FSD en Europe : la conquête réglementaire, pays par pays

Bénéficiez de l’expertise des membres Tesla Mag. Nous avons sélectionné pour vous les meilleurs artisans pour garantir la réussite de vos travaux. Équipez-vous en toute confiance grâce à notre communauté. Panneaux solaires et batteries Borne et station de recharge Devenir membre Financement

En huit semaines, le FSD Supervisé de Tesla est passé de zéro à quatre pays européens autorisés. C’est rapide. C’est aussi beaucoup plus lent et plus fragile que Tesla ne l’avait annoncé. Voici l’état exact de la situation, sans optimisme de communiqué de presse ni catastrophisme de régulateur.

Le verrou qui a tout débloqué : l’homologation RDW du 10 avril 2026

Pendant des années, le FSD était légalement impossible en Europe. La cause : le règlement UN R-171, qui encadre les systèmes DCAS (Driver Control Assistance Systems) de niveau 2. Ce texte interdisait notamment les changements de voie initiés de manière autonome par le véhicule — ce que fait précisément le FSD.

Tesla a contourné l’obstacle non pas en modifiant son logiciel, mais en demandant une exemption Article 39 du règlement européen 2018/858. Un mécanisme qui permet à un État membre d’autoriser, à titre dérogatoire, une technologie non encore couverte par le cadre standard, à condition de soumettre un dossier rigoureux.

L’autorité néerlandaise RDW (Rijksdienst voor het Wegverkeer) a dit oui le 10 avril 2026, après dix-huit mois de tests, 1,6 million de kilomètres parcourus sur routes européennes, plus de 4 500 scénarios validés sur piste, et un dossier de conformité couvrant plus de 400 exigences techniques. La version homologuée est la v14.3 du FSD, pour les véhicules équipés du Hardware 4 uniquement.

Ce que cette approbation autorise concrètement : conduite autonome de niveau 2 sur autoroutes et en environnement urbain, avec gestion de la direction, de l’accélération, du freinage, des changements de voie, des ronds-points et des intersections. Le conducteur reste légalement responsable à tout instant et est surveillé en permanence par des caméras de suivi oculaire. Ce n’est pas la conduite autonome. Le RDW l’a dit explicitement dans son communiqué.

Les quatre pays actifs — la mécanique de la reconnaissance mutuelle

L’approbation néerlandaise n’est pas automatiquement valable dans toute l’UE. Mais le droit européen offre une voie rapide : la reconnaissance mutuelle nationale. Un État membre peut accepter une homologation de type déjà délivrée par une autorité compétente d’un autre État membre, sans relancer une procédure complète d’évaluation.

C’est ce mécanisme qui explique la vitesse du déploiement depuis avril.

🇳🇱 Pays-Bas — Premier et pionnier (10 avril 2026)

Les Pays-Bas ne sont pas qu’un point de départ : ils ont posé le précédent procédural qui conditionne tout le reste. La RDW a été la première autorité européenne à appliquer UN R-171 à un système grand public de conduite assistée avancée. Le dossier est aujourd’hui la référence pour les autres États membres.

Tarification en vigueur : 99 €/mois en abonnement standard, 49 €/mois pour les propriétaires ayant précédemment acheté l’Enhanced Autopilot, ou 7 500 € en achat.

🇱🇹 Lituanie — Deuxième marché actif (20 mai 2026)

La Lituanie est devenue le deuxième pays européen à activer le FSD Supervisé. La LTSA (Lithuanian Transport Safety Administration) et le ministère des Transports ont reconnu formellement l’homologation provisoire délivrée par la RDW — sans conduire leurs propres tests indépendants.

C’est là où le modèle de reconnaissance mutuelle montre à la fois sa force (rapidité) et sa fragilité potentielle (dépendance totale à l’homologation néerlandaise, elle-même provisoire).

🇪🇪 Estonie — Troisième (29 mai 2026)

L’autorité estonienne des transports Transpordiamet a accordé l’approbation selon le même mécanisme de reconnaissance de la certification type du RDW. Le déploiement a débuté le jour de l’annonce. L’Estonie a précisé que le FSD avait fait l’objet d’une évaluation rigoureuse sur routes européennes pendant environ dix-huit mois avant l’approbation néerlandaise initiale.

🇩🇰 Danemark — Quatrième, et provisoire (9 juin 2026)

L’approbation danoise est la plus récente — et la plus explicite sur ses limites. La Færdselsstyrelsen (autorité routière danoise) a accordé une approbation provisoire après examen de la documentation technique, en prenant soin de préciser dans son communiqué officiel que « le système ne rend pas la voiture autonome. Le conducteur reste entièrement responsable de la conduite. »

Point critique : l’autorité danoise a également indiqué que le système n’a pas encore été approuvé par la Commission européenne, et que l’approbation est donc provisoire. Si la Commission rejette le dossier, l’homologation néerlandaise — et avec elle toutes les reconnaissances nationales — devient caduque après six mois.

