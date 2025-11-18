Nouveau Tesla Model Y Ultra Rouge : Luxe et Élégance Inégalés

Tesla continue de redéfinir les standards de l’automobile électrique avec son nouveau Model Y Ultra Rouge, désormais disponible avec un intérieur premium gris clair. Conçue pour allier esthétique et performance, cette dernière version du Model Y promet une expérience de conduite exceptionnelle.

Un Design Extérieur Remarquable

La couleur ultra rouge de la Tesla Model Y capte immédiatement le regard. Ce choix de peinture ne fait pas seulement des merveilles esthétiques, mais participe également à la perception haut de gamme du véhicule. Bien évidemment, avec Tesla, la beauté n’est pas le seul critère. Ce rouge éclatant est traité pour résister aux rigueurs du temps, garantissant que votre Tesla semblera toujours aussi neuve qu’au premier jour.

Ultra Red Tesla Model Y L with Light Gray Premium interior pic.twitter.com/iWL9oN4nvq — The Tesla Newswire (@TeslaNewswire) November 18, 2025

Intérieur Premium Gris Clair : Allure et Confort

L’intérieur gris clair de la Tesla Model Y offre un contraste subtil mais saisissant avec l’extérieur ultra rouge. Cet habitacle est un véritable hommage à la sophistication moderne. Les matériaux utilisés sont non seulement esthétiques mais également durables, illustrant la capacité de Tesla à fusionner style et fonctionnalité de manière harmonieuse.

Technologie et Performance de Pointe

Comme toujours, Tesla place l’innovation technologique au cœur de ses priorités. Le Model Y Ultra Rouge est équipé de la toute dernière version du logiciel Autopilot de Tesla, garantissant une expérience de conduite partiellement autonome. En plus de cela, ce modèle bénéficie d’une autonomie étendue, reflétant les avancées continues de Tesla en matière de technologie des batteries.

Un Accent sur la Sécurité

La sécurité est une priorité pour Tesla. Le Model Y est doté de caractéristiques de sécurité avancées, y compris de multiples capteurs et caméras qui assistent le conducteur en permanence. Ces outils augmentent non seulement la sécurité, mais améliorent aussi l’expérience du conducteur en procurant une entière tranquillité d’esprit.

Un Impact Écologique Positif

En plus de ses attributs de luxe, le Model Y Ultra Rouge contribue positivement à l’impact environnemental. En optant pour un véhicule électrique, les conducteurs réduisent considérablement leurs émissions de carbone, un facteur crucial dans la lutte contre le changement climatique. Tesla ne se contente pas de vendre des voitures; elle vend un mode de vie écoresponsable.

En conclusion, le Tesla Model Y Ultra Rouge avec intérieur gris clair est bien plus qu’un simple moyen de transport : c’est une déclaration d’intention. Entre performances, esthétique et respect de l’environnement, ce véhicule représente l’avenir de la mobilité personnelle.

FAQ – Caractéristiques de la Tesla Model Y

1️⃣ Quelles sont les principales versions de la Model Y ?

Standard RWD (propulsion) : version d’entrée.

: version d’entrée. Grande Autonomie (Long Range) : version optimisée pour l’autonomie, avec moteur(s) plus efficace(s).

: version optimisée pour l’autonomie, avec moteur(s) plus efficace(s). Performance : version sport, avec plus de puissance et accélération améliorée.

2️⃣ Quelle est l’autonomie selon les versions ?

Pour la version Standard RWD : environ 500 km d’autonomie

: environ d’autonomie Pour la Grande Autonomie : jusqu’à 600 km WLTP selon certains essais.

: jusqu’à selon certains essais. Pour la Performance : l’autonomie est un peu réduite à cause des performances, autour de 514 km

3️⃣ Quelles sont les performances (0-100 km/h, vitesse max) ?

Standard RWD : 0-100 km/h en ~5,9 secondes.

: 0-100 km/h en ~5,9 secondes. Grande Autonomie (RWD) : 0-100 en ~5,9 s.

: 0-100 en ~5,9 s. Performance : 0-100 km/h très rapide, ~3,7 secondes.

