aux US. Les États rivalisent de moyens pour influencer ce choix qui s’annonce stratégique pour l’emploi mais aussi l’exposition médiatique, voir l’intérêt touristique. En effet, ce nouveau pick-up enregistre plus de 600 000 réservations dans le monde à mois d’un an de sa commercialisation.

Un indice pendant le call suivant la publication des résultats financiers de Q1 2020

Le call qui suit la publication des résultats financiers est toujours un moyen d’apprendre des informations fiables dans la mesure où toutes les conversations sont ensuite transcrites mot-à-mot. Néanmoins, pour cette information, nous vous invitons à l’écouter (en anglais) pour partager avec nous une semi-certitude. Voici les faits que nous avons notés:

Elon a précisé que l’annonce de la Gigafactory pour le Cybertruck sera faite sous un délai d’un mois.

Il a également précisé que le « Battery Day » se tiendra en Mai.

Il a évoqué la Californie ou le Texas pour organiser cet événement.

Ces trois annonces sont assez simples à associer pour considérer que le Texas est en très bonne voie pour parvenir à convaincre Tesla.

C’est peut-être le contexte du coronavirus qui donnera raison au Texas dans la mesure où l’Etat, connu pour être conservateur, laissera le business primer sur les autres considérations dans la mesure où la sécurité et les normes d’hygiène seront déployées. Pour un pick-up qui prône la sécurité et la liberté, nous pensons que le choix est très probable.

Des caractéristiques exceptionnelles

Nous souhaitons vous rappeler ici les caractéristiques de ce pick-up 100% électrique exceptionnel par l’engouement qu’il génère à travers le monde.

Il sera capable de tracter jusqu’à 6350 kg

Il sera capable de transporter jusqu’à 1590 kg de charge utile

Date de lancement prévue: Début 2022 pour les premières réservations américaines.

Autonomie maximale norme NEDC: 800km

Disponible en trois versions: Single Motor RWD, Dual Motor AWD et Tri Motor AWD

Un engouement qui a pris le monde et commence à prendre la France

Nous avons suivi de nombreux lancements de véhicules Tesla mais le Cybertruck semble de plus en plus pertinent pour un très grand nombre de personnes. Avec ce modèle, Tesla est parvenu à créer un phénomène qui donne de l’inspiration aux designers, aux propriétaires actuels et à toutes les personnes qui doutaient des performances de l’électrique.

Nous tenons néanmoins à nuancer le nombre de réservations pour les raisons suivantes:

Comme à chaque fois les spécifications annoncées répondent uniquement aux exigences du marché américain. Nous le savons, elles sont beaucoup plus souples que les normes européennes à l’heure actuelle.

Pour réserver votre Cybertruck depuis le site de Tesla France, il vous faudra débourser 100€. Une somme modique alors qu’il fallait bloquer 2000€ pour réserver une Tesla Model S et 1000€ pour réserver une Tesla Model 3.

Ce qui nous amuse le plus est de voir le nombre de comptes Twitter et Instagram qui se lancent pour diffuser des images de designer qui s’amusent à reprendre l’univers du Cybertruck. Un élément indiscutable de cet engouement qui prend la France est l’article de Turbo qui présente une Bugatti qui reprend les traits du Cybertruck.