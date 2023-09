PACTE INDUSTRIE : Une Nouvelle Ère pour la Décarbonation Industrielle

La transition écologique et énergétique est aujourd’hui au cœur des préoccupations économiques mondiales. Face à cette urgence, de nombreux programmes voient le jour pour aider les entreprises à réduire leur empreinte carbone. Parmi eux, le programme PACTE INDUSTRIE se démarque par son ambition et ses modalités innovantes. Quentin Despres, consultant en Efficacité Energétique pour le groupe EPSA, nous éclaire sur ce dispositif prometteur.

PACTE INDUSTRIE : Un Programme Global pour une Transition Efficace

Le programme PACTE INDUSTRIE, porté par l’ADEME et l’ATEE, se présente comme une solution complète pour les entreprises souhaitant s’engager dans la décarbonation de leurs activités. Il offre un financement pouvant aller jusqu’à 70% des études engagées en faveur de l’efficacité énergétique, ce qui en fait un outil précieux pour les entreprises désireuses de s’engager dans cette voie.

Trois Étapes Clés pour une Décarbonation Réussie

Le programme se décompose en trois étapes essentielles, chacune répondant à une problématique spécifique :

Étude du Mix Énergétique : Cette première phase permet aux entreprises d’obtenir une vision claire et exhaustive des solutions de décarbonation du mix énergétique compatibles avec leur procédé industriel. Elle pose les bases d’une stratégie énergétique adaptée à chaque entreprise. ACT Pas à Pas : Cette étape est cruciale pour définir la stratégie de décarbonation de l’entreprise. Elle couvre toutes les sources d’émissions de GES, qu’elles soient directes ou indirectes, et permet d’établir un plan d’action solide et réaliste. Trajectoire d’Investissement Bas Carbone : Pour compléter la stratégie et le plan d’action, cette dernière étape établit une analyse économique des différents leviers de décarbonation identifiés. Elle guide les entreprises dans leurs choix d’investissements pour une transition énergétique réussie.

Des Outils Concrets pour les Entreprises

Au-delà de ces trois étapes, le programme PACTE INDUSTRIE offre également des réponses concrètes à des questions essentielles pour les entreprises :

Comment réaliser un audit énergétique efficace ? Un audit bien mené est la première étape vers une stratégie énergétique réussie. Il permet d’identifier les points faibles et les opportunités d’amélioration.

Un audit bien mené est la première étape vers une stratégie énergétique réussie. Il permet d’identifier les points faibles et les opportunités d’amélioration. Comment obtenir la norme ISO 50001 ? Cette norme, centrée sur le management de l’énergie, est un gage de sérieux et d’efficacité. La prime PRO-SMEn, attribuée par l’ATEE, vient récompenser les entreprises qui s’engagent dans cette voie.

Cette norme, centrée sur le management de l’énergie, est un gage de sérieux et d’efficacité. La prime PRO-SMEn, attribuée par l’ATEE, vient récompenser les entreprises qui s’engagent dans cette voie. Quels leviers actionner pour bénéficier d’aides à l’innovation énergétique ? Que ce soit à travers les CEE ou les subventions publiques, de nombreuses aides sont disponibles pour soutenir les entreprises dans leur transition énergétique.

Conclusion

Le programme PACTE INDUSTRIE s’inscrit dans une démarche globale de transition énergétique. En rassemblant et en démultipliant les dispositifs existants, il offre aux entreprises un cadre structuré et des outils concrets pour réussir leur décarbonation. Dans un contexte économique où l’urgence écologique est plus présente que jamais, ce programme se présente comme une opportunité à saisir pour toutes les entreprises désireuses de s’engager dans une démarche durable et responsable.