En huit semaines exactement (10 avril → 9 juin), quatre pays ont dit oui. La cadence est réelle. Mais chaque approbation nationale est suspendue au même fil : la décision finale de Bruxelles.

La voie UE-wide : la Commission européenne, seul vrai verrou restant

C’est ici que l’histoire se complique.

Le 13 avril, les Pays-Bas ont officiellement notifié la Commission européenne de leur approbation. Le 5 mai, lors de la 117e session du Comité technique des véhicules à moteur (TCMV), la RDW a présenté son dossier Article 39 en session dédiée d’une heure. Résultat : pas de vote. Discussion.

Le TCMV se réunit tous les quelques mois. Les prochaines dates sont le 30 juin et octobre 2026. Or l’ordre du jour du 30 juin alloue du temps à la discussion — pas à un vote formel. Les observateurs sectoriels placent désormais la première fenêtre réaliste pour un vote en octobre 2026, avec une reconnaissance UE-wide complète potentiellement reportée à début 2027.

Pour obtenir l’approbation à l’échelle des 27, Tesla a besoin d’une majorité qualifiée : au moins 15 États membres représentant 65 % de la population de l’UE.

Les points de friction au niveau européen

Plusieurs États membres ont soulevé des objections formelles, selon des correspondances rapportées par Reuters :

La Suède : l’agence Transportstyrelsen a exprimé sa surprise publiquement — le FSD peut dépasser les limitations de vitesse affichées dans certaines conditions. Un inspecteur a officiellement questionné cette capacité.

: l’agence Transportstyrelsen a exprimé sa surprise publiquement — le FSD peut dépasser les limitations de vitesse affichées dans certaines conditions. Un inspecteur a officiellement questionné cette capacité. La Finlande et la Norvège : préoccupations sur les performances sur routes verglacées (un enjeu non marginal dans ces géographies).

: préoccupations sur les performances sur routes verglacées (un enjeu non marginal dans ces géographies). Plusieurs législateurs : remettent en question l’appellation « Full Self-Driving » comme potentiellement trompeuse. Est-ce qu’un système nécessitant une attention permanente peut légitimement s’appeler « conduite entièrement autonome » ? La question a été formellement posée dans des enceintes officielles.

Ces pays pourraient se montrer décisifs dans le calcul de la majorité qualifiée.

Les marchés en attente — état par état

🇧🇪 Belgique — La plus avancée du lot

La Belgique est le prochain domino identifié. Tesla a complété les 5 000 km obligatoires de tests FSD sur routes belges — un jalon réglementaire requis — et le dossier a été formellement soumis à la ministre flamande de la Mobilité Annick De Ridder. Elle a contacté le ministre fédéral Jean-Luc Crucke pour accélérer l’étape suivante, disant croire « fermement en l’innovation ». Complication : la Belgique a une structure fédérale complexe. Une approbation flamande ne s’étendrait pas automatiquement à la Wallonie ni à la Région de Bruxelles-Capitale, qui disposent de compétences séparées en matière d’homologation. L’approbation belge est une question de quand, pas de si — mais « quand » reste incertain.

🇪🇸 Espagne — Tests avancés, attente d’un vote EU

L’Espagne est l’un des marchés les plus avancés sur le plan du testing. Tesla a effectué des tests sous le programme ES-AV Framework avec une flotte de 30 véhicules ayant cumulé près de 80 000 km depuis novembre 2025, sans incident déclaré. La DGT (Direction générale de la circulation) attend l’approbation de type européen sous UN R-171 avant d’autoriser le déploiement. En d’autres termes : l’Espagne n’attendra pas indéfiniment, mais elle conditionne son feu vert à Bruxelles.

🇫🇷 France — En attente du vote européen

L’autorité française de validation des véhicules (CNRV) a officiellement déclaré qu’elle n’autorisera pas le FSD Supervisé avant de connaître l’issue de la revue au niveau européen. Le TCMV discute du dossier en juin et juillet 2026. La France pourrait théoriquement bouger rapidement une fois ce vote conclu — mais elle ne prendra pas le risque d’une reconnaissance nationale avant. Pour les propriétaires Tesla français, l’activation via OTA est conditionnée à cette validation de l’UTAC (homologation française). Les véhicules HW4 sont déjà techniquement compatibles ; c’est uniquement le verrou réglementaire qui bloque.

