Palmarès des concessions avec une borne de recharge

Les groupes de distribution européens les plus importants

Avec un chiffre d’affaires de 15 Mds€ en 2020, le groupe suisse Emil Frey occupe la première place depuis plusieurs années consécutives. Il sera donc difficile à déloger tant son avance est considérable. Derrière, les positions restent souvent inchangées d’une année sur l’autre : Penske (8,02 Mds€), Lookers (5,81 Mds€) et Pendragon (5,14 Mds€). Au total cinq opérateurs britanniques figurent dans les dix premiers ; et, cocorico, on retrouve huit opérateurs français dans ce top 50 !

Les principaux enseignements du top 50 des groupes

Deux groupes non européens figurent dans ce classement : Penske (Etats-Unis) et Lei Shing Hong (Hong Kong).

Deux opérateurs ont dégagé un chiffre d’affaires inférieur à 1 milliard d’euros en 2019 (ils étaient huit sous cette barre en 2018).

14 groupes du top 50 ont une activité d’importateurs pour le compte de constructeurs en Europe (Emil Frey avec les marques de PSA, par exemple)

Si l'on se base sur les volumes de vente de voitures neuves et d'occasion, Emil Frey conserve son statut de leader (670 000 unités), devant Arnold Clark (319 686).

Le nombre de points de vente en Europe a diminué de 16 % sur la période de 2009 à 2019, pour atteindre 52 000 sites.

Des opérateurs français qui grimpent dans la hiérarchie

En 2020, huit groupes hexagonaux se sont positionnés dans le top 50 européen. Pour rappel, ils étaient neuf l’an passé (Jean Rouyer n’y figure plus).

Gueudet (22 e ; 1,965 Md€)

; 1,965 Md€) By My Car (24 e , 1,71 Md€)

, 1,71 Md€) Car Avenue (28 e , 1,5 Md€)

, 1,5 Md€) Bernard (30 e , 1,498 Md€)

, 1,498 Md€) Maurin (36 e , 1,3 Md€)

, 1,3 Md€) Chopard (37 e , 1,29 Md€)

, 1,29 Md€) RCM (42 e ; 1,16Md€)

; 1,16Md€) Eden Auto (48e ; 1,02 Md€)

Parmi les opérateurs français, six ont gagné des places par rapport au classement publié en 2019 : By My Car, Car Avenue, Maurin, Chopard, RCM et Eden Auto (Bernard a conservé la même position et Gueudet a perdu une place). Néanmoins, ils restent toujours aux portes du top 20.

Le chiffre d’affaires cumulé des 50 premiers groupes européens a atteint 138,84 Mds€ en 2019, soit un chiffre d’affaires moyen de 2,77 Mds€ (contre 2,3 Mds en 2018). Le chiffre d’affaires des huit opérateurs hexagonaux (11,443 Mds€) a pesé 8,2 % du total.

Vers une accélération de la consolidation ?

Cependant, le classement pourrait être chamboulé, les groupes Lookers et Pendragon ayant déjà annoncé des suppressions d’emplois et des fermetures de sites afin de surmonter la crise. « La pandémie a probablement accéléré la tendance à la consolidation, a déclaré Steve Young, directeur général d’ICDP, à Automotive News Europe. J’ai échangé avec des concessionnaires dans toute l’Union européenne et le tableau général semble être plus optimiste que pessimiste. Nous verrons d’autres acquisitions. » Ce dernier considère qu’une reprise saine des activités renforcera les bilans des grands groupes et leur permettra de continuer à acquérir des sociétés plus petites et des points de vente indépendants.

Les groupes automobiles sont-ils capables de proposer des bornes de recharge ?

L’étude des usages montre qu’en semaine, les particuliers ont tendance à charger leur voiture via une borne de recharge installée au domicile ou sur le lieu de travail. C’est logique, puisque c’est là que la voiture est généralement amenée à séjourner le plus longtemps, mais cela n’empêche pas de mettre à profit les infrastructures rencontrées au gré des trajets courants.

En électrique, chaque arrêt devient une occasion de recharger la batterie de sa voiture. Une course au supermarché, un arrêt sur une aire d’autoroute, une séance de cinéma ou un dîner en ville sont autant d’opportunités de profiter des infrastructures électriques, qu’il s’agisse d’une simple recharge d’appoint ou d’une étape indispensable à un départ en vacances. Découvrez avec nous les concessionnaires qui vous proposent des points de charge :

Renault

Dans les parkings des centres commerciaux, en concessions Renault et bien sûr à domicile… Il existe de nombreuses solutions pour recharger son véhicule électrique.

Mobilize charge pass vous permet d’accéder au plus grand réseau de recharge européen et de recharger en toute sérénité dans 25 pays d’Europe. Connectez-vous à Google Maps depuis votre véhicule E-Tech et laissez-vous guider jusqu’à la borne la plus proche ! Ce pass, à commander sur votre compte MyRenault, vous permet de trouver facilement une borne de recharge avec le planificateur de trajet et de payer sans problèmes sur la majorité des bornes publiques.

Si vous préférez une solution à domicile, vous pouvez brancher votre VE à une prise domestique ou à votre borne de recharge murale. Pour plus de rapidité et de sécurité, installez une borne de recharge domestique 7 ou 22 kW !

Enfin, avec plus de 400 sites en France équipés de bornes de recharge, les concessions Renault vous permettent d’accéder au mode de charge accéléré pour recharger jusqu’à 80% de votre batterie en 1h30.

Nissan

Engagé depuis 2011 dans un vaste programme de développement de l’infrastructure de bornes de recharge rapide en France, Nissan ambitionne de créer le 1er réseau de bornes de recharge rapide de France. En 2015, c’était déjà un réseau de 300 points de recharge qui était déjà disponible pour les utilisateurs de véhicules électriques.

Pionnier, Nissan est revenu en 2021 avec un nouveau plan de déploiement centré sur ses concessions. Au total, le constructeur annonçait le déploiement de 600 bornes de recharge dans 18 pays européens. Objectif : équiper 70 % du réseau d’ici 2024.

Un réseau ouvert à tous

Ces nouvelles bornes serviront en premier lieu à recharger les véhicules de la concession et des clients de la marque. Le réseau sera aussi ouvert aux autres conducteurs. Connectées à la plateforme d’itinérance Hubject, les bornes pourront être utilisées avec différents badges de recharge. Variable, la tarification sera directement déterminée par les concessionnaires. Les clients propriétaires de l’application Nissan Charge bénéficieront d’un tarif préférentiel.

Vous pouvez retrouver les concessions Nissan concernées, avec leur localisation et le type de bornes disponibles.

KIA

La carte Kia Charge se vend ainsi : Une seule carte. Une seule facture. Plus de 336 800 bornes de recharge dont environ 38 175 en France. Et ça marche ! Puisque KIA propose un réseau en pleine expansion, composé déjà de plus de 336 800 bornes de recharge réparties dans 29 pays européens.

Vous n’avez plus qu’à faire votre choix !