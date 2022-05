Guide complet du rechargement à Nantes

Exemplarité : pour ses voitures, la Ville mise sur l’électrique

C’est une obligation depuis le 1er juillet dernier : la loi impose aux collectivités territoriales d’intégrer 30 % de véhicules propres, lors du renouvellement annuel de leur flotte. Or, constate la ville de Nantes, « il s’avère que les constructeurs ne sont actuellement plus en mesure de proposer un panel suffisant de véhicules à motorisation au gaz naturel. »

La Ville, la Métropole et le CCAS, réunis en groupement, vont donc privilégier à 85 % la motorisation électrique. Seuls les fourgons et camionnettes resteront à essence, « l’offre des constructeurs étant insuffisante à ce jour ». Au total, le nouveau marché ayant débuté en fin d’année dernière, porte sur quatre ans et 373 véhicules, pour dix millions d’euros. Un sacré pactole, en faveur de la transition énergétique.

Une façon aussi de montrer l’exemple aux habitants de la ville ou alentours. En effet, si la municipalité est capable de le faire, pourquoi pas eux ? D’autant que l’augmentation de la flotte en électriques se traduit forcément par un déploiement plus volontaire et important de points de charge. On note notamment, comme dans toutes les villes, la nécessité d’en faire plus…

Quel est le nombre de bornes de recharge à Nantes ?

Chaque année, les grandes villes de France tentent tant bien que mal de rattraper leur retard sur le déploiement des bornes de recharge. L’objectif est de permettre la transition vers une mobilité durable et faciliter le quotidien des résidents. A Nantes, on peut dire que le chantier est encore grand. Ce problème concerne aussi la Région Pays de la Loire, avant-dernière au classement national (environ 1 700 bornes).

Si des villes comme Montpellier, Saint-Etienne ou encore Nancy disposent des meilleurs ratios nombre de VE/nombre de bornes, ce n’est pas le cas de Nantes, qui est tout simplement la dernière grande ville de France dans ce domaine avec 48 voitures électriques par borne de recharge. Au total, Nantes compte 109 points de recharge. A titre comparatif, des villes qui font face à un réel déficit comme Bordeaux ou Marseille en comptabilisent bientôt plus de 500.

Vous pouvez trouver quelques exemples de points de charge (localisation et nombre) juste ici :

Borne Adresse Prises Super U Les Grands Champs 154 rue Audigane / Ancenis 1 Renault Ancenis Espace 23 sud / Ancenis 1 Parking Nantes les Machines Boulevard Leon Bureau / Nantes 1 Nissan Nantes 349 route de Vannes / ST HERBLAIN 1 Renault Châteaubriant rue Ernest Hemingway / Châteaubriant 2 Centre commercial l’Autre Faubourg Cholet 7 rue Sorel Tracy / Cholet 2 Maison éolienne 74, RUE DE LA JAUNAIE / LE PELLERIN 2 Renault Nantes 349 route de Vannes / Saint Herblain 2 Parking Gare Nantes Nord Boulevard Stalingrad / Nantes 2 Gare Sud Nantes 32 Rue de Lourmel / Nantes 2 Centre Commercial Auchan St Herblain 325 Route de Vannes / ST HERBLAIN 4 ABALONE 43, rue Bobby SANDS / SAINT HERBLAIN 5

Supercharger à Nantes

Il s’agit d’un chargeur à destination au sein de l’établissement Westotel.

Nantes : la nécessité de déployer davantage de bornes

La délibération liée à l’électrification de la flotte nantaise a été l’occasion de demander à la Ville d’aller plus loin en faveur des voitures électriques, pour le grand public aussi. Dans Nantes métropole, fin 2020, il y avait 120 points de charge publics et 5 000 véhicules électriques en circulation, soit 41 véhicules par point de charge.

Selon les consignes européennes, le maillage d’une zone est suffisant à partir du moment où elle possède un point de charge pour dix véhicules. Il faudrait donc que la Ville et la Métropole réfléchissent à une politique plus offensive de déploiement de bornes de recharges électriques publiques car on observe bien que les calculs ne sont pas bons…

D’ores et déjà, si vous recherchez activement des points de charge pour votre voiture électrique, sachez que vous pouvez utiliser ChargeMap. En effet, ce site particulièrement pratique les répertorie et indique leur situation (utilisables ou non). Si vous devez vous rendre quelque part et que vous savez qu’il y aura de l’attente (courses, restaurant ou ciné), c’est l’occasion parfaitement pour ajouter de l’autonomie supplémentaire à votre VE.

Quelles sont les solutions de recharge à Nantes ?

Vous pouvez profiter des quelques bornes publiques disponibles à Nantes. Mais si vous recherchez des solutions de recharge plus pratiques et pérennes, voici ce que nous pouvons vous conseiller :

Installer une borne de recharge à domicile

Comme dans toutes les villes, de nombreux installateurs se proposent de vous rendre service en installant une possibilité de recharge chez vous. C’est plus simple et moins coûteux ! De nombreux installateurs locaux, vous accueillent pour répondre à vos besoins…

Si ce n’est pas possible pour vous d’installer une borne de recharge directement à domicile pour des raisons techniques ou financières, pourquoi ne pas essayer de convaincre votre employeur ? Installer des points de recharge peut se révéler profitable pour les entreprises. N’hésitez pas à lire les articles rédigés par Tesla Magazine pour vous renseigner à ce sujet !

Louer un parking privé avec Yespark

Pour faire face à ce défi qui touche les Nantais, Yespark a décidé de déployer une offre de parking avec borne de recharge. Voici quelques exemples de parkings en location à Nantes :

Dans le souci d’étendre l’offre de stationnement pour Nantes, Yespark travaille aussi à équiper ses parkings de bornes de recharge. Ainsi, vous pourrez bientôt réserver votre place mensuelle et recharger votre véhicule en toute tranquillité !

Un plan régional d’installation au bénéfice de la Ville

Nantes pourra bénéficier d’ici quelques temps du plan de la région Pays de la Loire pour voir son offre de bornes augmenter. Mais dans quelle mesure ? La Région a annoncé vouloir devenir la première de France en termes de mobilité durable. Un large plan de soutien financier aux équipements de recharge est en cours de réflexion.

Au total, 548 bornes de recharge publiques seront déployées dans toute la Région. La Loire-Atlantique, où est située Nantes, bénéficiera de 196 bornes électriques, dont 18 points de recharge rapide. Pour rappel, ce dernier type d’installation est souvent situé sur les axes routiers, tandis que les bornes de recharge lente se trouvent souvent en voirie, dans le centre-ville, à proximité des commerces.

Il va sans dire que ce plan est une bonne nouvelle pour Nantes, mais que le nombre de bornes annoncé est bien trop en-deçà des attentes, surtout quand on regarde les immatriculations neuves de voitures électriques.

