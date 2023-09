Pourquoi il ne faut pas charger sa voiture à plus de 80% ? 

Avis à tous les propriétaires de voitures électriques et à ceux qui envisagent de franchir le pas ! La révolution électrique bat son plein, et il est grand temps de débunker l’un des plus grands mystères : Pourquoi vous ne devriez JAMAIS charger votre voiture à 100% ? Décryptage !

Le pouvoir du Lithium-ion : Au-delà de vos smartphones !

Les batteries au lithium-ion dominent le marché. De nos appareils quotidiens à nos précieuses voitures, ces petites merveilles technologiques alimentent notre vie moderne. Mais elles viennent avec un manuel d’utilisation non écrit : la charge parfaite.

100% ? Pensez-y à deux fois avant de brancher !

Ah, le sentiment de plénitude ! Tout comme cette sensation de satisfaction lorsque la jauge d’essence est pleine, il est tentant de vouloir voir « 100% » s’afficher lors de la charge de votre voiture électrique. Cependant, tout comme trop manger peut être néfaste pour notre santé, une charge à 100% n’est pas toujours la meilleure option pour votre véhicule. Voici pourquoi :

Accélérer le vieillissement de la batterie ? Jamais !

Chaque fois que vous chargez votre batterie jusqu’à 100%, elle produit plus de chaleur. Trop de chaleur ? Cela pourrait signifier une usure prématurée de la batterie. Et nous savons tous ce que cela signifie : des trajets plus courts et des recharges plus fréquentes.

L’efficacité de la charge : Un jeu de patience après 80%

Vous avez sans doute remarqué que la vitesse de charge diminue considérablement après avoir atteint les 80%. C’est un fait ! La résistance interne de la batterie augmente, rendant chaque pourcentage supplémentaire plus long à obtenir.

Les dangers cachés d’une charge complète

Bien que le risque soit minime, charger à 100% peut augmenter les chances d’un incident. Ne nous méprenons pas, nos voitures sont équipées de systèmes de protection avancés, mais un peu de prudence n’a jamais fait de mal à personne.

Une exception à la règle ? Bonjour StoreDot !

Mais attendez, il y a une petite exception. La nouvelle batterie #xfc de StoreDot est conçue pour changer les règles du jeu. Avec sa promesse de plus de 1000 cycles de charge rapide, c’est une révolution à surveiller. Et avec le temps de charge de #100in5, on parle d’une véritable game changer.

Alors, que retenir ?

Oui, charger votre voiture de temps en temps à 100% n’est pas un crime. Mais si vous voulez que votre batterie vous remercie sur le long terme, essayez de respecter la règle des 80%. C’est un petit changement d’habitude pour une grande différence sur la durée.

Passionné d’éco-mobilité ? Restez à l’écoute pour plus d’infos croustillantes sur Tesla-Mag ! Et n’hésitez pas à partager vos astuces ou questions en commentaire.