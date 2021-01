Où se trouvent les Tesla stores de France ?

- Communauté -

En France, il existe 12 boutiques officielles Tesla. Ces stores sont répartis dans les quatre coins de l’Hexagone. On peut facilement les identifier grâce à la carte interactive disponible sur le site web de la marque. Cet outil permet également de trouver des services, superchargeurs et recharges à destinations dispersés sur le territoire. Découvrez les stores français.

Le Tesla store d’Aix-en-Provence

La boutique d’Aix-en-Provence se trouve au 1 Chemin des Piboules 13100 Aix-en-Provence. Le service commercial est joignable au numéro suivant : +33 4 56 60 26 63. Le site est actuellement fermé au public mais disponible par téléphone du lundi au samedi de 10h00 à 18h30. Par ailleurs, il est fermé les dimanches et jours fériés. La livraison de véhicule est possible uniquement sur rendez-vous. D’après les clients ayant laissé leur avis sur Google, le personnel est professionnel et agréable !

Façade store Aix en Provence

Le Tesla store de Bordeaux-Mérignac

Au 21 Rue de Thalés 33700 Bordeaux se trouve la boutique bordelaise. Le service commercial est joignable au +33 5 33 52 00 50. Ce dernier accueille le public du lundi au samedi de 9h00 à 18h00. L’atelier est, quant à lui, ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 18h30. On notera, au store de Bordeaux-Mérignac, la réactivité décrite par les visiteurs du site dans les avis Google.

Le Tesla store de Lille

Après une virée dans le sud, direction le nord. A Lille, vous pourrez trouver une boutique Tesla au 368 Allée de l’Innovation 59810 Lesquin. L’équipe est joignable au numéro de téléphone suivant : +33 3 59 82 80 72. Le site du store indique la fermeture du site au public. Toutefois, la livraison de véhicule est disponible sur rendez-vous.

Façade store Lille

Le Tesla store de Lyon

Au 3 Chemin des Gorges Dardilly, à Lyon, se situe une autre boutique Tesla. Le site est actuellement fermé au public mais disponible par téléphone du lundi au samedi de 10h00 à 18h00. De plus, la livraison de véhicule est possible uniquement sur rendez-vous. Le numéro du service commercial est le +33 4 26 83 63 72. D’après les avis publiés sur Google, le personnel de ce store est particulièrement efficace.

Façade store Lyon

Le Tesla store de Nantes

A Nantes, le store Tesla est localisé au 19 Avenue des Lions Saint-Herblain. L’équipe est joignable au 027 2248 103. Ils sont ouverts du lundi au samedi de 10h00 à 18h30 et fermés les dimanches et jours fériés. Les horaires de l’atelier sont du lundi au vendredi de 8h30 à 18h30. Le store de Nantes obtient une note de 4.7/5 étoiles sur Google après plus de 200 avis publiés. Dans l’ensemble, les clients notent une bonne communication et un accueil chaleureux.

Le Tesla store de Nice

119 Avenue des Alpes, 6800 Cagnes sur Mer. Voici l’adresse du store qui se situe dans la ville de Nice.Il est en face du magasin Printemps. Le numéro où joindre le service vente est le +33 4 88 92 20 01. Les horaires d’ouvertures sont : du lundi au samedi de 10h00 à 19h00

et fermeture les jours fériés. Si l’on en croit les avis laissés sur Google, l’accueil est correct et les commerçants du store sont à l’écoute de leurs clients.

Façade store Nice

Les Tesla stores Parisiens

En région parisienne, il y a quatre stores :

Celui du centre commercial Parly 2 , au 372 Centre Commercial Parly-2 (unit 211) 78150 Le Chesnay au numéro : +33 1 85 65 71 15 .

, au 372 Centre Commercial Parly-2 (unit 211) 78150 Le Chesnay au numéro : . Celui du Chambourcy qui se situe au 103 Route de Mantes, 78240 Chambourcy . Le service commercial est joignable au +33 1 85 64 01 23 .

. Le service commercial est joignable au . Il y a aussi celui de la Madeleine. Il est localisé au 3 Boulevard Malesherbes 75008 Paris et joignable par téléphone au +33 1 73 01 07 78 .

et joignable par téléphone au . Enfin, il en existe un au centre commercial Velizy 2. Il se situe au 2 Avenue de l’Europe 78140 Vélizy-Villacoublay. Le numéro est le +33 1 85 64 04 41. Sur Google, les clients décrivent un très bon accueil et une équipe compétente “en totale adéquation avec l’image de marque”

Façade store Velizy 2

Le Tesla Store de Strasbourg

La boutique strasbourgeoise de Tesla est localisée au 3 Rue Emile Mathis Hœnheim. Vous pouvez joindre l’équipe commerciale au +33 369 246 517. Comme d’autres enseignes, la boutique est actuellement fermée au public. Néanmoins, elle est joignable par téléphone du lundi au samedi de 10h00 à 18h00 et la livraison de véhicule est possible uniquement sur rendez-vous. Sur Google, les clients laissent un avis généralement positif à cet établissement. Ils décrivent des commerciaux “aimables” et un accueil “parfait” !

Store tesla Strasbourg

Le Tesla Store de Toulouse

Pour finir, retour dans le sud, à Toulouse. C’est ici que se trouve la dernière boutique Tesla de ce guide. Elle est, plus exactement au 26 avenue du Louron 31770 Colomiers. Le service commercial est joignable par téléphone au +33771951895.

Store Toulouse

Auteur: Ludmïa Lewis

