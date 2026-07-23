Ombrières photovoltaïques : Face aux géants de l’aluminium, le pari du sur-mesure en bois artisanal

Avec la montée en puissance des impératifs de transition énergétique et l’obligation progressive d’équiper les parkings en surfaces photovoltaïques, le marché des ombrières solaires connaît une croissance exponentielle. Mais sur un secteur largement préempté par des solutions industrielles standardisées, une question esthétique et technique émerge : faut-il nécessairement sacrifier le paysage au profit du rendement ?

Entre kits métalliques importés et charpente bois sur-mesure, état des lieux d’un marché en mutation depuis la Bourgogne-Franche-Comté.

Le marché dominant : L’aluminium et le métal en série

Aujourd’hui, la majorité du marché des carports et ombrières solaires est occupée par deux grands types d’acteurs :

Les fabricants de kits aluminium modulaires : Proposés en série, souvent adossés à des façades ou posés sur des ancrages légers. Très compétitifs pour des besoins basiques, ils manquent toutefois souvent de rigidité structurale face à de fortes contraintes climatiques et offrent un rendu visuel très industriel.

Proposés en série, souvent adossés à des façades ou posés sur des ancrages légers. Très compétitifs pour des besoins basiques, ils manquent toutefois souvent de rigidité structurale face à de fortes contraintes climatiques et offrent un rendu visuel très industriel. Les grands acteurs de la construction métallique : Capables de couvrir des milliers de mètres carrés de parkings commerciaux, ces géants misent sur l’acier galvanisé. Si le coût au mètre carré est optimisé pour les très grands volumes, l’approche reste standardisée et peu intégrée à l’architecture locale.

La réponse du sur-mesure local : L’alternative du bois brut

Face à ce paysage standardisé, de nouveaux acteurs locaux émergent pour proposer une troisième voie : l’intégration paysagère et la charpente traditionnelle. C’est le positionnement pris à Dijon par Eureka Énergies Solaires, cofondée par Pierre MARVANE.

Dans un secteur où l’ingénierie se limite souvent à l’assemblage de profilés métalliques, l’entreprise se distingue en croisant deux savoir-faire artisanaux rares dans la filière solaire : la charpente et la menuiserie de métier.

« Il existe aujourd’hui très peu de solutions réellement adaptatives, capables de s’intégrer aux contraintes propres à chaque projet, qu’elles soient liées à l’environnement, à la configuration du terrain, aux contraintes structurelles ou encore aux règles d’urbanisme. », constate Pierre MARVANE.

Anatomie des coûts : Du résidentiel aux grands appels d’offres

Sur le plan économique, le marché de l’ombrière bois démontre une grande flexibilité en s’adaptant aussi bien au particulier exigeant qu’aux professionnels ou collectivités.

Type de projet Solution standard (Alu / Métal) Solution sur-mesure (Bois & Solaire) Entrée de gamme / Petit carport Kits standardisés dès 5 000 – 7 000 € (hors pose complexe) Projets sur-mesure travaillés dès 8 000 € à 10 000 € Carport 3 véhicules (~12 kWc) Structures profilées aluminium en série Réalisation bois clé en main entre 30 000 € et 35 000 € Grands parkings / Grands comptes Structures métalliques industrielles en série Capacité de réponse sur-mesure jusqu’à 200 000 € (et appels d’offres métal si requis)

Un accompagnement qui dépasse la simple structure

La véritable frontière entre les fournisseurs de structures brutes et les intégrateurs d’énergies réside dans la gestion de l’écosystème électrique. Pour concurrencer les acteurs nationaux, les entreprises locales doivent offrir une réponse globale :

Infrastructures de recharge : Intégration directe de bornes de recharge pour véhicules électriques (classiques ou connectées).

Intégration directe de bornes de recharge pour véhicules électriques (classiques ou connectées). Gestion de l’énergie : Implémentation de batteries physiques ou virtuelles pour maximiser l’autoconsommation.

Implémentation de batteries physiques ou virtuelles pour maximiser l’autoconsommation. Modèles financiers : Déploiement progressif du tiers-financement, permettant aux propriétaires fonciers de rentabiliser leur foncier sans apport initial lourd.

Le mot de la fin : La valeur du savoir-faire régional

Avec déjà 4 réalisations d’envergure achevées sur le territoire, Eureka Énergies Solaires prouve qu’il existe une alternative crédible, durable et esthétique à la standardisation du photovoltaïque. Une démonstration que la transition énergétique peut aussi être une opportunité de valoriser les métiers d’artisanat local.