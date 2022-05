Une nouvelle borne de recharge communicante arrive sur le marché

C’est une innovation toute récente. Ce protocole normé a pour vocation d’enrichir et de simplifier considérablement les échanges entre le véhicule électrique et la borne de recharge. Ce, afin de rendre les opérations de recharge plus optimales, efficaces et fiables. Un programme ambitieux, qui ravive la flamme dans tous les yeux des passionnés d’électrique.

Alors que les constructeurs automobiles commencent à proposer les premiers véhicules répondant à cette norme, Hager prépare déjà le futur de la mobilité électrique avec sa nouvelle borne communicante witty, incluant ce nouveau protocole de communication. Vous êtes curieux et avez hâte d’en découvrir plus ? Alors en route pour cet article explicatif proposé par Tesla Magazine !

Les nouvelles bornes communicantes witty

Compatibles ISO 15-118, les nouvelles bornes witty de Hager reprennent le design épuré, caractéristique de la gamme witty. Réglables de 4 à 22kW, en monophasé comme en triphasé, elles sont adaptées pour recharger l’ensemble des véhicules du marché. Pas besoin de se poser de questions puisque vous savez que vous allez trouver votre bonheur avec ces bornes de recharge… Ce qui est bien pratique, je vous l’avoue !

Elles répondent principalement aux besoins du secteur tertiaire, où l’utilisation des bornes est partagée : commerces, collectivités, parkings publics… Les deux références sont certifiées ZE et EV ready 1.4. En effet, c’est tout particulièrement dans ce secteur que le besoin de communiquer peut être ressenti. Partager des points de charge se fait toujours plus aisément et plus intelligemment lorsqu’une communication s’instaure…

Pour le coup, ces bornes peuvent communiquer en Ethernet et wifi selon les configurations.

Faciliter la recharge des véhicules

Faciles à installer et intuitives à utiliser, les bornes de recharge witty communicantes intègrent l’ISO 15-118, qui facilite la recharge des véhicules (Plug and Charge). Pour l’avoir utilisé, rien de plus simple que la prise en main d’un tel outil.

Ce protocole de communication établit une communication bidirectionnelle entre la borne d’un côté et le véhicule branché de l’autre. Il permet à la borne de reconnaître la voiture branchée ainsi que son utilisateur et d’autoriser la charge de son véhicule. Astucieux !

D’autant que grâce à ce protocole, l’identification par badge n’est plus nécessaire et la reconnaissance du véhicule est immédiate. Normé, l’OCPP permet de garantir la confidentialité et l’authenticité des transactions effectuées entre la station de recharge et l’opérateur de paiement. Une recharge plus sécurisée et plus simple, de quoi séduire les utilisateurs.

Automatiser les stratégies de recharge

Ce nouveau protocole ISO 15-118 permettra d’automatiser les stratégies de charge, en déployant une quantité d’énergie adaptée aux besoins de la voiture branchée. Pas besoin d’angoisser, juste de brancher sa voiture ! La recharge adaptée est automatiquement déterminée et vous n’avez plus qu’à attendre, avant de rouler à nouveau.

Par exemple, si deux voitures sont branchées à une borne certifiée ISO 15-118, avec un véhicule chargé à 80 % et l’autre à 20 %, la borne ajustera automatiquement la puissance de recharge. De sorte à ce que le véhicule le plus chargé reçoive une quantité d’énergie moindre, en priorisant la transmission d’énergie vers le véhicule en ayant le plus besoin. Pas sûr que cela plaise à tout le monde mais c’est le système existant le plus équitable !

Disposer de statistiques de recharge

Pour les installateurs et les exploitants, les nouvelles bornes OCPP ISO 15-118 ont accès à une plus large palette de données, via un serveur web intégré. En phase d’installation, cette interface permet de configurer le matériel, de paramétrer le protocole.

Après la mise en service, elle donne accès en temps réel à toutes les données de fonctionnement de la borne, mais aussi aux journaux d’événements. Pour plus de connectivité et d’informations partagées, on valide !

Faciles à installer et intuitives à utiliser, les bornes de recharge witty permettent de recharger les véhicules électriques ou hybrides en toute sécurité et de manière intuitive.

L’ambition du groupe

En tant qu’acteur majeur en matière d’innovation dans l’industrie, le groupe a pour ambition de façonner durablement le monde électrique de demain. L’entreprise propose une offre complète de produits et solutions allant de la distribution d’énergie électrique à la gestion intelligente des bâtiments. D’où la création de witty qui permet non seulement d’automatiser les stratégies de recharge mais aussi de disposer de statistiques de recharge, idéales pour renforcer davantage la communication !