: 0-100 km/h très rapide, ~3,7 secondes. Vitesse maximale : Grande Autonomie / Standard : environ 217 km/h . Performance : jusqu’à 241 km/h



4️⃣ Quelle est la capacité de la batterie et les capacités de recharge ?

Grande Autonomie : batterie d’environ 79 kWh (75 kWh utiles)

: batterie d’environ (75 kWh utiles) Performance : même batterie (79 kWh)

: même batterie (79 kWh) Puissance de recharge DC : jusqu’à 250 kW pour certaines versions

pour certaines versions Recharge AC : Tesla indique un chargeur AC intégré (selon version) jusqu’à 11 kW.

5️⃣ Quelles sont les dimensions & la capacité de chargement ?

Longueur : environ 4,75 m .

. Largeur : ~1,92 m (sans rétroviseurs).

Hauteur : ~1,62 m.

Empattement : ~2,89 m.

Volume du coffre : Coffre arrière : 854 L Lorsque les sièges arrière sont rabattus : jusqu’à ~2 158 L



6️⃣ Quelle est la consommation d’énergie ?

Pour la version Performance , une consommation électrique mixte de 18,6 kWh / 100 km .

, une consommation électrique mixte de . Pour la version Grande Autonomie , consommation mixte WLTP : 14,9 kWh / 100 km .

, consommation mixte WLTP : . Sur le site Tesla France pour les modèles Performance : consommation officielle donnée à ~16,2 kWh / 100 km selon la version Long Range Translation.

7️⃣ Qu’en est-il du poids et de la garde au sol ?

Pour le Performance , le poids à vide est autour de 2 105 kg

, le poids à vide est autour de Pour la version Grande Autonomie RWD , un poids à vide de 1 959 kg .

, un poids à vide de . Garde au sol : selon Tesla, pour certaines versions, ~151 mm.

8️⃣ Combien de places et quel type de transmission ?

La Model Y est configurée pour 5 personnes selon Tesla.

selon Tesla. Transmissions : RWD (propulsion) pour certaines versions (Standard, Long Range) AWD (Dual Motor) pour les versions Performance ou Long Range selon les marchés.



9️⃣ Quelle est la puissance moteur / couple selon les versions ?

Grande Autonomie : 441 ch (pour une version dual motor) et un couple de ~493 Nm.

: 441 ch (pour une version dual motor) et un couple de ~493 Nm. Performance : puissance jusqu’à 513 ch , avec un couple cumulé de ~660 Nm.

: puissance jusqu’à , avec un couple cumulé de ~660 Nm. Standard RWD : 299 ch.

1️⃣0️⃣ Quelles sont les capacités de chargement (remorquage) ?

La capacité maximale de remorquage est 1 600 kg .

. Le volume total charge est important, mais il dépend de la configuration des sièges arrière : jusqu’à ~2 158 L quand ils sont rabattus.

1️⃣1️⃣ Quelles sont les performances de recharge ?

Recharge ultra-rapide : jusqu’à 250 kW sur superchargeurs compatibles.

sur superchargeurs compatibles. En AC : recharge possible à 11 kW selon certaines versions.

Temps de charge dépend fortement du point de charge, de l’état de la batterie et de la tension.

1️⃣2️⃣ Quels sont les avantages techniques de la Model Y par rapport à ses concurrents EV ?

Bon compromis SUV / crossover : hauteur, habitabilité et coffre importants.

: hauteur, habitabilité et coffre importants. Autonomie élevée sur la version Long Range.

Performance remarquable sur la version Performance.

Infrastructure Tesla Supercharge bien développée.

Plateforme partagée (avec Model 3) : économies d’échelle et fiabilité.

🔍 Conclusion

La Tesla Model Y est un SUV électrique très polyvalent, avec des versions adaptées à des usages très différents :

Standard : pour la ville et les trajets quotidiens

: pour la ville et les trajets quotidiens Grande Autonomie : pour des trajets plus longs

: pour des trajets plus longs Performance : pour les conducteurs qui veulent de la puissance

Le choix de la version dépendra de vos priorités : autonomie, performance, charge, et coût.