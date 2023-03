Fit for 55: Pourquoi l’UE est cohérente lorsqu’elle parle d’alternative à l’électrique ?

La neutralité technologique est aujourd’hui au cœur des débats en Europe, alors que les responsables politiques cherchent à promouvoir l’innovation pour atteindre les objectifs de neutralité carbone. Cependant, cette transition énergétique suscite de nombreuses réflexions et questions, notamment en ce qui concerne les investissements en cours dans les infrastructures de distribution pour toutes les nouvelles énergies, y compris les bornes de recharge pour les voitures électriques à 100 %.

Les défis de la transition vers des sources d’énergie propre

La transition vers des sources d’énergie propre est un enjeu crucial pour atteindre les objectifs de neutralité climatique de l’UE. Le secteur des transports représente une part importante des émissions de gaz à effet de serre, et la mobilité propre est une des solutions pour réduire ces émissions. Cependant, le déploiement des infrastructures pour les carburants alternatifs, tels que les bornes de recharge pour les véhicules électriques ou les stations de ravitaillement en hydrogène, pose des défis majeurs.

Il me semble important de mettre les points sur les « i » concernant les cas d’usages pour ne pas vous induire en erreur, voici les cas discutés aujourd’hui par Amélie de Montchalin, ministre de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires lors du Conseil des ministres chargés des transports.

Infrastructures de recharge et de ravitaillement en carburants alternatifs pour les voitures, camions et avions en stationnement.

Carburants durables et à faible teneur en carbone pour le transport maritime et aérien.

Systèmes de transport intelligents pour améliorer l’efficacité et la sécurité des transports.

Règles de sécurité pour les navires à passagers.

Développement d’un réseau de transport transeuropéen efficace et durable.

Ces mesures visent à encourager une transition vers des modes de transport plus durables et à faible émission de carbone pour atteindre les objectifs de neutralité climatique de l’UE.

Les enjeux du déploiement des infrastructures de carburants alternatifs

Le déploiement des infrastructures de carburants alternatifs est un enjeu crucial pour accélérer la transition vers la mobilité propre. Cependant, cela implique des investissements considérables, ainsi que des défis logistiques et techniques, notamment pour les stations de recharge rapide ou les stations de ravitaillement en hydrogène. De plus, il est important d’assurer une transition juste pour les acteurs impliqués, y compris les entreprises et les consommateurs.

La Caisse des Dépôts et Consignations (CDC) soutient d’ailleurs plusieurs projets liés à la transition énergétique, notamment :

Un projet de l’aéroport Montpellier Méditerranée pour déployer 8 points d’alimentation électrique pour avions, subventionné à plus de 1,175 million d’euros.

Un projet de la RATP de conversion d’un dépôt de bus à Malakoff pour exploiter des bus électriques, avec plus de 200 bornes de recharge installées, financé à plus de 4,041 millions d’euros.

Un projet de la SAS Dijon Métropole Smart EnergHy pour le déploiement de deux stations de production et de distribution d’hydrogène vert à Dijon, pour véhicules publics, avec un financement de près de 7 millions d’euros.

Un projet d’Air Liquide France industrie pour le déploiement d’un réseau de 4 stations de ravitaillement en hydrogène à Vitry-sur-Seine, Plan d’Orgon, au port de Marseille Fos et à Lyon-Saint-Exupéry, avec un financement de plus de 9,554 millions d’euros.

Un projet de Hype Assets pour le déploiement d’un réseau de 10 stations de ravitaillement en hydrogène dans le nœud urbain de Paris, financé à plus de 14,688 millions d’euros.

Un projet de Hynamics (filiale du groupe EDF) pour le déploiement d’un réseau de 4 stations de ravitaillement en hydrogène pour les transports publics à Dunkerque, dans la Vallée Sud Grand Paris et à Cannes, avec un financement total de plus de 10,209 millions d’euros.

Les objectifs de l’accord Fit for 55 en matière d’infrastructures de carburants alternatifs

L’accord Fit for 55, qui vise à réduire les émissions de gaz à effet de serre de l’UE d’au moins 55 % d’ici 2030 par rapport aux niveaux de 1990, fixe des objectifs ambitieux pour le déploiement des infrastructures de carburants alternatifs. Il prévoit des objectifs nationaux minimums obligatoires pour le déploiement d’infrastructures de carburants alternatifs, ainsi que des bornes de recharge pour les voitures électriques d’au moins 400 kW tous les 60 km le long du réseau RTE-T central d’ici 2026. Les stations de recharge pour les camions et les bus seront installées tous les 120 km sur la moitié des routes principales de l’UE d’ici 2028, avec des dérogations pour les régions ultrapériphériques et les îles.

Les enjeux économiques et sociaux de la transition vers des sources d’énergie propre

La transition vers des sources d’énergie propre implique des enjeux économiques et sociaux majeurs. Elle nécessite des investissements considérables, ainsi que des efforts pour assurer une transition juste pour tous les acteurs impliqués. Cependant, la transition vers des sources d’énergie propre offre également des opportunités économiques, notamment pour les énergies renouvelables et les technologies de stockage d’énergie, qui peuvent créer de nouveaux emplois et de nouveaux marchés. De plus, la transition vers des sources d’énergie propre peut améliorer la qualité de l’air et la santé publique, en réduisant les émissions de polluants atmosphériques.

Le déploiement des infrastructures de carburants alternatifs est un enjeu crucial pour atteindre les objectifs de neutralité climatique de l’UE. L’accord Fit for 55 est une étape importante dans cette direction, en fixant des objectifs ambitieux pour le déploiement des infrastructures de carburants alternatifs. Cependant, cela implique des investissements considérables et des défis logistiques et techniques importants. Il est également important d’assurer une transition juste pour tous les acteurs impliqués. La transition vers des sources d’énergie propre offre des opportunités économiques et environnementales importantes, mais nécessite un engagement fort et une coopération étroite entre les différents acteurs concernés.