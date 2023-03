Pourquoi il ne faut pas attendre la KIA EV9 ?

Kia a récemment dévoilé la Kia EV9, son premier SUV électrique à trois rangées de sièges. Basé sur la plateforme E-GMP de Kia, l’EV9 offre une autonomie ciblée de plus de 541 kilomètres, une capacité de recharge ultra-rapide de 800 volts et une conduite autonome de niveau 3 via le Highway Driving Pilot dans la version GT-line. Avec cette nouvelle voiture électrique, Kia continue de s’engager dans la transition vers une mobilité plus durable et renforce sa position en tant que fournisseur de solutions de mobilité électrique de pointe.

Un véhicule encore sur le papier

Bien que la Kia EV9 ait été récemment annoncée comme le premier SUV électrique à trois rangées de sièges de la marque coréenne, cela ne signifie pas nécessairement qu’il faut attendre la sortie de ce nouveau modèle avant d’opter pour une voiture électrique.

En effet, la Kia EV6 est déjà une voiture électrique intéressante sur le marché, avec une puissance de près de 229 chevaux et une accélération de 0 à 100 km/h en 7,3 secondes. Elle a également une autonomie respectable d’environ 350 kilomètres, et un réseau de bornes de recharge fiable et en expansion en Europe. De plus, avec la baisse du prix de la Kia EV6, qui est maintenant éligible au bonus écologique en France, elle devient encore plus abordable pour les consommateurs.

Des technologies globalement similaires

Il est important de noter que la Kia EV6 est basée sur la même plateforme E-GMP que la Kia EV9, ce qui signifie que les technologies et les fonctionnalités de l’EV9 pourraient également être disponibles sur l’EV6. Par exemple, la Kia EV9 est dotée d’une capacité de recharge ultra-rapide de 800 volts, qui permet de recharger la batterie en 15 minutes pour une autonomie de 239 kilomètres. Cette technologie pourrait également être disponible sur l’EV6, offrant ainsi aux propriétaires une recharge plus rapide et plus pratique.

En outre, Kia a annoncé que la EV9 serait équipée de la conduite autonome de niveau 3 via le Highway Driving Pilot (HDP) dans la version GT-line. Cette technologie pourrait également être disponible sur l’EV6, offrant aux conducteurs une expérience de conduite plus sûre et plus détendue sur les autoroutes.

En fin de compte, il est important de se rappeler que la Kia EV9 est un nouveau modèle qui n’a pas encore été lancé sur le marché. Même si cela peut sembler excitant, il ne faut pas attendre la sortie de ce nouveau modèle pour passer à une voiture électrique. La Kia EV6 est déjà une voiture électrique attrayante et abordable sur le marché, offrant une autonomie respectable et un réseau de bornes de recharge fiable en Europe. En outre, les technologies et les fonctionnalités annoncées pour l’EV9 pourraient également être disponibles sur l’EV6. Il est donc recommandé d’envisager l’achat de l’EV6 dès maintenant plutôt que d’attendre la sortie de l’EV9.

Comparatif KIA EV6 et KIA EV9

Voici un tableau comparatif entre la Kia EV6 et la Kia EV9 :

Caractéristique Kia EV6 Kia EV9 Plateforme E-GMP E-GMP Autonomie (WLTP) Environ 350 km Plus de 541 km Capacité de recharge ultra-rapide Oui (800 volts) Oui (800 volts) Conduite autonome de niveau 3 Optionnel (Highway Driving Pilot dans la version GT-line) Oui (Highway Driving Pilot dans la version GT-line) Nombre de sièges 5 6-7 Dimensions (longueur x largeur x hauteur) 4680 x 1880 x 1550 mm À confirmer Puissance du moteur électrique Jusqu’à 229 chevaux À confirmer Accélération de 0 à 100 km/h 7,3 secondes À confirmer

Quelques raisons pour ceux qui souhaiteraient attendre la KIA EV9

Le Kia EV9 est sur le point de faire son entrée sur le marché et il ne compte pas passer inaperçu ! Avec son style massif, ses 5 mètres de long et ses 3 rangées de sièges pivotables, il a de quoi impressionner. Mais ce n’est pas tout, le Kia EV9 a également de nombreux atouts dans sa manche pour concurrencer les marques allemandes et américaines.

Il propose notamment la conduite autonome de niveau 3, un lidar pour détecter les obstacles et des mises à jour à distance pour activer des options. Et pour couronner le tout, il sera équipé d’une batterie de 99,8 kWh et pourra récupérer jusqu’à 239 km en seulement 15 minutes de recharge rapide. Alors si vous êtes à la recherche d’un grand SUV électrique familial, le Kia EV9 pourrait bien être votre prochain coup de cœur !