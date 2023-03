Elon Musk est désormais la personnalité la plus suivie sur Twitter

Bien que son ascension ne soit pas aussi fulgurante que celle de la personnalité qu’il a détrôné, Barack Obama, le nouveau patron de Twitter doit néanmoins trouver logique de franchir un cap important. Ce qui est remarquable dans ce rachat, c’est que l’un des principaux utilisateurs de la plateforme est devenu capable de racheter le réseau social et l’a effectivement fait.

Elon Musk détrône Barack Obama

Le profil d’Elon Musk sur Twitter est impressionnant, avec un nombre élevé d’abonnés de plus de 133 millions, ce qui en fait l’un des utilisateurs les plus populaires de la plateforme.

Ce qu’en disent les utilisateurs de Twitter

Les utilisateurs de Twitter ont réagi de manière variée à la nouvelle selon laquelle Elon Musk a dépassé Barack Obama en nombre de followers sur Twitter. Certains ont félicité Musk pour son succès sur la plateforme, tandis que d’autres ont critiqué sa méthode pour y arriver, notamment en dépensant 44 milliards de dollars pour racheter Twitter. D’autres encore ont critiqué Obama ou ont exprimé leur mécontentement quant à l’importance accordée à la popularité des comptes sur les réseaux sociaux. En somme, les réactions des utilisateurs sont diverses et reflètent des opinions différentes sur la signification de cet événement.

La meilleure citation étant:

« Will we now have Musk Insurance? » – @Doubleraise, en réaction à la nouvelle selon laquelle Elon Musk est devenu l’utilisateur Twitter le plus suivi, jouant sur le nom de certaines compagnies d’assurance connues.

Voici un résumé des 8 tweets qui ont marqué la présence controversée d’Elon Musk sur Twitter:

Avril 2018 : Elon Musk reconnaît l’erreur d’automatisation excessive de Tesla

Août 2018 : La SEC poursuit Musk sur des soupçons de déclarations fausses ou trompeuses

Février 2019 : La SEC critique un tweet sur la production de Tesla, rectifié ensuite par Musk

Avril 2019 : Elon Musk promet la mise en service d’un million de robots-taxis en 2020

Mai 2020 : Musk juge la valeur de l’action de Tesla trop élevée, faisant chuter son cours de 10%

Mai 2021 : Musk annonce qu’on peut acheter une Tesla avec des bitcoins avant de faire marche arrière

Novembre 2021 : Musk demande à ses followers s’il doit vendre 10% de ses actions Tesla

Mars 2022 : Musk défie Poutine dans un « combat d’homme à homme » après l’invasion de l’Ukraine par la Russie

Il faut toutefois relativiser les metrics des réseaux sociaux

Aux créateurs de contenu, il est important de ne pas se laisser obséder par les metrics des réseaux sociaux, car cela peut conduire à une fixation sur la quantité plutôt que sur la qualité du contenu. Il est important de se concentrer sur la création d’un contenu authentique, intéressant et engageant pour les utilisateurs plutôt que de chercher à obtenir le plus grand nombre possible de likes et de followers.

En outre, il est important de se rappeler que les réseaux sociaux peuvent être éphémères et que leur popularité peut changer rapidement. Les créateurs de contenu doivent donc être flexibles et adaptatifs, prêts à explorer de nouvelles plateformes et de nouvelles formes de contenu pour atteindre leur public cible.

Gageons qu’Elon Musk en a conscience 🙂

L’info en vidéo grâce à notre IA