Le nouveau Tesla Mag : votez pour la version que vous préférez

Tesla Mag change de visage, et c’est vous qui choisissez. Avant de basculer, nous vous montrons deux versions du site : celle d’aujourd’hui, et une nouvelle, plus sombre, plus légère et pensée d’abord pour le téléphone. Le vote est ouvert jusqu’au 26 novembre 2026.

Sur la page d’accueil, la bande « À vous de choisir » montre les deux versions côte à côte, pour la page d’accueil et pour une page d’article. Comparez, puis touchez « Je vote pour la version 1 » ou « Je vote pour la version 2 ». Sur téléphone, un bouton « Voter » apparaît aussi en bas de chaque article.

Un vote par lecteur. Nous ne gardons que le total des voix : ni adresse, ni compte, ni nom.

Ce que change la version 2

La même rédaction, les mêmes articles, la même indépendance. Seule la présentation change.

Seule la présentation change. Une page beaucoup plus légère. Le code de la maquette de l’accueil pèse 12 Ko, contre 348 Ko pour la page actuelle (mesure du 26 octobre 2026, hors images et publicités). Une page légère s’ouvre plus vite, surtout sur un téléphone en 4G.

Le code de la maquette de l’accueil pèse 12 Ko, contre 348 Ko pour la page actuelle (mesure du 26 octobre 2026, hors images et publicités). Une page légère s’ouvre plus vite, surtout sur un téléphone en 4G. Des univers repérables d’un coup d’œil , chacun sa couleur : l’actualité Tesla, la recharge et l’énergie, les escales avec borne, la boutique, l’espace pro.

, chacun sa couleur : l’actualité Tesla, la recharge et l’énergie, les escales avec borne, la boutique, l’espace pro. Le même style que Mon Tesla Mag, l’application des membres, aujourd’hui en bêta.

Et ensuite

Nous publierons le résultat ici à la fin du vote. Vous avez une remarque sur l’une ou l’autre version, un détail qui vous gêne, une idée ? Écrivez-nous à contact@tesla-mag.com : chaque message est lu par la rédaction.