🇩🇪 Allemagne — Même logique que la France

Le KBA (Kraftfahrt-Bundesamt, équivalent allemand de la CNRV) est dans une position similaire. Plusieurs projections initiales tablaient sur une approbation allemande en mai-juin 2026, mais le retard du processus TCMV repousse l’échéance. L’Allemagne est un marché prioritaire — Tesla dispose de sa Gigafactory à Berlin — mais elle joue la carte de la rigueur réglementaire.

🇬🇧 Royaume-Uni — Un cas à part

Le Brexit impose une voie totalement différente. Le Royaume-Uni n’est plus dans le système d’homologation européen et ne peut pas reconnaître l’approbation RDW. Le VCA (Vehicle Certification Agency) doit conduire sa propre évaluation indépendante. Un lancement du FSD Supervisé au Royaume-Uni est attendu courant 2026, avec un FSD non supervisé ciblé pour 2027.

🇳🇴 Norvège — Marché pro-EV, mais inquiétudes nordiques

La Norvège (hors UE, membre de l’EEE) dispose d’un cadre réglementaire favorable à l’innovation EV. Mais elle figure parmi les pays ayant soulevé des préoccupations formelles sur les performances en conditions hivernales. Sa décision sera probablement alignée sur celle de la Commission, ou précédera de peu une clarification du dossier nordique.

La dimension technique : ce que le FSD européen fait (et ne fait pas)

La version homologuée en Europe n’est pas identique à la version américaine. Le RDW l’a explicitement documenté. La version européenne intègre :

Un mode « hands-ready » adapté aux exigences du règlement UN R-171

adapté aux exigences du règlement UN R-171 Une limitation plus stricte sur certains edge cases urbains (places de village non balisées, signalétique atypique)

(places de village non balisées, signalétique atypique) Une surveillance conducteur renforcée via eye-tracking avec séquence d’alertes (visuelle, sonore, haptique) et désengagement automatique en cas d’inattention persistante

Une limitation matérielle : Hardware 4 exclusivement au lancement (HW3 en cours de finalisation pour une version allégée)

Le modèle économique sous-jacent : pourquoi Tesla pousse si fort

Depuis février 2026, Tesla a basculé vers un modèle abonnement uniquement pour le FSD (plus d’achat définitif). Le tarif européen est de 99 €/mois. Ashok Elluswamy, VP of AI de Tesla, a présenté à la conférence CVPR 2026 une carte mondiale des marchés actifs et en attente. Le signal est clair : atteindre 10 millions d’abonnés actifs fait partie des conditions liées à la rémunération d’Elon Musk. Chaque pays européen activé, c’est une base d’abonnés supplémentaires — et Tesla compte plusieurs centaines de milliers de véhicules HW4 en Europe.

Synthèse : où en est-on réellement ?

Pays Statut Mécanisme Date 🇳🇱 Pays-Bas ✅ Actif Homologation originale RDW 10 avril 2026 🇱🇹 Lituanie ✅ Actif Reconnaissance mutuelle 20 mai 2026 🇪🇪 Estonie ✅ Actif Reconnaissance mutuelle 29 mai 2026 🇩🇰 Danemark ✅ Actif (provisoire) Reconnaissance mutuelle 9 juin 2026 🇧🇪 Belgique 🟡 Dossier soumis Tests complétés, homologation en cours Été 2026 🇪🇸 Espagne 🟡 Tests avancés Attente vote EU (DGT) Après vote TCMV 🇩🇪 Allemagne 🟠 En attente Attente vote EU (KBA) Automne 2026 🇫🇷 France 🟠 En attente Décision post-vote TCMV (CNRV/UTAC) Automne 2026 🇬🇧 Royaume-Uni 🟠 Évaluation VCA Procédure nationale indépendante 2026 🇳🇴 Norvège 🔴 Objections soulevées Attente clarification Incertain UE-wide 🔴 Pas de vote en juin TCMV octobre 2026 au plus tôt Q4 2026 / Q1 2027

Ce qui se passe maintenant (10 juin 2026)

Le Danemark vient d’annoncer son approbation hier. La réunion TCMV du 30 juin n’inclura pas de vote, seulement des discussions. Tesla avait espéré une harmonisation européenne cet été — c’est officiellement décalé à l’automne au plus tôt. L’opposition scandinave sur les limitations de vitesse et les conditions hivernales est le principal obstacle politique identifié.

La mécanique de la reconnaissance mutuelle continue d’avancer pays par pays, mais chaque nouvelle approbation est suspendue à la décision finale de Bruxelles. Si la Commission rejette le dossier, les quatre pays actifs voient leur autorisation caduque au bout de six mois.

Le vrai test arrive en juillet, puis en octobre. D’ici là, Tesla accumule les données, les kilomètres, et les abonnés — en pariant que le momentum finit par emporter la décision politique.